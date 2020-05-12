Быстрый рецепт хачапури из слоеного теста с сыром
Рецепт простых хачапури из готового слоеного теста
Хотите приготовить вкусные домашние хачапури, но не желаете тратить много времени и сил? Тогда испеките их из готового слоеного теста.
Чтобы получить пышную выпечку, нужно правильно разморозить тесто перед приготовлением. Весь процесс занимает не менее двух часов. Правильнее всего размораживать тесто в холодильнике, а затем 30-40 минут при комнатной температуре. Если сделать это в микроволновой печи, выпечка не поднимется.
Простой рецепт хачапури из слоеного теста
Время приготовления:
- 40 минут
Калорийность:
- 307 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 500 г дрожжевого слоеного теста
- 1 яйцо
- 500 г сулугуни (адыгейского сыра или брынзы)
- Мука
- Сливочное масло
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Способ приготовления:
- На присыпанной мукой поверхности раскатайте из слоеного теста квадратные лепешки толщиной 3-5 мм.
- В середину лепешек выложите начинку из тертого сыра со слегка взбитым яйцом.
- Заверните края лепешки в виде конверта и слепите их так, чтобы начинка всередине осталась открытой.
- Выпекайте в разогретой до 180 ºС духовке до золотистого цвета.
Как подавать хачапури
Горячие хачапури смажьте сливочным маслом и сразу же подавайте.
Смотрите видео о секретах приготовления хачапури:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить быстрые хачапури на гриле. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как приготовить хачапури по-аджарски.
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