Быстрый рецепт хачапури из слоеного теста с сыром

Рецепт простых хачапури из готового слоеного теста

Хотите приготовить вкусные домашние хачапури, но не желаете тратить много времени и сил? Тогда испеките их из готового слоеного теста.

Чтобы получить пышную выпечку, нужно правильно разморозить тесто перед приготовлением. Весь процесс занимает не менее двух часов. Правильнее всего размораживать тесто в холодильнике, а затем 30-40 минут при комнатной температуре. Если сделать это в микроволновой печи, выпечка не поднимется.

Простой рецепт хачапури из слоеного теста

Хачапури из слоеного теста Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Калорийность:

307 ккал на 100 г

Ингредиенты:

500 г дрожжевого слоеного теста

1 яйцо

500 г сулугуни (адыгейского сыра или брынзы)

Мука

Сливочное масло

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Способ приготовления:

На присыпанной мукой поверхности раскатайте из слоеного теста квадратные лепешки толщиной 3-5 мм. В середину лепешек выложите начинку из тертого сыра со слегка взбитым яйцом. Заверните края лепешки в виде конверта и слепите их так, чтобы начинка всередине осталась открытой. Выпекайте в разогретой до 180 ºС духовке до золотистого цвета.

Как подавать хачапури

Горячие хачапури смажьте сливочным маслом и сразу же подавайте.

Смотрите видео о секретах приготовления хачапури:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить быстрые хачапури на гриле. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как приготовить хачапури по-аджарски.

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