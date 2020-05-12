Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Быстрый рецепт хачапури из слоеного теста с сыром

Рецепт простых хачапури из готового слоеного теста

Ирина Павлина
Сегодня, 12:03

Хотите приготовить вкусные домашние хачапури, но не желаете тратить много времени и сил? Тогда испеките их из готового слоеного теста.

Чтобы получить пышную выпечку, нужно правильно разморозить тесто перед приготовлением. Весь процесс занимает не менее двух часов. Правильнее всего размораживать тесто в холодильнике, а затем 30-40 минут при комнатной температуре. Если сделать это в микроволновой печи, выпечка не поднимется.

Простой рецепт хачапури из слоеного теста

Хачапури из слоеного теста
Хачапури из слоеного теста
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Калорийность:

  • 307 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 500 г дрожжевого слоеного теста
  • 1 яйцо
  • 500 г сулугуни (адыгейского сыра или брынзы)
  • Мука
  • Сливочное масло

Читайте также:
Как сделать кутабы с зеленью и брынзой

Способ приготовления:

  1. На присыпанной мукой поверхности раскатайте из слоеного теста квадратные лепешки толщиной 3-5 мм.
  2. В середину лепешек выложите начинку из тертого сыра со слегка взбитым яйцом.
  3. Заверните края лепешки в виде конверта и слепите их так, чтобы начинка всередине осталась открытой.
  4. Выпекайте в разогретой до 180 ºС духовке до золотистого цвета.

Как подавать хачапури

Горячие хачапури смажьте сливочным маслом и сразу же подавайте.

Смотрите видео о секретах приготовления хачапури:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить быстрые хачапури на гриле. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как приготовить хачапури по-аджарски.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить скумбрию на гриле: три простых рецепта С розмарином и чесноком: рецепт запеченной дорады на гриле Как приготовить американское печенье с конфетами Как правильно приготовить шампиньоны на костре
сыр хачапури выпечка рецепт слоеное тесто
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

В якому віці починається старість? Несподівана відповідь вчених
В якому віці починається старість? Несподівана відповідь вчених
З'ясувалася правда: як виглядає справжня кохана Балана
З'ясувалася правда: як виглядає справжня кохана Балана
С кем Настя Каменских крутила любовь до Потапа, в сеть слили фото
С кем Настя Каменских крутила любовь до Потапа, в сеть слили фото
Звезда
Звезда "Х-фактора" Олег Кензов рассказал о новой жене

Популярные статьи

Сегодня, 08:15Fun

Обезьяна взломала банкомат и скрылась: курьезное видео

Вчера, 13:02Food

Как приготовить скумбрию на гриле: три простых рецепта

Вчера, 10:55Техно

Ученые сделали потрясающее открытие под облаками Юпитера

10 маяШоу-бизнес

Олег Ляшко во второй раз станет отцом: фото

10 маяFun

10 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

10 маяFood

Как приготовить овощи на костре по-армянски

10 маяШоу-бизнес

День матери: цитаты знаменитых мам о детях и материнстве

10 маяFun

День матери в Украине: дата, история и значение праздника

10 маяFood

Для домашней вечеринки: рецепт освежающего коктейля из ананаса, мяты и имбиря

10 маяFun

Оригинальные поздравления с Днем матери в стихах и смс

10 маяFun

Поздравления с Днем матери в прозе: красивые открытки и картинки

9 маяШоу-бизнес

"Я не украинка": Ольга Куриленко спровоцировала скандал неожиданным высказыванием

9 маяTravel

Куда поехать на выходные под Киевом: красивые места

9 маяШоу-бизнес

Виктория Бекхэм едва не покончила с собой из-за измены Дэвида

9 маяАфиша

Лучшие военные фильмы к 9 Мая – подборка

9 маяFood

Лаваш с сыром на костре: ТОП-5 рецептов для пикника на даче

Новости партнеров

Новая жизнь разочаровала? Меган Маркл угрожает принцу Гарри
Новая жизнь разочаровала? Меган Маркл угрожает принцу Гарри
"Папа и дочь": Брежнева нарвалась на критику
Врачи не в силах помочь звезде Х-Фактора и обидчику Пугачевой
Врачи не в силах помочь звезде Х-Фактора и обидчику Пугачевой
Що сталося з особою колись найкрасивішої жінки світу Айшварії Рай
Що сталося з особою колись найкрасивішої жінки світу Айшварії Рай
В блузке и без юбки: Моника Белуччи позировала в пикантном образе
В блузке и без юбки: Моника Белуччи позировала в пикантном образе
Медики рассказали, как выявить скрытых носителей коронавируса
Медики рассказали, как выявить скрытых носителей коронавируса
Як виглядала Настя Каменських до схуднення на 20 кілограмів
Як виглядала Настя Каменських до схуднення на 20 кілограмів
Известный российский продюсер поразил фото после похудения
Известный российский продюсер поразил фото после похудения