Быстрый рецепт холодного огуречного супа от Асмик Гаспарян

Суп-пюре из огурцов – идеальное решение для жарких дней

Асмик Гаспарян Фото: пресс-служба

Холодный суп с огурцами, мятой и льдом – это вкусное и низкокалорийное блюдо, которое обязательно стоит попробовать. Предлагаем вашему вниманию рецепт от победительницы шестого сезона "МастерШеф" Асмик Гаспарян.

Холодный суп из огурцов от Асмик Гаспарян

Огуречный суп с мятой Фото: пресс-служба

Ингредиенты:

Огурцы – 150 г

Сливки – 100 г

Лимон – 1 шт.

Мята – 2-3 листочка

Лук зеленый – 10 шт.

Лед – 10-15 кубиков

Рецепт приготовления:

Лед взбить блендером в крошку. Добавить произвольно нарезанные огурцы и снова взбить. Добавить лук, свежевыжатый сок лимона, мяту, залить сливками, взбить и посолить. При желании можно процедить суп через сито. Перелить суп в тарелки и сразу же подавать, украсив спиралями из огурца и кусочками редиса.

Напомним, ранее мы делились рецептом жареного редиса от Асмик Гаспарян. Кроме этого, сайт "Сегодня" рассказывал, как приготовить овощную "пасту" с кабачково-мятными шариками по рецепту победительницы МастерШеф 6 сезон.

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