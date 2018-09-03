Быстрый рецепт холодного огуречного супа от Асмик Гаспарян
Суп-пюре из огурцов – идеальное решение для жарких дней
Холодный суп с огурцами, мятой и льдом – это вкусное и низкокалорийное блюдо, которое обязательно стоит попробовать. Предлагаем вашему вниманию рецепт от победительницы шестого сезона "МастерШеф" Асмик Гаспарян.
Холодный суп из огурцов от Асмик Гаспарян
Ингредиенты:
- Огурцы – 150 г
- Сливки – 100 г
- Лимон – 1 шт.
- Мята – 2-3 листочка
- Лук зеленый – 10 шт.
- Лед – 10-15 кубиков
Рецепт приготовления:
- Лед взбить блендером в крошку.
- Добавить произвольно нарезанные огурцы и снова взбить.
- Добавить лук, свежевыжатый сок лимона, мяту, залить сливками, взбить и посолить.
- При желании можно процедить суп через сито.
- Перелить суп в тарелки и сразу же подавать, украсив спиралями из огурца и кусочками редиса.
Напомним, ранее мы делились рецептом жареного редиса от Асмик Гаспарян. Кроме этого, сайт "Сегодня" рассказывал, как приготовить овощную "пасту" с кабачково-мятными шариками по рецепту победительницы МастерШеф 6 сезон.
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Источник: "Сегодня"