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Быстрый рецепт холодного огуречного супа от Асмик Гаспарян

Суп-пюре из огурцов – идеальное решение для жарких дней

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:02
Асмик Гаспарян Фото: пресс-служба
Асмик Гаспарян Фото: пресс-служба

Холодный суп с огурцами, мятой и льдом – это вкусное и низкокалорийное блюдо, которое обязательно стоит попробовать. Предлагаем вашему вниманию рецепт от победительницы шестого сезона "МастерШеф" Асмик Гаспарян.

Холодный суп из огурцов от Асмик Гаспарян

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Огуречный суп с мятой
Фото: пресс-служба

Ингредиенты:

  • Огурцы – 150 г
  • Сливки – 100 г
  • Лимон – 1 шт.
  • Мята – 2-3 листочка
  • Лук зеленый – 10 шт.
  • Лед – 10-15 кубиков

Рецепт приготовления:

  1. Лед взбить блендером в крошку.
  2. Добавить произвольно нарезанные огурцы и снова взбить.
  3. Добавить лук, свежевыжатый сок лимона, мяту, залить сливками, взбить и посолить.
  4. При желании можно процедить суп через сито.
  5. Перелить суп в тарелки и сразу же подавать, украсив спиралями из огурца и кусочками редиса. 

Напомним, ранее мы делились рецептом жареного редиса от Асмик Гаспарян. Кроме этого, сайт "Сегодня" рассказывал, как приготовить овощную "пасту" с кабачково-мятными шариками по рецепту победительницы МастерШеф 6 сезон.

Смотрите видео, как приготовить бургер с грибами по рецепту Дмитрия Горовенко:

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Источник: "Сегодня"
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