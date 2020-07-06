Быстрый рецепт куриной печени в сметанном соусе
Куриная печень – это самый доступный субпродукт
Тушеная куриная печень в сметане с луком и морковью – простой и быстрый ужин для всей семьи. Такое блюдо прекрасно подходит для диетического и детского питания.
Перед готовкой куриную печень нужно очистить от прожилок и нарезать небольшими кусочками. Если видите участки зеленоватого цвета, их нужно вырезать, иначе печень будет горчить.
Куриная печень в сметане с луком и морковью
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 115 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 500-600 г куриной печени
- 1 крупная луковица
- 1 небольшая морковь
- 200 г сметаны
- Масло растительное – для жарки
- Соль, перец
- Зелень – для подачи
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Способ приготовления:
- Печень помыть, очистить от пленок и разрезать на кусочки.
- Лук и морковь очистить и нарезать.
- Разогреть сковороду с растительным маслом, добавить лук и морковь. Жарить до прозрачности овощей.
- Затем добавить печень и готовить, пока она не побелеет. Перевернуть и обжарить с другой стороны.
- Добавить сметану, соль и перец. Тушить под крышкой 7-10 минут до готовности.
- При подаче посыпать готовое блюдо зеленью.
Полезный совет
Блюдо можно дополнить картофельным пюре и тушеными или маринованными чесночными стрелками.
Смотрите видео, как приготовить куриную печень на гриле:
Напомним, ранее мы делились рецептом пирожков с печенкой и горошком.
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