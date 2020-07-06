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Быстрый рецепт куриной печени в сметанном соусе

Сегодня, 10:27

Куриная печень – это самый доступный субпродукт

Тушеная куриная печень в сметане с луком и морковью – простой и быстрый ужин для всей семьи. Такое блюдо прекрасно подходит для диетического и детского питания.

Перед готовкой куриную печень нужно очистить от прожилок и нарезать небольшими кусочками. Если видите участки зеленоватого цвета, их нужно вырезать, иначе печень будет горчить.

Куриная печень в сметане с луком и морковью

Печенка с луком и морковью
Печенка с луком и морковью
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 115 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 500-600 г куриной печени
  • 1 крупная луковица
  • 1 небольшая морковь
  • 200 г сметаны
  • Масло растительное – для жарки
  • Соль, перец
  • Зелень – для подачи

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Способ приготовления:

  1. Печень помыть, очистить от пленок и разрезать на кусочки.
  2. Лук и морковь очистить и нарезать.
  3. Разогреть сковороду с растительным маслом, добавить лук и морковь. Жарить до прозрачности овощей.
  4. Затем добавить печень и готовить, пока она не побелеет. Перевернуть и обжарить с другой стороны.
  5. Добавить сметану, соль и перец. Тушить под крышкой 7-10 минут до готовности.
  6. При подаче посыпать готовое блюдо зеленью.

Полезный совет

Блюдо можно дополнить картофельным пюре и тушеными или маринованными чесночными стрелками.

Смотрите видео, как приготовить куриную печень на гриле:

Напомним, ранее мы делились рецептом пирожков с печенкой и горошком.

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Источник: Сегодня
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