Быстрый рецепт куриной печени в сметанном соусе

Куриная печень – это самый доступный субпродукт

Тушеная куриная печень в сметане с луком и морковью – простой и быстрый ужин для всей семьи. Такое блюдо прекрасно подходит для диетического и детского питания.

Перед готовкой куриную печень нужно очистить от прожилок и нарезать небольшими кусочками. Если видите участки зеленоватого цвета, их нужно вырезать, иначе печень будет горчить.

Куриная печень в сметане с луком и морковью

Печенка с луком и морковью Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

115 ккал на 100 г

Ингредиенты:

500-600 г куриной печени

1 крупная луковица

1 небольшая морковь

200 г сметаны

Масло растительное – для жарки

Соль, перец

Зелень – для подачи

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Способ приготовления:

Печень помыть, очистить от пленок и разрезать на кусочки. Лук и морковь очистить и нарезать. Разогреть сковороду с растительным маслом, добавить лук и морковь. Жарить до прозрачности овощей. Затем добавить печень и готовить, пока она не побелеет. Перевернуть и обжарить с другой стороны. Добавить сметану, соль и перец. Тушить под крышкой 7-10 минут до готовности. При подаче посыпать готовое блюдо зеленью.

Полезный совет

Блюдо можно дополнить картофельным пюре и тушеными или маринованными чесночными стрелками.

Смотрите видео, как приготовить куриную печень на гриле:

Напомним, ранее мы делились рецептом пирожков с печенкой и горошком.

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