Быстрый рецепт малосольных огурцов с чесноком и укропом

Такие огурцы гораздо вкуснее, чем приготовленные в пакете

Быстрые малосольные огурцы Фото: Depositphotos

Малосольные огурцы можно заготовить на зиму, а можно сделать их экспресс-методом и съесть сразу же. Эта аппетитная летняя закуска сочетает в себе свежесть овощей и яркие соленый, пряный и острый вкусы.

Смотрите видео, как приготовить фаршированные огурцы:

Быстрые малосольные огурцы – отличное дополнение к мясным блюдам, отварному картофелю и черному хлебу. Мы расскажем, как приготовить их с чесноком и укропом.

Малосольные огурцы: простой рецепт

Время приготовления:

1 час 15 минут

Ингредиенты:

6 небольших огурцов

Маленький пучок укропа

3-4 дольки чеснока

1 ч.л. крупной соли

Способ приготовления:

Огурцы помыть, обсушить и разрезать вдоль на 4-6 частей. Укроп помыть, стряхнуть лишнюю воду и мелко нарубить. Очищенный чеснок раздавить и добавить к огурцам. Посолить огурцы. Затем добавить нарубленный укроп, хорошо перемешать. Оставить огурцы на 1 час при комнатной температуре под крышкой. Хранить быстрые малосольные огурцы в холодильнике.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать заготовки из огурцов на зиму. "Сегодня" также сообщали, сколько можно съесть маринованных огурцов без вреда для здоровья.

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