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Быстрый рецепт малосольных огурцов с чесноком и укропом

Такие огурцы гораздо вкуснее, чем приготовленные в пакете

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Быстрые малосольные огурцы
Быстрые малосольные огурцы
Фото: Depositphotos

Малосольные огурцы можно заготовить на зиму, а можно сделать их экспресс-методом и съесть сразу же. Эта аппетитная летняя закуска сочетает в себе свежесть овощей и яркие соленый, пряный и острый вкусы.

Смотрите видео, как приготовить фаршированные огурцы:

Быстрые малосольные огурцы – отличное дополнение к мясным блюдам, отварному картофелю и черному хлебу. Мы расскажем, как приготовить их с чесноком и укропом.

Малосольные огурцы: простой рецепт

Время приготовления:

  • 1 час 15 минут

Ингредиенты:

  • 6 небольших огурцов
  • Маленький пучок укропа
  • 3-4 дольки чеснока
  • 1 ч.л. крупной соли

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Способ приготовления:

  1. Огурцы помыть, обсушить и разрезать вдоль на 4-6 частей.
  2. Укроп помыть, стряхнуть лишнюю воду и мелко нарубить.
  3. Очищенный чеснок раздавить и добавить к огурцам.
  4. Посолить огурцы. Затем добавить нарубленный укроп, хорошо перемешать. 
  5. Оставить огурцы на 1 час при комнатной температуре под крышкой. 
  6. Хранить быстрые малосольные огурцы в холодильнике.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать заготовки из огурцов на зиму. "Сегодня" также сообщали, сколько можно съесть маринованных огурцов без вреда для здоровья.

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Источник: Сегодня
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