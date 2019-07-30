Быстрый рецепт малосольных огурцов с чесноком и укропом
Такие огурцы гораздо вкуснее, чем приготовленные в пакете
Малосольные огурцы можно заготовить на зиму, а можно сделать их экспресс-методом и съесть сразу же. Эта аппетитная летняя закуска сочетает в себе свежесть овощей и яркие соленый, пряный и острый вкусы.
Смотрите видео, как приготовить фаршированные огурцы:
Быстрые малосольные огурцы – отличное дополнение к мясным блюдам, отварному картофелю и черному хлебу. Мы расскажем, как приготовить их с чесноком и укропом.
Малосольные огурцы: простой рецепт
Время приготовления:
- 1 час 15 минут
Ингредиенты:
- 6 небольших огурцов
- Маленький пучок укропа
- 3-4 дольки чеснока
- 1 ч.л. крупной соли
Способ приготовления:
- Огурцы помыть, обсушить и разрезать вдоль на 4-6 частей.
- Укроп помыть, стряхнуть лишнюю воду и мелко нарубить.
- Очищенный чеснок раздавить и добавить к огурцам.
- Посолить огурцы. Затем добавить нарубленный укроп, хорошо перемешать.
- Оставить огурцы на 1 час при комнатной температуре под крышкой.
- Хранить быстрые малосольные огурцы в холодильнике.
Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать заготовки из огурцов на зиму. "Сегодня" также сообщали, сколько можно съесть маринованных огурцов без вреда для здоровья.
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Источник: Сегодня