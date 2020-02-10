Быстрый рецепт нежного творожного печенья

Готовим вкусное творожное печенье в духовке

Творожное печенье с сахарной посыпкой Фото: Depositphotos

Выпечка из творожного теста получается самой нежной и вкусной. Мы предлагаем приготовить мягкое творожное печенье с сахарной посыпкой в духовке.

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Творог желательно выбирать пастообразный, без крупинок. Готовое печенье нужно хранить в жестянке, чтобы оно дольше оставалось свежим.

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Творожное печенье как в детстве

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

309 ккал на 100 г

Ингредиенты:

100 г сливочного масла

100 г сахара

1 яйцо

1/2 ч. л. разрыхлитея

150 г муки

200 г творога

Для посыпки:

1 яичный желток

2 ст. л. сахара

Способ приготовления:

Сливочное масло предварительно достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягким. Духовку разогрейте до 180 °С. Разотрите масло с сахаром с помощью венчика. Добавьте муку, разрыхлитель, яйцо и творог. Замесите мягкое тесто. Если оно липнет к рукам, добавьте еще немного муки. Тесто раскатайте до толщины 5-7 мм. Формочками вырежьте печенье, перенесите на застеленный пергаментом противень. Смажьте верх желтком и посыпьте сахаром. Поставьте в духовку на 15-20 минут. Не пересушите. Подавайте вместе с чаем, кофе или какао.

Полезный совет

Чтобы сделать печенье более ароматным, используйте коричневый сахар. В тесто также можно добавить ваниль, корицу или тертую лимонную цедру.

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