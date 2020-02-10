Быстрый рецепт нежного творожного печенья
Готовим вкусное творожное печенье в духовке
Выпечка из творожного теста получается самой нежной и вкусной. Мы предлагаем приготовить мягкое творожное печенье с сахарной посыпкой в духовке.
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Творог желательно выбирать пастообразный, без крупинок. Готовое печенье нужно хранить в жестянке, чтобы оно дольше оставалось свежим.
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Творожное печенье как в детстве
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 309 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 100 г сливочного масла
- 100 г сахара
- 1 яйцо
- 1/2 ч. л. разрыхлитея
- 150 г муки
- 200 г творога
Для посыпки:
- 1 яичный желток
- 2 ст. л. сахара
Способ приготовления:
- Сливочное масло предварительно достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягким. Духовку разогрейте до 180 °С.
- Разотрите масло с сахаром с помощью венчика.
- Добавьте муку, разрыхлитель, яйцо и творог.
- Замесите мягкое тесто. Если оно липнет к рукам, добавьте еще немного муки.
- Тесто раскатайте до толщины 5-7 мм. Формочками вырежьте печенье, перенесите на застеленный пергаментом противень.
- Смажьте верх желтком и посыпьте сахаром.
- Поставьте в духовку на 15-20 минут. Не пересушите.
- Подавайте вместе с чаем, кофе или какао.
Полезный совет
Чтобы сделать печенье более ароматным, используйте коричневый сахар. В тесто также можно добавить ваниль, корицу или тертую лимонную цедру.
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