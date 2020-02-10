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Быстрый рецепт нежного творожного печенья

Готовим вкусное творожное печенье в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:32
Творожное печенье с сахарной посыпкой
Творожное печенье с сахарной посыпкой
Фото: Depositphotos

Выпечка из творожного теста получается самой нежной и вкусной. Мы предлагаем приготовить мягкое творожное печенье с сахарной посыпкой в духовке.

Смотрите видео, как испечь овсяное печенье без сахара:

Творог желательно выбирать пастообразный, без крупинок. Готовое печенье нужно хранить в жестянке, чтобы оно дольше оставалось свежим.

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Творожное печенье как в детстве

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 309 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 100 г сливочного масла
  • 100 г сахара
  • 1 яйцо
  • 1/2 ч. л. разрыхлитея
  • 150 г муки
  • 200 г творога

Для посыпки:

  • 1 яичный желток
  • 2 ст. л. сахара

Способ приготовления:

  1. Сливочное масло предварительно достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягким. Духовку разогрейте до 180 °С.
  2. Разотрите масло с сахаром с помощью венчика.
  3. Добавьте муку, разрыхлитель, яйцо и творог.
  4. Замесите мягкое тесто. Если оно липнет к рукам, добавьте еще немного муки.
  5. Тесто раскатайте до толщины 5-7 мм. Формочками вырежьте печенье, перенесите на застеленный пергаментом противень.
  6. Смажьте верх желтком и посыпьте сахаром.
  7. Поставьте в духовку на 15-20 минут. Не пересушите.
  8. Подавайте вместе с чаем, кофе или какао.

Полезный совет

Чтобы сделать печенье более ароматным, используйте коричневый сахар. В тесто также можно добавить ваниль, корицу или тертую лимонную цедру.

Напомним, ранее мы писали, как сделать ореховое печенье с миндальными лепестками. "Сегодня" также делились рецептом шоколадного печенья с трещинками от Юлии Высоцкой.

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Источник: Сегодня
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