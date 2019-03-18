Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Быстрый рецепт пахлавы из теста фило

Использование готового теста значительно упрощает процесс приготовления восточной сладости

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:20
Домашняя пахлава
Домашняя пахлава
Фото: freepik.com

Пахлава – знаменитый восточный десерт с медом и орехами. Но приготовить его в домашних условиях довольно сложно. Что упростить процесс, купите тесто фило в магазине – его слои тоньше папиросной бумаги. 

Пахлава из теста фило

Ингредиенты:

  • Тесто фило – 250 г (12 листов)
  • Орехи (фисташки, миндаль, грецкий орех) – 400 г
  • Сахарная пудра – 100 г
  • Масло сливочное – 200 г
  • Мед – 100 г
  • Лимон – 1 шт.
  • Корица, гвоздика, мускатный орех – 2 ч.л.

Читайте также
Как правильно хранить мед

Рецепт приготовления:

  1. Измельчаем орехи при помощи скалки или мясорубки, оставляем лишь несколько целых для украшения.
  2. Орехи смешиваем с сахарной пудрой и измельченными пряностями.
  3. Берем глубокий противень, выстилаем его бумагой для выпечки.
  4. Смазываем по очереди листы теста растопленным сливочным маслом и кладем друг на друга.
  5. Через 4 слоя выкладываем половину начинки, ещё через 4 – вторую половину, накрываем последними слоями (итого – 12 слоев).
  6. Разрезаем пахлаву на кусочки. Выкладываем на каждый кусочек пахлавы орешек.
  7. Отправляем в духовку на 25 минут при 180 C.
  8. Параллельно в сотейнике нагревам мед, пока он не станет жидким, добавляем цедру целого лимона и весь его сок, доводим до кипения и выключаем.
  9. За 5 минут до готовности поливаем пахлаву полученным сиропом.
  10. Вынимаем из печи, отрезаем пригоревшие бока, даем остыть.

Напомним, ранее мы рассказывали, как выбрать правильный мед. Мы также писали, как вылечить горло с помощью меда.

Смотрите видео, как приготовить домашнее вино из меда:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Как из прокисшего молока за час сделать творог Салат "Цезарь" с креветками и помидорами черри С черникой и лимоном: рецепт вкусного печенья к чаю Великий пост 2019: рецепт шоколадного пудинга с бананами
мед десерт рецепт
Источник: edim.tv
Реклама

Новости партнеров

В Сети появилось последнее видео с участием Юлии Началовой
В Сети появилось последнее видео с участием Юлии Началовой
Дочь Алсу на прослушиваниях «Голоса» затмила знаменитую мать
Дочь Алсу на прослушиваниях «Голоса» затмила знаменитую мать
Каким бизнесом владеет Лев Лещенко
Каким бизнесом владеет Лев Лещенко
В России умерла певица Началова: названа причина
В России умерла певица Началова: названа причина

Популярные статьи

Сегодня, 15:22Wellness

Когда лучше чистить зубы: до завтрака или после

Сегодня, 10:45Шоу-бизнес

"Голос країни 9": Монатик признался в чувствах Дорофеевой

Сегодня, 07:00Стиль

Вкус и простота: самые модные французские прически сезона весна-лето 2019

Сегодня, 06:28Fun

18 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Вчера, 12:39Техно

Смартфоны получат 100-мегапиксельные фотокамеры в этом году

Вчера, 12:28Шоу-бизнес

Каникулы в Италии: Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали романтические снимки с отдыха

Вчера, 11:46Food

С черникой и лимоном: рецепт вкусного печенья к чаю

Вчера, 10:21Шоу-бизнес

Ксения Собчак назвала причину расставания с Максимом Виторганом

Вчера, 10:12Fun

День святого Патрика 2019: история и традиции праздника

Вчера, 09:35Техно

Серверы популярной игры Counter-Strike заражены вирусами

Вчера, 07:00Food

"МастерШеф. Профессионалы": стало известно, кто первым покинул шоу

Вчера, 06:39Шоу-бизнес

"Поверить нет никаких сил": реакция коллег на смерть Юлии Началовой в соцсети

16 мартаШоу-бизнес

Главное за неделю: Снежана Бабкина беременна, а Вера Брежнева сделала скандальное заявление

16 мартаШоу-бизнес

Сергей Притула раскрыл шокирующие подробности Нацотбора 2019

16 мартаТехно

На зависть Apple: Samsung готовит смартфон мечты

16 мартаШоу-бизнес

"Холостяк 9": подробности второго выпуска

Новости партнеров

Украинская поп-звезда взбудоражила Instagram шикарной фигурой
Украинская поп-звезда взбудоражила Instagram шикарной фигурой
Юлия Барановская разрыдалась на съемках Первого канала
Юлия Барановская разрыдалась на съемках Первого канала
Это очень трогательно: Максим Галкин умилил поклонников видео
Это очень трогательно: Максим Галкин умилил поклонников видео
«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад
«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад
Вокруг концерта памяти Марины Поплавской разразился скандал
Вокруг концерта памяти Марины Поплавской разразился скандал
7 пар джинс, которые будут актуальны этой весной
7 пар джинс, которые будут актуальны этой весной
Неожиданный поворот: Ольга Сумская сменила профессию
Неожиданный поворот: Ольга Сумская сменила профессию
10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности
10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности