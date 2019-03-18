Быстрый рецепт пахлавы из теста фило
Использование готового теста значительно упрощает процесс приготовления восточной сладости
Пахлава – знаменитый восточный десерт с медом и орехами. Но приготовить его в домашних условиях довольно сложно. Что упростить процесс, купите тесто фило в магазине – его слои тоньше папиросной бумаги.
Пахлава из теста фило
Ингредиенты:
- Тесто фило – 250 г (12 листов)
- Орехи (фисташки, миндаль, грецкий орех) – 400 г
- Сахарная пудра – 100 г
- Масло сливочное – 200 г
- Мед – 100 г
- Лимон – 1 шт.
- Корица, гвоздика, мускатный орех – 2 ч.л.
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Рецепт приготовления:
- Измельчаем орехи при помощи скалки или мясорубки, оставляем лишь несколько целых для украшения.
- Орехи смешиваем с сахарной пудрой и измельченными пряностями.
- Берем глубокий противень, выстилаем его бумагой для выпечки.
- Смазываем по очереди листы теста растопленным сливочным маслом и кладем друг на друга.
- Через 4 слоя выкладываем половину начинки, ещё через 4 – вторую половину, накрываем последними слоями (итого – 12 слоев).
- Разрезаем пахлаву на кусочки. Выкладываем на каждый кусочек пахлавы орешек.
- Отправляем в духовку на 25 минут при 180 C.
- Параллельно в сотейнике нагревам мед, пока он не станет жидким, добавляем цедру целого лимона и весь его сок, доводим до кипения и выключаем.
- За 5 минут до готовности поливаем пахлаву полученным сиропом.
- Вынимаем из печи, отрезаем пригоревшие бока, даем остыть.
Напомним, ранее мы рассказывали, как выбрать правильный мед. Мы также писали, как вылечить горло с помощью меда.
Смотрите видео, как приготовить домашнее вино из меда:
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Источник: edim.tv