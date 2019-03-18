Быстрый рецепт пахлавы из теста фило

Использование готового теста значительно упрощает процесс приготовления восточной сладости

Домашняя пахлава Фото: freepik.com

Пахлава – знаменитый восточный десерт с медом и орехами. Но приготовить его в домашних условиях довольно сложно. Что упростить процесс, купите тесто фило в магазине – его слои тоньше папиросной бумаги.

Пахлава из теста фило

Ингредиенты:

Тесто фило – 250 г (12 листов)

Орехи (фисташки, миндаль, грецкий орех) – 400 г

Сахарная пудра – 100 г

Масло сливочное – 200 г

Мед – 100 г

Лимон – 1 шт.

Корица, гвоздика, мускатный орех – 2 ч.л.

Читайте также Как правильно хранить мед

Рецепт приготовления:

Измельчаем орехи при помощи скалки или мясорубки, оставляем лишь несколько целых для украшения. Орехи смешиваем с сахарной пудрой и измельченными пряностями. Берем глубокий противень, выстилаем его бумагой для выпечки. Смазываем по очереди листы теста растопленным сливочным маслом и кладем друг на друга. Через 4 слоя выкладываем половину начинки, ещё через 4 – вторую половину, накрываем последними слоями (итого – 12 слоев). Разрезаем пахлаву на кусочки. Выкладываем на каждый кусочек пахлавы орешек. Отправляем в духовку на 25 минут при 180 C. Параллельно в сотейнике нагревам мед, пока он не станет жидким, добавляем цедру целого лимона и весь его сок, доводим до кипения и выключаем. За 5 минут до готовности поливаем пахлаву полученным сиропом. Вынимаем из печи, отрезаем пригоревшие бока, даем остыть.

Напомним, ранее мы рассказывали, как выбрать правильный мед. Мы также писали, как вылечить горло с помощью меда.

Смотрите видео, как приготовить домашнее вино из меда:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram