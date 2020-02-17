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Быстрый рецепт пасты с беконом, сыром и брокколи

Макароны по этому рецепту будут готовы за полчаса

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:19
Макароны с брокколи и беконом
Макароны с брокколи и беконом
Фото: freepik.com

Ищете рецепт простого, но вкусного и сытного ужина? Тогда приготовьте макароны с брокколи, сыром и беконом. Для этого блюда лучше всего подойдет паста среднего размера: фарфалле, фузилли, пенне или ракушки.

Смотрите видео, как приготовить макароны с копчеными ребрышками:

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Макароны с беконом, сыром и брокколи

Время приготовления:

  • 35 минут

Калорийность:

  • 605 ккал на порцию

Ингредиенты:

  • 400 г макарон
  • 400 г брокколи
  • 100 г бекона
  • 50 г пармезана
  • 2 зубчика чеснока
  • 1/2 стручка перца чили
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Брокколи разрезать на небольшие соцветия и отварить в подсоленной кипящей воде в течение четырех-пяти минут.
  2. Бекон нарезать полосками.Чеснок почистить. Перец чили освободить от семян и нарезать кружками.
  3. В глубокой и тяжелой сковороде разогреть оливковое масло и обжарить бекон до золотистого цвета, добавив к нему чеснок целиком. Затем чеснок убрать.
  4. Добавить в сковороду брокколи и нарезанный чили, посолить, поперчить и еще немного прогреть.
  5. Пармезан натереть на мелкой терке.
  6. В большом количестве подсоленной и подмасленной кипящей воды отварить макароны, затем воду слить.
  7. Выложить макароны в сковороду и перемешать с брокколи.
  8. Посыпать пармезаном, по желанию украсить листиками базилика.

Полезный совет

Вместо бекона можно использовать сало с мясными прослойками.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить макароны с куриной печенью. "Сегодня" также делились рецептом макаронной запеканки с овощами и сыром.

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Источник: Сегодня
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