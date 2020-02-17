Быстрый рецепт пасты с беконом, сыром и брокколи

Макароны по этому рецепту будут готовы за полчаса

Макароны с брокколи и беконом Фото: freepik.com

Ищете рецепт простого, но вкусного и сытного ужина? Тогда приготовьте макароны с брокколи, сыром и беконом. Для этого блюда лучше всего подойдет паста среднего размера: фарфалле, фузилли, пенне или ракушки.

Смотрите видео, как приготовить макароны с копчеными ребрышками:

Макароны с беконом, сыром и брокколи

Время приготовления:

35 минут

Калорийность:

605 ккал на порцию

Ингредиенты:

400 г макарон

400 г брокколи

100 г бекона

50 г пармезана

2 зубчика чеснока

1/2 стручка перца чили

2 ст. л. оливкового масла

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Брокколи разрезать на небольшие соцветия и отварить в подсоленной кипящей воде в течение четырех-пяти минут. Бекон нарезать полосками.Чеснок почистить. Перец чили освободить от семян и нарезать кружками. В глубокой и тяжелой сковороде разогреть оливковое масло и обжарить бекон до золотистого цвета, добавив к нему чеснок целиком. Затем чеснок убрать. Добавить в сковороду брокколи и нарезанный чили, посолить, поперчить и еще немного прогреть. Пармезан натереть на мелкой терке. В большом количестве подсоленной и подмасленной кипящей воды отварить макароны, затем воду слить. Выложить макароны в сковороду и перемешать с брокколи. Посыпать пармезаном, по желанию украсить листиками базилика.

Полезный совет

Вместо бекона можно использовать сало с мясными прослойками.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить макароны с куриной печенью. "Сегодня" также делились рецептом макаронной запеканки с овощами и сыром.

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