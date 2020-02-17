Быстрый рецепт пасты с беконом, сыром и брокколи
Макароны по этому рецепту будут готовы за полчаса
Ищете рецепт простого, но вкусного и сытного ужина? Тогда приготовьте макароны с брокколи, сыром и беконом. Для этого блюда лучше всего подойдет паста среднего размера: фарфалле, фузилли, пенне или ракушки.
Смотрите видео, как приготовить макароны с копчеными ребрышками:
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Макароны с беконом, сыром и брокколи
Время приготовления:
- 35 минут
Калорийность:
- 605 ккал на порцию
Ингредиенты:
- 400 г макарон
- 400 г брокколи
- 100 г бекона
- 50 г пармезана
- 2 зубчика чеснока
- 1/2 стручка перца чили
- 2 ст. л. оливкового масла
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Брокколи разрезать на небольшие соцветия и отварить в подсоленной кипящей воде в течение четырех-пяти минут.
- Бекон нарезать полосками.Чеснок почистить. Перец чили освободить от семян и нарезать кружками.
- В глубокой и тяжелой сковороде разогреть оливковое масло и обжарить бекон до золотистого цвета, добавив к нему чеснок целиком. Затем чеснок убрать.
- Добавить в сковороду брокколи и нарезанный чили, посолить, поперчить и еще немного прогреть.
- Пармезан натереть на мелкой терке.
- В большом количестве подсоленной и подмасленной кипящей воды отварить макароны, затем воду слить.
- Выложить макароны в сковороду и перемешать с брокколи.
- Посыпать пармезаном, по желанию украсить листиками базилика.
Полезный совет
Вместо бекона можно использовать сало с мясными прослойками.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить макароны с куриной печенью. "Сегодня" также делились рецептом макаронной запеканки с овощами и сыром.
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Источник: Сегодня