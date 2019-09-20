Быстрый рецепт штруделя с грушей, орехами и сухофруктами
Простой штрудель из слоеного теста с грушевой начинкой
Традиционный австрийский штрудель с яблоками подают с шариком мороженого. Мы предлагаем испечь штрудель с грушей и сухофруктами, а подать его с заварным кремом.
Смотрите видео о самых дорогих десертах мира:
В рецепте используется готовое слоеное тесто, что значительно упрощает процесс. Его нужно будет лишь разморозить и слегка раскатать.
Штрудель с грушей, орехами и сухофруктами
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 упаковка дрожжевого слоеного теста
- 1-2 груши
- 50 г изюма
- 50 г кураги
- 100 г грецких орехов
- Яичный желток
- Сахар
Читайте также:Как испечь штрудель со сливами и грецкими орехами
Способ приготовления:
- Измельчите грецкие орехи в кофемолке или блендере.
- Изюм и курагу замочите в теплой воде, затем обсушите. Курагу нарежьте.
- Нарежьте очищенную грушу кубиками и выложите на пласт теста. Добавьте курагу и изюм, посыпьте молотыми орехами и небольшим количеством сахара.
- Аккуратно сверните пласт теста в рулет, используя для этого полотенце или пленку, в которую было завернуто готовое тесто. Крепко защипните края и выложите на пергаментную бумагу швом вниз.
- Смажьте яичным желтком и выпекайте в духовке в течение 15-17 минут при температуре 170º С.
- Готовый штрудель нарежьте и подавайте с заварным кремом, по желанию украсив листиками мяты.
Как приготовить заварной крем для штруделя
Ингредиенты:
- 250 мл молока
- 200 мл сливок 33%
- 1 стручок ванили (или 1/2 ч.л ванильного экстракта)
- 2 яйца
- 75 г тростникового сахара
- 30 г кукурузного крахмала
Способ приготовления:
- Налейте молоко и сливки в кастрюлю, разрежьте вдоль пополам стручок ванили, выскребите семена и добавьте вместе со стручком в молоко. Кипятите на слабом огне 5 минут.
- В другой миске взбейте яйца с сахаром и крахмалом; постепенно влейте горячие сливки (тонкой струйкой), постоянно помешивая.
- Налейте обратно в кастрюлю и готовьте 2 минуты, до загустения, не переставая помешивать.
- Снимите с огня, крем плотно накройте пищевой пленкой. Пленка должна прикасаться к крему – так он не покроется корочкой.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить грушевый пирог на сметане. "Сегодня" также делились рецептом булочек с изюмом и заварным кремом.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.