Быстрый рецепт штруделя с грушей, орехами и сухофруктами

Простой штрудель из слоеного теста с грушевой начинкой

Штрудель из слоеного теста с грушей Фото: Depositphotos

Традиционный австрийский штрудель с яблоками подают с шариком мороженого. Мы предлагаем испечь штрудель с грушей и сухофруктами, а подать его с заварным кремом.

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В рецепте используется готовое слоеное тесто, что значительно упрощает процесс. Его нужно будет лишь разморозить и слегка раскатать.

Штрудель с грушей, орехами и сухофруктами

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 упаковка дрожжевого слоеного теста

1-2 груши

50 г изюма

50 г кураги

100 г грецких орехов

Яичный желток

Сахар

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Способ приготовления:

Измельчите грецкие орехи в кофемолке или блендере. Изюм и курагу замочите в теплой воде, затем обсушите. Курагу нарежьте. Нарежьте очищенную грушу кубиками и выложите на пласт теста. Добавьте курагу и изюм, посыпьте молотыми орехами и небольшим количеством сахара. Аккуратно сверните пласт теста в рулет, используя для этого полотенце или пленку, в которую было завернуто готовое тесто. Крепко защипните края и выложите на пергаментную бумагу швом вниз. Смажьте яичным желтком и выпекайте в духовке в течение 15-17 минут при температуре 170º С. Готовый штрудель нарежьте и подавайте с заварным кремом, по желанию украсив листиками мяты.

Как приготовить заварной крем для штруделя

Ингредиенты:

250 мл молока

200 мл сливок 33%

1 стручок ванили (или 1/2 ч.л ванильного экстракта)

2 яйца

75 г тростникового сахара

30 г кукурузного крахмала

Способ приготовления:

Налейте молоко и сливки в кастрюлю, разрежьте вдоль пополам стручок ванили, выскребите семена и добавьте вместе со стручком в молоко. Кипятите на слабом огне 5 минут. В другой миске взбейте яйца с сахаром и крахмалом; постепенно влейте горячие сливки (тонкой струйкой), постоянно помешивая. Налейте обратно в кастрюлю и готовьте 2 минуты, до загустения, не переставая помешивать. Снимите с огня, крем плотно накройте пищевой пленкой. Пленка должна прикасаться к крему – так он не покроется корочкой.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить грушевый пирог на сметане. "Сегодня" также делились рецептом булочек с изюмом и заварным кремом.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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