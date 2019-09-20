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Быстрый рецепт штруделя с грушей, орехами и сухофруктами

Простой штрудель из слоеного теста с грушевой начинкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:50
Штрудель из слоеного теста с грушей
Штрудель из слоеного теста с грушей
Фото: Depositphotos

Традиционный австрийский штрудель с яблоками подают с шариком мороженого. Мы предлагаем испечь штрудель с грушей и сухофруктами, а подать его с заварным кремом.

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В рецепте используется готовое слоеное тесто, что значительно упрощает процесс. Его нужно будет лишь разморозить и слегка раскатать.

Штрудель с грушей, орехами и сухофруктами

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 упаковка дрожжевого слоеного теста
  • 1-2 груши
  • 50 г изюма
  • 50 г кураги
  • 100 г грецких орехов
  • Яичный желток
  • Сахар

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Способ приготовления:

  1. Измельчите грецкие орехи в кофемолке или блендере.
  2. Изюм и курагу замочите в теплой воде, затем обсушите. Курагу нарежьте.
  3. Нарежьте очищенную грушу кубиками и выложите на пласт теста. Добавьте курагу и изюм, посыпьте молотыми орехами и небольшим количеством сахара.
  4. Аккуратно сверните пласт теста в рулет, используя для этого полотенце или пленку, в которую было завернуто готовое тесто. Крепко защипните края и выложите на пергаментную бумагу швом вниз.
  5. Смажьте яичным желтком и выпекайте в духовке в течение 15-17 минут при температуре 170º С.
  6. Готовый штрудель нарежьте и подавайте с заварным кремом, по желанию украсив листиками мяты.

Как приготовить заварной крем для штруделя

Ингредиенты:

  • 250 мл молока
  • 200 мл сливок 33%
  • 1 стручок ванили (или 1/2 ч.л ванильного экстракта)
  • 2 яйца
  • 75 г тростникового сахара
  • 30 г кукурузного крахмала

Способ приготовления:

  1. Налейте молоко и сливки в кастрюлю, разрежьте вдоль пополам стручок ванили, выскребите семена и добавьте вместе со стручком в молоко. Кипятите на слабом огне 5 минут.
  2. В другой миске взбейте яйца с сахаром и крахмалом; постепенно влейте горячие сливки (тонкой струйкой), постоянно помешивая.
  3. Налейте обратно в кастрюлю и готовьте 2 минуты, до загустения, не переставая помешивать.
  4. Снимите с огня, крем плотно накройте пищевой пленкой. Пленка должна прикасаться к крему – так он не покроется корочкой.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить грушевый пирог на сметане. "Сегодня" также делились рецептом булочек с изюмом и заварным кремом.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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