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Быстрый рецепт вегетарианской пасты с баклажанами и помидорами черри

Сегодня, 21:01

Простой и сытный обед из доступных ингредиентов

Паста с баклажанами, помидорами и сыром получается очень вкусной и аппетитной. Подавайте ее как самостоятельное блюдо или в паре с овощным салатом, запеченным мясом или рыбой. Вместо баклажанов можно использовать кабачки или болгарский перец.

Паста с баклажанами и помидорами

Паста с баклажанами и помидорами
Паста с баклажанами и помидорами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 156 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 100 г пасты пенне
  • 1 баклажан
  • 3 зубчика чеснока
  • 120 г пармезана
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 100 г помидоров черри
  • Зеленый базилик – по вкусу
  • Орегано – по вкусу
  • Соль, перец – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Отварите пасту до состояния аль денте.
  2. Баклажан нарежьте брусочками. Посолите и залейте водой, оставьте на 15-20 минут, чтобы ушла горечь. Промойте, обсушите.
  3. Чеснок очистите и мелко порубите.
  4. В сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте нарубленный чеснок и обжарьте баклажаны до готовности, затем добавьте черри и обжаривайте еще минуту.
  5. Пасту откиньте на дуршлаг и переложите к баклажанам с помидорами, добавьте орегано и базилик, перемешайте.
  6. Дайте постоять несколько минут и подавайте, посыпав пармезаном.

Полезный совет

Вы можете использовать вместо черри помидоры в собственном соку.

Смотрите видео, как приготовить баклажаны на гриле:

Напомним, ранее мы делились рецептом кебаба с баклажанами в духовке, а также писали, как приготовить салат из баклажанов с фетой.

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Источник: Сегодня
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