Быстрый рецепт вегетарианской пасты с баклажанами и помидорами черри
Простой и сытный обед из доступных ингредиентов
Паста с баклажанами, помидорами и сыром получается очень вкусной и аппетитной. Подавайте ее как самостоятельное блюдо или в паре с овощным салатом, запеченным мясом или рыбой. Вместо баклажанов можно использовать кабачки или болгарский перец.
Паста с баклажанами и помидорами
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 156 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 100 г пасты пенне
- 1 баклажан
- 3 зубчика чеснока
- 120 г пармезана
- 2 ст. л. оливкового масла
- 100 г помидоров черри
- Зеленый базилик – по вкусу
- Орегано – по вкусу
- Соль, перец – по вкусу
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Способ приготовления:
- Отварите пасту до состояния аль денте.
- Баклажан нарежьте брусочками. Посолите и залейте водой, оставьте на 15-20 минут, чтобы ушла горечь. Промойте, обсушите.
- Чеснок очистите и мелко порубите.
- В сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте нарубленный чеснок и обжарьте баклажаны до готовности, затем добавьте черри и обжаривайте еще минуту.
- Пасту откиньте на дуршлаг и переложите к баклажанам с помидорами, добавьте орегано и базилик, перемешайте.
- Дайте постоять несколько минут и подавайте, посыпав пармезаном.
Полезный совет
Вы можете использовать вместо черри помидоры в собственном соку.
Смотрите видео, как приготовить баклажаны на гриле:
Напомним, ранее мы делились рецептом кебаба с баклажанами в духовке, а также писали, как приготовить салат из баклажанов с фетой.
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