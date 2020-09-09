Быстрый рецепт вегетарианской пасты с баклажанами и помидорами черри

Простой и сытный обед из доступных ингредиентов

Паста с баклажанами, помидорами и сыром получается очень вкусной и аппетитной. Подавайте ее как самостоятельное блюдо или в паре с овощным салатом, запеченным мясом или рыбой. Вместо баклажанов можно использовать кабачки или болгарский перец.

Паста с баклажанами и помидорами

Паста с баклажанами и помидорами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

156 ккал на 100 г

Ингредиенты:

100 г пасты пенне

1 баклажан

3 зубчика чеснока

120 г пармезана

2 ст. л. оливкового масла

100 г помидоров черри

Зеленый базилик – по вкусу

Орегано – по вкусу

Соль, перец – по вкусу

Читайте также: Как запечь баклажаны веером с помидорами и сыром

Способ приготовления:

Отварите пасту до состояния аль денте. Баклажан нарежьте брусочками. Посолите и залейте водой, оставьте на 15-20 минут, чтобы ушла горечь. Промойте, обсушите. Чеснок очистите и мелко порубите. В сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте нарубленный чеснок и обжарьте баклажаны до готовности, затем добавьте черри и обжаривайте еще минуту. Пасту откиньте на дуршлаг и переложите к баклажанам с помидорами, добавьте орегано и базилик, перемешайте. Дайте постоять несколько минут и подавайте, посыпав пармезаном.

Полезный совет

Вы можете использовать вместо черри помидоры в собственном соку.

Смотрите видео, как приготовить баклажаны на гриле:

Напомним, ранее мы делились рецептом кебаба с баклажанами в духовке, а также писали, как приготовить салат из баклажанов с фетой.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться