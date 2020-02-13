Быстрый салат из тунца с горошком и яйцом

Рецепт вкусного салата из консервированного тунца

Салат из консервированного тунца Фото: Depositphotos

Для приготовления салатов с тунцом в девяти случаях из десяти используется консервированная рыба – в растительном масле или в собственном соку.

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Кроме тунца и традиционного майонеза в салате могут быть самые разные ингредиенты. Мы предлагаем добавить вареные яйца, зеленый горошек и корнишоны.

Салат с тунцом и зеленым горошком

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

104 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Консервированный тунец – 1 банка

Горошек зеленый (свежий или консервированный) – 120 г

Корнишоны – 3-4 шт.

Яйцо вкрутую – 2 шт.

Петрушка – 3-4 веточки

Майонез

Способ приготовления:

С тунца слить жидкость, убрать косточки и разобрать на небольшие кусочки. Огурцы достать из рассола и произвольно нарезать. С горошка слить жидкость. Если горошек используете замороженный, то нужно предварительно бланшировать его. Яйца нарезать на небольшие кубики, петрушку измельчить. Смешать огурцы, рыбу, яйца, петрушку и зеленый горошек. Добавить майонез, перемешать.

Почему нужно включить в свое меню тунца

Тунец – это низкокалорийный продукт. При этом в нем много омега-3 и омега-6 жирных кислот, которые полезны для сердечно-сосудистой системы, так как помогают нам справляться с "плохим" холестерином, снижая риск развития инфаркта и вероятность образования тромбов.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тунца в соевом соусе по рецепту Юлии Высоцкой. "Сегодня" также делились рецептом салата из тунца с гренками.

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