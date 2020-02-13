Быстрый салат из тунца с горошком и яйцом
Рецепт вкусного салата из консервированного тунца
Для приготовления салатов с тунцом в девяти случаях из десяти используется консервированная рыба – в растительном масле или в собственном соку.
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Кроме тунца и традиционного майонеза в салате могут быть самые разные ингредиенты. Мы предлагаем добавить вареные яйца, зеленый горошек и корнишоны.
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Салат с тунцом и зеленым горошком
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 104 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Консервированный тунец – 1 банка
- Горошек зеленый (свежий или консервированный) – 120 г
- Корнишоны – 3-4 шт.
- Яйцо вкрутую – 2 шт.
- Петрушка – 3-4 веточки
- Майонез
Способ приготовления:
- С тунца слить жидкость, убрать косточки и разобрать на небольшие кусочки.
- Огурцы достать из рассола и произвольно нарезать.
- С горошка слить жидкость. Если горошек используете замороженный, то нужно предварительно бланшировать его.
- Яйца нарезать на небольшие кубики, петрушку измельчить.
- Смешать огурцы, рыбу, яйца, петрушку и зеленый горошек.
- Добавить майонез, перемешать.
Почему нужно включить в свое меню тунца
Тунец – это низкокалорийный продукт. При этом в нем много омега-3 и омега-6 жирных кислот, которые полезны для сердечно-сосудистой системы, так как помогают нам справляться с "плохим" холестерином, снижая риск развития инфаркта и вероятность образования тромбов.
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