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Быстрый салат из тунца с горошком и яйцом

Рецепт вкусного салата из консервированного тунца

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:52
Салат из консервированного тунца
Салат из консервированного тунца
Фото: Depositphotos

Для приготовления салатов с тунцом в девяти случаях из десяти используется консервированная рыба – в растительном масле или в собственном соку.

Смотрите видео, как приготовить сливочный салат из пасты:

Кроме тунца и традиционного майонеза в салате могут быть самые разные ингредиенты. Мы предлагаем добавить вареные яйца, зеленый горошек и корнишоны.

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Салат с тунцом и зеленым горошком

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 104 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Консервированный тунец – 1 банка
  • Горошек зеленый (свежий или консервированный) – 120 г
  • Корнишоны – 3-4 шт.
  • Яйцо вкрутую – 2 шт.
  • Петрушка – 3-4 веточки
  • Майонез

Способ приготовления:

  1. С тунца слить жидкость, убрать косточки и разобрать на небольшие кусочки.
  2. Огурцы достать из рассола и произвольно нарезать.
  3. С горошка слить жидкость. Если горошек используете замороженный, то нужно предварительно бланшировать его.
  4. Яйца нарезать на небольшие кубики, петрушку измельчить.
  5. Смешать огурцы, рыбу, яйца, петрушку и зеленый горошек.
  6. Добавить майонез, перемешать.

Почему нужно включить в свое меню тунца

Тунец – это низкокалорийный продукт. При этом в нем много омега-3 и омега-6 жирных кислот, которые полезны для сердечно-сосудистой системы, так как помогают нам справляться с "плохим" холестерином, снижая риск развития инфаркта и вероятность образования тромбов.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тунца в соевом соусе по рецепту Юлии Высоцкой. "Сегодня" также делились рецептом салата из тунца с гренками.

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Источник: Сегодня
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