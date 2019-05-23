На скорую руку: шоколадно-банановый бисквит к чаю
Этот ароматный домашний пирог готовится за считанные минуты
Шоколад и бананы – классическое кулинарное сочетание. Мы расскажем, как приготовить из этих ингредиентов вкусный домашний пирог. Вы можете полить его шоколадной глазурью и украсить на свой вкус.
Смотрите видео, как выбрать качественный шоколад:
Шоколадно-банановый бисквит
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 120 мл молока
- 120 мл растительного масла
- 240 мл теплой воды
- 2 больших банана, размятых вилкой
- 400 г сахара
- 245 г муки
- 50-75 г темного какао-порошка
- 1,5 ч.л. разрыхлителя
- 1,5 ч.л. соды
- 0,5 ч.л. соли
- 10 г ванильного сахара
Читайте такжеКак приготовить яблочные маффины с шоколадом
Рецепт приготовления:
- Все сухие ингредиенты смешать в одной миске.
- В другой емкости перемешать венчиком оставшиеся продукты, затем соединить обе массы. Хорошо перемешать до однородного состояния. Тесто получится довольно жидким.
- Вылить тесто в форму, застеленную пергаментной бумагой.
- Выпекать в разогретой до 180 С духовке около 40 минут. Готовность пирога проверить зубочисткой. Немного остудить и вынуть из формы.
- Залить готовый пирог шоколадной глазурью.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить тирамису с клубникой. "Сегодня" также делились рецептом шоколадного десерта в чашке от Даши Малаховой.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Еще несколько материалов по теме:Рецепт американского печенья с шоколадом Как приготовить домашний торт "Спартак" Как приготовить идеальные булочки с корицей Бретонский пирог с черносливом, изюмом и ванилью
Источник: Сегодня