На скорую руку: шоколадно-банановый бисквит к чаю

Этот ароматный домашний пирог готовится за считанные минуты

Шоколадно-банановый бисквит Фото: depositphotos.com

Шоколад и бананы – классическое кулинарное сочетание. Мы расскажем, как приготовить из этих ингредиентов вкусный домашний пирог. Вы можете полить его шоколадной глазурью и украсить на свой вкус.

Смотрите видео, как выбрать качественный шоколад:

Шоколадно-банановый бисквит

Ингредиенты:

2 яйца

120 мл молока

120 мл растительного масла

240 мл теплой воды

2 больших банана, размятых вилкой

400 г сахара

245 г муки

50-75 г темного какао-порошка

1,5 ч.л. разрыхлителя

1,5 ч.л. соды

0,5 ч.л. соли

10 г ванильного сахара

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Рецепт приготовления:

Все сухие ингредиенты смешать в одной миске. В другой емкости перемешать венчиком оставшиеся продукты, затем соединить обе массы. Хорошо перемешать до однородного состояния. Тесто получится довольно жидким. Вылить тесто в форму, застеленную пергаментной бумагой. Выпекать в разогретой до 180 С духовке около 40 минут. Готовность пирога проверить зубочисткой. Немного остудить и вынуть из формы. Залить готовый пирог шоколадной глазурью.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тирамису с клубникой. "Сегодня" также делились рецептом шоколадного десерта в чашке от Даши Малаховой.

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