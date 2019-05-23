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На скорую руку: шоколадно-банановый бисквит к чаю

Этот ароматный домашний пирог готовится за считанные минуты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:00
Шоколадно-банановый бисквит Фото: depositphotos.com
Шоколадно-банановый бисквит
Фото: depositphotos.com

Шоколад и бананы – классическое кулинарное сочетание. Мы расскажем, как приготовить из этих ингредиентов вкусный домашний пирог. Вы можете полить его шоколадной глазурью и украсить на свой вкус. 

Смотрите видео, как выбрать качественный шоколад:

Шоколадно-банановый бисквит

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 120 мл молока
  • 120 мл растительного масла
  • 240 мл теплой воды
  • 2 больших банана, размятых вилкой
  • 400 г сахара
  • 245 г муки
  • 50-75 г темного какао-порошка
  • 1,5 ч.л. разрыхлителя
  • 1,5 ч.л. соды
  • 0,5 ч.л. соли
  • 10 г ванильного сахара

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Рецепт приготовления:

  1. Все сухие ингредиенты смешать в одной миске.
  2. В другой емкости перемешать венчиком оставшиеся продукты, затем соединить обе массы. Хорошо перемешать до однородного состояния. Тесто получится довольно жидким.
  3. Вылить тесто в форму, застеленную пергаментной бумагой.
  4. Выпекать в разогретой до 180 С духовке около 40 минут. Готовность пирога проверить зубочисткой. Немного остудить и вынуть из формы.
  5. Залить готовый пирог шоколадной глазурью.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тирамису с клубникой. "Сегодня" также делились рецептом шоколадного десерта в чашке от Даши Малаховой.

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Источник: Сегодня
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