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Бывший королевский шеф-повар: "Елизавета ІІ отказывается есть бургеры с булочками"

Сегодня, 11:47

Британская королева избегает блюд, которые нельзя есть ножом и вилкой

В прошлом месяце бывший шеф-повар Елизаветы II Даррен МакГрейди озадачил поклонников королевы, заявив, что она никогда не ела пиццу.

Повар, который работал в Букингемском дворце с 1982 по 1993 год, сказал в интервью Us Weekly, что популярного блюда никогда не было в меню во время его пребывания на королевской кухне.

"За 11 лет во дворце мы вообще никогда не подавали пиццу, даже на приемах", – поделился откровениями шеф.

Королева Елизавета ІІ
Королева Елизавета ІІ
Фото: Getty Images

Также оказалось, что это не единственная обычная еда, которой королева избегала.

"Викторианское воспитание Ее Величества диктует, что единственное, что вы должны брать и есть руками, – это послеобеденный чай", – говорит Даррен МакГрейди.

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Королева не употребляет фаст-фуд, и если бы она когда-либо попросила еду на вынос, говорит Макгрейди, королевские повара сделали бы свою версию. Однако, по его словам, она делает исключение для бургеров, если они подаются без булочки. Шеф-повар вспомнил, что когда-то в Шотландии он готовили для королевской семьи бургеры из оленины (монархи ездили туда на охоту).

По словам МакГрейди, ежедневный рацион Елизаветы ІІ обычно включает фрукты, курицу, послеобеденный чай и лосось с земель Балморала на ужин.

Смотрите видео, какой алкоголь предпочитает королева:

Напомним, ранее мы делились секретами заваривания чая от королевского поставщика.

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Источник: Сегодня
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