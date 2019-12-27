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Чахохблили из курицы: простой рецепт грузинского блюда

Нежные кусочки курицы в ароматном соусе – это очень вкусно

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:08
Чахохбили из курицы
Чахохбили из курицы
Фото: Depositphotos

Чахохбили – традиционное грузинское блюдо. Оно представляет собой сочные кусочки птицы, обжаренные со специями в томатном соусе.

Смотрите видео, как приготовить грузинские хачапури:

Название этого блюда происходит от грузинского слова "хохоби" – фазан. Фазан – национальная птица Грузии, из него изначально и делали чахохбили. Но сейчас более распространены рецепты с курицей.

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Чахохбили с курицей

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 106 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Репчатый лук – 2 шт.
  • Очищенные помидоры – 3 шт.
  • Зелень – 1 пучок
  • Зеленый острый перец – 1 шт.
  • Чеснок – 4 зубчика
  • Растительное масло – 2 ст. л.
  • Куриные бедра – 600 г
  • Черный перец – по вкусу
  • Соль – по вкусу
  • Измельченная мякоть помидоров – 300 мл
  • Хмели-сунели — 2 ч. л.
  • Вода — 100 мл

Способ приготовления:

  1. Лук нарежьте полукольцами.
  2. Помидоры предварительно опустите в кипяток на 30 секунд, сделав сверху небольшие надрезы. Достаньте и снимите кожуру. Крупно нарежьте.
  3. Измельчите зелень и зеленый острый перец. Затем измельчите чеснок и добавьте его к измельченной мякоти помидоров.
  4. В глубокой сковороде разогрейте растительное масло. Выложите куриные бедра и обжаривайте на сильном огне до золотистой корочки. Добавьте соль и перец. Жарьте до полуготовности, затем переложите обратно в миску.
  5. В эту же сковороду выложите лук, обжарьте до золотого цвета, добавьте нарезанные очищенные помидоры, куриные бедра, мякоть помидоров с чесноком, хмели-сунели и 100 мл воды, перемешайте. Добавьте всю зелень и соль.
  6. Накройте крышкой и тушите на медленном огне 30-40 минут.

Как подавать чахохбили

Подавайте блюдо горячим вместе с лавашом, обильно посыпав рубленной зеленью.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить грузинский соус сацебели.

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Источник: Сегодня
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