Чахохблили из курицы: простой рецепт грузинского блюда
Нежные кусочки курицы в ароматном соусе – это очень вкусно
Чахохбили – традиционное грузинское блюдо. Оно представляет собой сочные кусочки птицы, обжаренные со специями в томатном соусе.
Смотрите видео, как приготовить грузинские хачапури:
Название этого блюда происходит от грузинского слова "хохоби" – фазан. Фазан – национальная птица Грузии, из него изначально и делали чахохбили. Но сейчас более распространены рецепты с курицей.
Читайте также:Классика грузинской кухни: сациви из курицы
Чахохбили с курицей
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 106 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Репчатый лук – 2 шт.
- Очищенные помидоры – 3 шт.
- Зелень – 1 пучок
- Зеленый острый перец – 1 шт.
- Чеснок – 4 зубчика
- Растительное масло – 2 ст. л.
- Куриные бедра – 600 г
- Черный перец – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Измельченная мякоть помидоров – 300 мл
- Хмели-сунели — 2 ч. л.
- Вода — 100 мл
Способ приготовления:
- Лук нарежьте полукольцами.
- Помидоры предварительно опустите в кипяток на 30 секунд, сделав сверху небольшие надрезы. Достаньте и снимите кожуру. Крупно нарежьте.
- Измельчите зелень и зеленый острый перец. Затем измельчите чеснок и добавьте его к измельченной мякоти помидоров.
- В глубокой сковороде разогрейте растительное масло. Выложите куриные бедра и обжаривайте на сильном огне до золотистой корочки. Добавьте соль и перец. Жарьте до полуготовности, затем переложите обратно в миску.
- В эту же сковороду выложите лук, обжарьте до золотого цвета, добавьте нарезанные очищенные помидоры, куриные бедра, мякоть помидоров с чесноком, хмели-сунели и 100 мл воды, перемешайте. Добавьте всю зелень и соль.
- Накройте крышкой и тушите на медленном огне 30-40 минут.
Как подавать чахохбили
Подавайте блюдо горячим вместе с лавашом, обильно посыпав рубленной зеленью.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить грузинский соус сацебели.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.
Еще несколько материалов по теме:Утка с яблоками и рисом: праздничный рецепт на Новый год и Рождество Как приготовить постную картофельную запеканку с рыбой Филе индейки с ананасами и грибами: рецепт дня Медальоны из свинины с апельсинами и красным луком: рецепт дня
Источник: Сегодня