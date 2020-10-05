Чанахи: простой рецепт популярного грузинского блюда

Чанахи – отличное решение для сытного осеннего обеда

Чанахи – это грузинское блюдо, которое представляет собой тушеное мясо с овощами. В оригинальном рецепте используют баранину, но ее можно заменить свининой или говядиной.

В Грузии чанахи традиционно запекают в глиняных горшочках. В них блюдо получится ароматнее и насыщеннее.

Чанахи из свинины в духовке

Чанахи: рецепт с фото Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

137 ккал на 100 г

Ингредиенты:

700 г мякоти свинины

600 г картофеля

1 стакан красной фасоли

1 ст.л. томатной пасты

1 большая луковица

1 средняя морковь

2 ст.л. смальца

6-8 зубчиков чеснока

4 ст.л. муки

1 лавровый лист

Соль, черный перец молотый

Зелень петрушки

Растительное масло

Красная паприка молотая

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Способ приготовления:

Фасоль замочить на ночь, затем отварить до готовности. Картофель помыть, почистить и порезать крупными кусочками. Обжарить на масле почти до готовности. Лук почистить и порезать мелкими кубиками. Морковь помыть и почистить. Натереть на крупной терке или нарезать кружочками. Вместо томатной пасты можно использовать помидоры. Их необходимо очистить от кожуры и порезать кубиками. Мясо нарезать довольно крупными кусками. Обжарить на растительном масле на большом огне до румяной корочки. Добавить смалец. К обжаренному мясу добавить лук и морковь, тщательно все перемешать и жарить на среднем огне 10-15 минут, помешивая. Добавить томатную пасту, снова хорошо перемешать и жарить на среднем огне 5 минут, помешивая. Если используете помидоры, то жарить нужно дольше: примерно 15 минут. В большую кастрюлю налить примерно 2,5-3 л воды. Поставить на большой огонь. Добавить к воде обжаренный картофель, отваренную фасоль. Когда вода закипит, уменьшить газ и добавить мясо с овощами. А также посолить, поперчить, добавить лавровый лист, красный молотый перец, мелко нарезанный чеснок и зелень петрушки. Дать покипеть 10 минут. Попробовать, при необходимости досолить. На сухой сковороде без добавления жира обжарить муку до золотистого цвета. Добавить к муке 1-2 половника бульона из кастрюли и хорошо размешать до однородной консистенции. Вылить эту смесь в чанахи и дать покипеть 5 минут. Снять с огня, накрыть крышкой и дать настояться.

На заметку

Мясо лучше жарить на большой сковороде, так как к нему потом будем добавлять овощи;

Желательно использовать томатную пасту домашнего приготовления;

Чанахи лучше всего подавать в глиняных горшках.

Смотрите видео, как приготовить чахохбили на гриле:

Напомним, ранее мы делились рецептом запеченных ребрышек в духовке, а также писали, как приготовить вкусные блюда из говядины.

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