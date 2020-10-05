Чанахи: простой рецепт популярного грузинского блюда
Чанахи – отличное решение для сытного осеннего обеда
Чанахи – это грузинское блюдо, которое представляет собой тушеное мясо с овощами. В оригинальном рецепте используют баранину, но ее можно заменить свининой или говядиной.
В Грузии чанахи традиционно запекают в глиняных горшочках. В них блюдо получится ароматнее и насыщеннее.
Чанахи из свинины в духовке
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 137 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 700 г мякоти свинины
- 600 г картофеля
- 1 стакан красной фасоли
- 1 ст.л. томатной пасты
- 1 большая луковица
- 1 средняя морковь
- 2 ст.л. смальца
- 6-8 зубчиков чеснока
- 4 ст.л. муки
- 1 лавровый лист
- Соль, черный перец молотый
- Зелень петрушки
- Растительное масло
- Красная паприка молотая
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Способ приготовления:
- Фасоль замочить на ночь, затем отварить до готовности.
- Картофель помыть, почистить и порезать крупными кусочками. Обжарить на масле почти до готовности. Лук почистить и порезать мелкими кубиками.
- Морковь помыть и почистить. Натереть на крупной терке или нарезать кружочками. Вместо томатной пасты можно использовать помидоры. Их необходимо очистить от кожуры и порезать кубиками.
- Мясо нарезать довольно крупными кусками. Обжарить на растительном масле на большом огне до румяной корочки. Добавить смалец.
- К обжаренному мясу добавить лук и морковь, тщательно все перемешать и жарить на среднем огне 10-15 минут, помешивая.
- Добавить томатную пасту, снова хорошо перемешать и жарить на среднем огне 5 минут, помешивая. Если используете помидоры, то жарить нужно дольше: примерно 15 минут.
- В большую кастрюлю налить примерно 2,5-3 л воды. Поставить на большой огонь. Добавить к воде обжаренный картофель, отваренную фасоль. Когда вода закипит, уменьшить газ и добавить мясо с овощами. А также посолить, поперчить, добавить лавровый лист, красный молотый перец, мелко нарезанный чеснок и зелень петрушки. Дать покипеть 10 минут. Попробовать, при необходимости досолить.
- На сухой сковороде без добавления жира обжарить муку до золотистого цвета. Добавить к муке 1-2 половника бульона из кастрюли и хорошо размешать до однородной консистенции. Вылить эту смесь в чанахи и дать покипеть 5 минут.
- Снять с огня, накрыть крышкой и дать настояться.
На заметку
- Мясо лучше жарить на большой сковороде, так как к нему потом будем добавлять овощи;
- Желательно использовать томатную пасту домашнего приготовления;
- Чанахи лучше всего подавать в глиняных горшках.
Смотрите видео, как приготовить чахохбили на гриле:
Напомним, ранее мы делились рецептом запеченных ребрышек в духовке, а также писали, как приготовить вкусные блюда из говядины.
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