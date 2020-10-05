Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Чанахи: простой рецепт популярного грузинского блюда

Сегодня, 10:55

Чанахи – отличное решение для сытного осеннего обеда

Чанахи – это грузинское блюдо, которое представляет собой тушеное мясо с овощами. В оригинальном рецепте используют баранину, но ее можно заменить свининой или говядиной.

В Грузии чанахи традиционно запекают в глиняных горшочках. В них блюдо получится ароматнее и насыщеннее.

Чанахи из свинины в духовке

Чанахи: рецепт с фото
Чанахи: рецепт с фото
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 137 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 700 г мякоти свинины
  • 600 г картофеля
  • 1 стакан красной фасоли
  • 1 ст.л. томатной пасты
  • 1 большая луковица
  • 1 средняя морковь
  • 2 ст.л. смальца
  • 6-8 зубчиков чеснока
  • 4 ст.л. муки
  • 1 лавровый лист
  • Соль, черный перец молотый
  • Зелень петрушки
  • Растительное масло
  • Красная паприка молотая

Читайте также:
Как приготовить чахохбили из курицы с помидорами

Способ приготовления:

  1. Фасоль замочить на ночь, затем отварить до готовности.
  2. Картофель помыть, почистить и порезать крупными кусочками. Обжарить на масле почти до готовности. Лук почистить и порезать мелкими кубиками.
  3. Морковь помыть и почистить. Натереть на крупной терке или нарезать кружочками. Вместо томатной пасты можно использовать помидоры. Их необходимо очистить от кожуры и порезать кубиками.
  4. Мясо нарезать довольно крупными кусками. Обжарить на растительном масле на большом огне до румяной корочки. Добавить смалец.
  5. К обжаренному мясу добавить лук и морковь, тщательно все перемешать и жарить на среднем огне 10-15 минут, помешивая.
  6. Добавить томатную пасту, снова хорошо перемешать и жарить на среднем огне 5 минут, помешивая. Если используете помидоры, то жарить нужно дольше: примерно 15 минут.
  7. В большую кастрюлю налить примерно 2,5-3 л воды. Поставить на большой огонь. Добавить к воде обжаренный картофель, отваренную фасоль. Когда вода закипит, уменьшить газ и добавить мясо с овощами. А также посолить, поперчить, добавить лавровый лист, красный молотый перец, мелко нарезанный чеснок и зелень петрушки. Дать покипеть 10 минут. Попробовать, при необходимости досолить.
  8. На сухой сковороде без добавления жира обжарить муку до золотистого цвета. Добавить к муке 1-2 половника бульона из кастрюли и хорошо размешать до однородной консистенции. Вылить эту смесь в чанахи и дать покипеть 5 минут.
  9. Снять с огня, накрыть крышкой и дать настояться.

На заметку

  • Мясо лучше жарить на большой сковороде, так как к нему потом будем добавлять овощи;
  • Желательно использовать томатную пасту домашнего приготовления;
  • Чанахи лучше всего подавать в глиняных горшках.

Смотрите видео, как приготовить чахохбили на гриле:

Напомним, ранее мы делились рецептом запеченных ребрышек в духовке, а также писали, как приготовить вкусные блюда из говядины.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Рецепт салата из свежего инжира, прошутто и руколы Рецепт теплого салата с гренками, чечевицей и беконом В Швейцарии впервые сварили пиво по рецепту искусственного интеллекта Фиш-энд-чипс за 10 минут: быстрый рецепт традиционного английского блюда от Гордона Рамзи
овощи баранина рецепт грузинская кухня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Горячая киевлянка поражает невероятными формами
Горячая киевлянка поражает невероятными формами
Усик снялся с очаровательной моделью. Она поражает воображение
Усик снялся с очаровательной моделью. Она поражает воображение
Ана Чери в спортивном костюме подразнила фигурой
Ана Чери в спортивном костюме подразнила фигурой
В Сети появились фото голой звезды "Ералаша"
В Сети появились фото голой звезды "Ералаша"

Популярные статьи

Сегодня, 11:27Events

Международный день врача: поздравления с праздником

Сегодня, 05:16Психология

Гороскоп на сегодня 5 октября: Водолею нужно отрегулировать режим дня, а Рыбам – позаботиться о здоровье

Сегодня, 00:50Шоу-бизнес

Дисквалификация Винника и слезы Цыбульской: как прошел шестой выпуск "Танців з зірками-2020"

Сегодня, 00:14Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в шестом эфире

Вчера, 08:46Events

Что подарить на День учителя: много полезных советов (фото)

Вчера, 08:30Events

С Днем учителя: лучшие поздравления коллегам в прозе и стихах

Вчера, 06:40Психология

Гороскоп на неделю 4-10 октября: все знаки зодиака

Вчера, 06:15Events

Сегодня празднуем День учителя-2020 в Украине

Вчера, 05:12Психология

Гороскоп на сегодня 4 октября: Овну нужно составить план, а Тельцу нельзя лениться

3 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 3 октября: у Близнецов может возникнуть недопонимание на работе, а Рака ждет интересная встреча

2 октябряШоу-бизнес

Forbes назвал ТОП-10 самых высокооплачиваемых актрис мира. Рейтинг снова возглавила София Вергара

2 октябряШоу-бизнес

Она снова это сделала: Даша Астафьева показала бэкстейдж с откровенной фотосессии

2 октябряШоу-бизнес

Сестра Макса Барских рассказала, в каких они сейчас отношениях

2 октябряАктуально

Кинолог Дмитрий Бут и выставка всех пород САС ЧФ: как подготовить собаку

2 октябряСтиль

На стиле даже дома: Кейт Миддлтон повторила свой образ в платье Dolce & Gabbana

2 октябряШоу-бизнес

Андрею Данилко – 47! ТОП-10 малоизвестных фактов об украинской звезде

Новости партнеров

Лобода снялась в бикини: её формы восхищают
Лобода снялась в бикини: её формы восхищают
Ревущий Тарзан ошеломил выходкой после измены Королевой
Ревущий Тарзан ошеломил выходкой после измены Королевой
Анастасия Квитко опубликовала горячие фото
Анастасия Квитко опубликовала горячие фото
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
Сергей Глушко показал откровенный снимок с Наташей Королевой
Сергей Глушко показал откровенный снимок с Наташей Королевой
Русская Кардашьян дерзко пошалила на улице
Русская Кардашьян дерзко пошалила на улице
Быстрая творожная запеканка – воздушная, как суфле
Быстрая творожная запеканка – воздушная, как суфле
Аппетитная Ана Чери решила скинуть лишнее
Аппетитная Ана Чери решила скинуть лишнее

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять