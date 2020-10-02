Чай масала: рецепт полезного индийского напитка с пряностями
Такой чай не только взбодрит, но и согреет и улучшит настроение
Чай масала – это напиток, который готовят из черного чая со специями, включая имбирь, корицу, гвоздику, кардамон, перец, анис, и молоком. Он не только вкусный, но и полезный для здоровья. Антиоксиданты, которые содержатся в чае масала, помогают укрепить иммунитет, снизить риск воспаления, рака, инфаркта и сердечных заболеваний.
Чай масала
Время приготовления:
- 15 минут
Калорийность:
- 71 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 5-7 стручков зеленого кардамона
- 3-4 гвоздики
- 1-2 звездочки аниса (по желанию)
- 5-7 горошин перца (по желанию)
- 1 стакан воды
- 2-3 ломтика имбиря со шкуркой
- 1/2 палочки корицы, разломанной пополам
- 1-2 столовые ложки черного чая (или 1-2 чайных пакетика)
- 1 стакан молока по вашему выбору
- 2-3 чайных ложки (или больше или меньше) кленового сиропа, меда, сахара
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Способ приготовления:
- Слегка измельчите стручки кардамона, гвоздику, звездчатый анис и перец горошком. Поместите в небольшую кастрюлю с 1 стаканом воды.
- Добавьте имбирь, корицу и черный чай.
- Доведите до кипения. Выключите огонь (не кипятите чай, он станет горьким) и дайте ему настояться не менее 10 минут.
- Добавьте молоко на ваш выбор. Еще раз доведите до кипения, выключите огонь.
- Добавьте сахар или мед, попробуйте. При необходимости добавьте больше.
- Перелейте в стакан или кружку для чая.
Какое молоко использовать
Подойдет цельное молоко, а также растительное: миндальное, овсяное, соевое, молоко из кешью, конопляное молоко.
Смотрите видео, как выбрать качественный чай:
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