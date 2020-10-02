Чай масала: рецепт полезного индийского напитка с пряностями

Такой чай не только взбодрит, но и согреет и улучшит настроение

Чай масала – это напиток, который готовят из черного чая со специями, включая имбирь, корицу, гвоздику, кардамон, перец, анис, и молоком. Он не только вкусный, но и полезный для здоровья. Антиоксиданты, которые содержатся в чае масала, помогают укрепить иммунитет, снизить риск воспаления, рака, инфаркта и сердечных заболеваний.

Чай масала

Индийский чай масала Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Калорийность:

71 ккал на 100 г

Ингредиенты:

5-7 стручков зеленого кардамона

3-4 гвоздики

1-2 звездочки аниса (по желанию)

5-7 горошин перца (по желанию)

1 стакан воды

2-3 ломтика имбиря со шкуркой

1/2 палочки корицы, разломанной пополам

1-2 столовые ложки черного чая (или 1-2 чайных пакетика)

1 стакан молока по вашему выбору

2-3 чайных ложки (или больше или меньше) кленового сиропа, меда, сахара

Способ приготовления:

Слегка измельчите стручки кардамона, гвоздику, звездчатый анис и перец горошком. Поместите в небольшую кастрюлю с 1 стаканом воды. Добавьте имбирь, корицу и черный чай. Доведите до кипения. Выключите огонь (не кипятите чай, он станет горьким) и дайте ему настояться не менее 10 минут. Добавьте молоко на ваш выбор. Еще раз доведите до кипения, выключите огонь. Добавьте сахар или мед, попробуйте. При необходимости добавьте больше. Перелейте в стакан или кружку для чая.

Какое молоко использовать

Подойдет цельное молоко, а также растительное: миндальное, овсяное, соевое, молоко из кешью, конопляное молоко.

Смотрите видео, как выбрать качественный чай:

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