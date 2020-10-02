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Чай масала: рецепт полезного индийского напитка с пряностями

Сегодня, 20:50

Такой чай не только взбодрит, но и согреет и улучшит настроение

Чай масала – это напиток, который готовят из черного чая со специями, включая имбирь, корицу, гвоздику, кардамон, перец, анис, и молоком. Он не только вкусный, но и полезный для здоровья. Антиоксиданты, которые содержатся в чае масала, помогают укрепить иммунитет, снизить риск воспаления, рака, инфаркта и сердечных заболеваний.

Чай масала

Индийский чай масала
Индийский чай масала
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Калорийность:

  • 71 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 5-7 стручков зеленого кардамона
  • 3-4 гвоздики
  • 1-2 звездочки аниса (по желанию)
  • 5-7 горошин перца (по желанию)
  • 1 стакан воды
  • 2-3 ломтика имбиря со шкуркой
  • 1/2 палочки корицы, разломанной пополам
  • 1-2 столовые ложки черного чая (или 1-2 чайных пакетика)
  • 1 стакан молока по вашему выбору
  • 2-3 чайных ложки (или больше или меньше) кленового сиропа, меда, сахара

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Способ приготовления:

  1. Слегка измельчите стручки кардамона, гвоздику, звездчатый анис и перец горошком. Поместите в небольшую кастрюлю с 1 стаканом воды.
  2. Добавьте имбирь, корицу и черный чай.
  3. Доведите до кипения. Выключите огонь (не кипятите чай, он станет горьким) и дайте ему настояться не менее 10 минут.
  4. Добавьте молоко на ваш выбор. Еще раз доведите до кипения, выключите огонь.
  5. Добавьте сахар или мед, попробуйте. При необходимости добавьте больше.
  6. Перелейте в стакан или кружку для чая.

Какое молоко использовать

Подойдет цельное молоко, а также растительное: миндальное, овсяное, соевое, молоко из кешью, конопляное молоко.

Смотрите видео, как выбрать качественный чай:

Напомним, ранее мы делились рецептом золотого молока, а также писали, как сделать латте матча.

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Источник: Сегодня
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