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Чай пуэр: полезные свойства, противопоказания и правила заваривания

Пуэр бодрит лучше любого энергетика

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:23
Чай пуэр содержит много танинов
Чай пуэр содержит много танинов
Фото: freepik.com

Чай пуэр бывает черным, зеленым и даже белым. Он имеет мягкий вкус и тонкий аромат осенних листьев. Благодаря высокому содержанию танинов пуэр бодрит лучше любого энергетического напитка, поэтому его пьют утром или ранним днем.

Смотрите видео о пользе и вреде модных видов чая:

Этот вид чая выдерживается и ферментируется естественным путем и на протяжении веков почитается в традиционных чайных обществах Азии благодаря высокой концентрации полифенолов, катехинов и флавоноидов.

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Как и хорошее вино, пуэр со временем становится лучше. Чем дольше он выдерживается, тем мягче его вкус. Некоторые из самых редких и дорогих чаев пуэр выдерживаются более 50 лет. После выдержки и ферментации чайные листьев их прессуют в брикеты или продают как листовой чай.

Чай пуэр: полезные свойства

Пуэр бывает черным, зеленым и белым
Пуэр бывает черным, зеленым и белым
Фото: freepik.com

  • Благодаря высокому содержанию кофеина пуэр отлично бодрит и помогает сосредоточиться;
  • Чай пуэр снижает уровень холестерина, тем самым помогая избежать болезней сердечно-сосудистой системы;
  • Пуэр улучшает кровообращение, поэтому хорош для профилактики головной боли и мигрени;
  • Благодаря высокому содержанию антиоксидантов чай пуэр борется со свободными радикалами, которые вызывают серьезные заболевания;
  • Исследования показали, что регулярное употребление чая пуэр помогает бороться с раком и предотвращать рост новых раковых клеток;
  • Чай пуэр полезен для профилактики остеопороза;
  • Антиоксиданты и полифенолы, которые содержатся в чае пуэр, помогают пищеварению и способствуют расщеплению жира;
  • Противовоспалительные свойства пуэра способны облегчить боль в мышцах;
  • Так как в чае пуэр много антиоксидантов и витамина С, выпивая чашку этого напитка каждый день, можно предотвратить такие болезни, как простуда и грипп.

Чай пуэр: противопоказания

Пуэр не стоит пить беременным
Пуэр не стоит пить беременным
Фото: freepik.com

  • Чай пуэр стимулирует выработку желудочного сока, поэтому не стоит пить его натощак. Он противопоказан при заболеваниях ЖКТ: повышенном уровне кислотности, язве, склонности к изжоге;
  • Концентрированная заварка может вызвать плохое самочувствие, тошноту, рвоту и боли в желудке. Поэтому будьте внимательны с дозировкой прессованных чайных листьев и с длительностью заваривания;
  • Пуэр не рекомендуется пить вечером, так как он может стать причиной бессонницы;
  • По мнению врачей, большее количество напитка может спровоцировать отеки у беременных, а также чрезмерный прилив молока у кормящих матерей.

Чай пуэр: как заваривать

Пуэр имеет свои правила заваривания
Пуэр имеет свои правила заваривания
Фото: Pixabay

Заваривают пуэр необычным способом. Сначала листья чая промывают (чтобы смыть пыль и немного смочить), затем засыпают в закипающую воду (не снимая чайник с огня).

После этого чай помешивают, огонь убавляют и некоторое время (от 30 секунд до нескольких минут) кипятят, пока чаинки не начнут тонуть.

Правильно заваренный пуэр должен быть насыщенного темного цвета. Можно пить его с молоком – тогда он становится розовым.

Заваривайте пуэр примерно в таком соотношении: одна-полторы чайные ложки заварки (3-5 г) на 150-200 мл воды. Это на одного человека.

Если у вас пуэрный блин, а не рассыпной Шен или Шу, попробуйте аккуратно отделить слой руками, шилом либо специальным пуэрным ножом. Важно сохранить чайный лист максимально цельным.

Напомним, ранее мы писали, чем полезен чай из шиповника. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить витаминные чаи для крепкого здоровья.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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Источник: Сегодня
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