Чечевичный суп с копченой грудинкой: рецепт для мультиварки
Вкусный зимний обед от Даши Малаховой
Гороховый суп любят все. Ну, или почти все. Предлагаем вам альтернативу, которая совершенно ничем не уступает гороху. Даже наоборот – такой суп получается более легким, но не менее вкусным и наваристым. Так что сегодня у нас рецепт чечевичного супа с грудинкой и овощами!
Суп из чечевицы с копченостями
Ингредиенты:
- 200 г черной, красной и зеленой чечевицы
- 200 г копченой грудинки
- 1 луковица
- 1 морковка
- 1 ст. ложка томатной пасты
- 1/2 болгарского перца
- Растительное масло
- Лавровый лист
- Соль
- Перец
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Рецепт приготовления:
- Чечевицу тщательно промойте.
- В чаше мультиварки обжарьте на растительном масле мелко нарезанный лук и морковь, установив режим "Выпечка". Грудинку нарежьте и добавьте к овощам. Обжарьте еще в течение 1-2 минут.
- Добавьте чечевицу, томатную пасту, болгарский перец, нарезанный соломкой, и залейте водой. Посолите, поперчите по вкусу, добавьте лавровый лист и готовьте в течение 25-30 минут, установив режим "Тушение".
Напомним, ранее мы делились рецептами зимних супов из белых грибов. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить суп-пюре из тыквы.
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Источник: Сегодня