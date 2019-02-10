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Чечевичный суп с копченой грудинкой: рецепт для мультиварки

Вкусный зимний обед от Даши Малаховой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:00
Суп из чечевицы Фото: depositphotos.com
Суп из чечевицы
Фото: depositphotos.com

Гороховый суп любят все. Ну, или почти все. Предлагаем вам альтернативу, которая совершенно ничем не уступает гороху. Даже наоборот – такой суп получается более легким, но не менее вкусным и наваристым. Так что сегодня у нас рецепт чечевичного супа с грудинкой и овощами!

Суп из чечевицы с копченостями

Ингредиенты:

  • 200 г черной, красной и зеленой чечевицы
  • 200 г копченой грудинки
  • 1 луковица
  • 1 морковка
  • 1 ст. ложка томатной пасты
  • 1/2 болгарского перца
  • Растительное масло
  • Лавровый лист
  • Соль
  • Перец

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Рецепт приготовления:

  1. Чечевицу тщательно промойте.
  2. В чаше мультиварки обжарьте на растительном масле мелко нарезанный лук и морковь, установив режим "Выпечка". Грудинку нарежьте и добавьте к овощам. Обжарьте еще в течение 1-2 минут.
  3. Добавьте чечевицу, томатную пасту, болгарский перец, нарезанный соломкой, и залейте водой. Посолите, поперчите по вкусу, добавьте лавровый лист и готовьте в течение 25-30 минут, установив режим "Тушение".

Напомним, ранее мы делились рецептами зимних супов из белых грибов. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить суп-пюре из тыквы

Смотрите видео, как правильно хранить крупы и специи:

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Источник: Сегодня
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