Чечевичный суп с копченой грудинкой: рецепт для мультиварки

Вкусный зимний обед от Даши Малаховой

Суп из чечевицы Фото: depositphotos.com

Гороховый суп любят все. Ну, или почти все. Предлагаем вам альтернативу, которая совершенно ничем не уступает гороху. Даже наоборот – такой суп получается более легким, но не менее вкусным и наваристым. Так что сегодня у нас рецепт чечевичного супа с грудинкой и овощами!

Суп из чечевицы с копченостями

Ингредиенты:

200 г черной, красной и зеленой чечевицы

200 г копченой грудинки

1 луковица

1 морковка

1 ст. ложка томатной пасты

1/2 болгарского перца

Растительное масло

Лавровый лист

Соль

Перец

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Рецепт приготовления:

Чечевицу тщательно промойте. В чаше мультиварки обжарьте на растительном масле мелко нарезанный лук и морковь, установив режим "Выпечка". Грудинку нарежьте и добавьте к овощам. Обжарьте еще в течение 1-2 минут. Добавьте чечевицу, томатную пасту, болгарский перец, нарезанный соломкой, и залейте водой. Посолите, поперчите по вкусу, добавьте лавровый лист и готовьте в течение 25-30 минут, установив режим "Тушение".

Напомним, ранее мы делились рецептами зимних супов из белых грибов. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить суп-пюре из тыквы.

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