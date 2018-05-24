Чем полезна и опасна первая зелень: мнение эксперта

Гастроэнтеролог Лариса Бойченко рассказала, как обезопасить себя от отравления нитратами

"События" (Телеканал Украина)

В магазинах и на рынках начала появляться первая грунтовая зелень. Укроп, шпинат, базилик, руккола, петрушка – незаменимая терапия для профилактики сезонного авитаминоза. Но врачи призывают не злоупотреблять ранней зеленью.

Душистый базилик, душистый укроп, хрустящий зеленый лук. Прилавки с первой зеленью манят покупателей не меньше, чем овощи и фрукты. Как же потреблять эти продукты правильно, чтобы не нанести вред здоровью? Ведь в них есть не только витамины, но и опасные нитраты.



Гастроэнтеролог Лариса Бойченко отмечает: несмотря на то, что для зелени сейчас самый сезон, покупатели не защищены от нитратов, которых она могла впитать во время выращивания. Это серьезная нагрузка для наших почек и главного детоксикационного органа – печени. Ранняя зелень может вызвать воспаление и накопление в организме ядовитых веществ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как правильно хранить свежую зелень

Продавцы же уверяют: у них все экологически чистое, прямо с грядки. А в качестве доказательства показывают заключение лаборатории рынка. Такой простой документ может спасти вас от опасного отравления, поэтому не бойтесь просить у продавцов показать выводы экспертов. Особенно, если покупаете продукт на новом месте. А еще врачи советуют помнить элементарные правила обработки весенней зелени.



Лариса Бойченко советует хорошо мыть пряные травы. Кроме этого, гастроэнтеролог рекомендует вымачивать зелень в холодной воде, чтобы часть нитратов "перешла" в жидкость.

А вот от окрошки Лариса Бойченко призывает воздержаться до середины лета, когда начнется сезон домашних огурцов. Если же отравления не удалось избежать, врач советует

прекратить любое поступление пищи в организм и только пить воду. Шесть часов такой паузы наведут порядок в желудке, отмечает медик. И добавляет: хорошо все, что в меру. Даже витаминная зелень.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом весеннего салата из редиса с зеленью. Мы также писали, как приготовить мясной рулет с зеленью и морковью.

Смотрите видео, как вырастить зелень у себя дома: