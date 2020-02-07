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Чем ужинать, чтобы похудеть: ТОП-5 рецептов диетических салатов

Рецепты салатов для похудения с фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:28
Салат для похудения
Салат для похудения
Фото: freepik.com

Не знаете, что съесть на ужин, чтобы не поправиться? Лучшее решение в этом случае – диетические салаты по рецептам из нашей подборки. Они сытные и вкусные, но при этом не содержат лишних калорий.

Смотрите видео, как сделать салат из курицы и хурмы:

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Теплый салат из лосося и брокколи с горчичной заправкой

Салат из брокколи и лосося
Салат из брокколи и лосося
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 300 г филе лосося
  • 300 г брокколи
  • Небольшой пучок салата
  • 1 синяя луковица
  • 1 ст. л. соевого соуса
  • 2 ст. л. лимонного сока
  • 3 ст. л. оливкового масла
  • 2 ч. л. зернистой горчицы
  • Соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Филе лосося натереть солью и перцем по вкусу, сложить в миску и добавить столовую ложку лимонного сока, столовую ложку масла и соевый соус, перемешать и оставить мариноваться на 15 минут.
  2. Затем завернуть рыбу в фольгу и отправить в разогретую до 180 ºС духовку на 20 минут.
  3. Пока запекается лосось, брокколи разобрать на соцветия и проварить в подсоленной воде в течение пяти минут от момента закипания.
  4. Смешать в чашке оливковое масло с оставшимся лимонным соком, горчицей, солью и перцем.
  5. В подходящий салатник порвать руками листья салата, добавить брокколи и тонко нарезанный лук.
  6. Готовое филе лосося поломать на кусочки и добавить в салат. Перемешать и полить заправкой.

Салат из белой фасоли, тунца и свежих овощей

Салат из тунца и фасоли с овощами
Салат из тунца и фасоли с овощами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 2 огурца
  • 4 помидора
  • 250 г консервированной фасоли
  • 200 г консервированного тунца
  • 1 маленькая синяя луковица
  • 2 ст. л. лимонного сока
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • Соль, перец, итальянские травы по вкусу
  • Зелень

Способ приготовления:

  1. Помойте овощи. Нарежьте огурцы и помидоры небольшими кусочками.
  2. Слейте жидкость с консервированной фасоли. Переложите бобы в глубокую салатницу.
  3. Сверху выложите огурцы и помидоры для овощного салата с тунцом.
  4. Филе тунца разомните вилкой и добавьте в салатницу.
  5. Украсьте все кольцами синего лука и веточками зелени.
  6. Заправьте салат маслом, соком лимона, солью и специями.
  7. Подавайте салат сразу после приготовления.

Вегетарианский салат из киноа, свеклы и грейпфрута

Салат из киноа со свеклой и грейпфрутом
Салат из киноа со свеклой и грейпфрутом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 125 г киноа (можно заменить кускусом)
  • 3 ст.л. оливкового масла
  • 1 большой грейпфрут
  • 2-3 небольших запеченных или отварных свеклы
  • Микс салатных листьев
  • Сок 1/2 лимона
  • 1/2 ч.л. фруктового или бальзамического уксуса
  • Лепестки миндаля, обжаренные
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Очистить грейпфрут от кожуры, каждую дольку отделить от пленок и разрезать пополам. Сок, выделившийся при нарезке грейпфрута, сохранить.
  2. На разогретую сковороду налить 1/2 ст.л. оливкового масла, положить киноа, прогреть. Добавить 1 ст.л. лимонного сока, посолить, залить 200 мл воды, довести на сильном огне до кипения, затем уменьшить огонь и варить 10-15 минут до готовности или в соответствии с инструкцией на упаковке. Слегка остудить.
  3. Очистить готовую свеклу, нарезать крупными ломтиками.
  4. Слегка обжарить лепестки миндаля на сухой сковороде.
  5. Приготовить заправку. Смешать в отдельной посуде оставшееся оливковое масло, сок грейпфрута, уксус, лимонный сок и соль.
  6. Перемешать в миске киноа, свеклу, грейпфрут. Заправить получившимся соусом, попробовать на вкус и по желанию добавить больше соли или лимонного сока.
  7. Выложить на порционные тарелки, добавив салатные листья и посыпать лепестками миндаля.

Диетический салат из запеченной курицы с овощами

Салат из курицы с овощами
Салат из курицы с овощами
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 1 запеченное куриное филе
  • 1 авокадо
  • 1/4 шт. красной луковицы
  • 100 г помидоров черри
  • 1 свежий огурец
  • Пучок салатной зелени

Для заправки:

  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 1 ст.л. лимонного сока
  • 1 ч.л. горчица
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Куриное филе нарезать ломтиками.
  2. Салатную зелень измельчить.
  3. Помидоры черри разрезать пополам, огурец тонко нарезать.
  4. Лук очистить и измельчить.
  5. Авокадо почистить и нарезать кубиками.
  6. Выложить на тарелку салатную зелень, овощи, курицу и авокадо.
  7. Смешать все ингредиенты для заправки и полить салат.

Жиросжигающий салат из ананасов

Салат с ананасами, яйцами и овощами
Салат с ананасами, яйцами и овощами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 300 г ананаса
  • 4-5 вареных яиц
  • 1 небольшая красная луковица
  • Небольшой пучок кинзы или петрушки
  • 1 салатный огурец
  • 1 чили

Для заправки:

  • 200 мл густого йогурта
  • 1 ч.л. карри
  • Соль и перец по вкусу
  • 1-2 ст.л оливкового масла

Способ приготовления:

  1. Смешать все ингредиенты для заправки.
  2. Ананас и огурец нарезать кубиком.
  3. Яйца очистить и разрезать на четвертинки.
  4. Зелень и чили измельчить. Лук тонко нашинковать.
  5. Соединить все ингредиенты для салата, заправить соусом, перемешать и подавать к столу.

Напомним, ранее мы делились рецептом диетического салата из тофу. "Сегодня" также рассказывали, как сделать полезный салат из овощей и авокадо.

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Источник: Сегодня
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