Чем ужинать, чтобы похудеть: ТОП-5 рецептов диетических салатов
Рецепты салатов для похудения с фото
Не знаете, что съесть на ужин, чтобы не поправиться? Лучшее решение в этом случае – диетические салаты по рецептам из нашей подборки. Они сытные и вкусные, но при этом не содержат лишних калорий.
Смотрите видео, как сделать салат из курицы и хурмы:
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Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 300 г филе лосося
- 300 г брокколи
- Небольшой пучок салата
- 1 синяя луковица
- 1 ст. л. соевого соуса
- 2 ст. л. лимонного сока
- 3 ст. л. оливкового масла
- 2 ч. л. зернистой горчицы
- Соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Филе лосося натереть солью и перцем по вкусу, сложить в миску и добавить столовую ложку лимонного сока, столовую ложку масла и соевый соус, перемешать и оставить мариноваться на 15 минут.
- Затем завернуть рыбу в фольгу и отправить в разогретую до 180 ºС духовку на 20 минут.
- Пока запекается лосось, брокколи разобрать на соцветия и проварить в подсоленной воде в течение пяти минут от момента закипания.
- Смешать в чашке оливковое масло с оставшимся лимонным соком, горчицей, солью и перцем.
- В подходящий салатник порвать руками листья салата, добавить брокколи и тонко нарезанный лук.
- Готовое филе лосося поломать на кусочки и добавить в салат. Перемешать и полить заправкой.
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 2 огурца
- 4 помидора
- 250 г консервированной фасоли
- 200 г консервированного тунца
- 1 маленькая синяя луковица
- 2 ст. л. лимонного сока
- 1 ст. л. оливкового масла
- Соль, перец, итальянские травы по вкусу
- Зелень
Способ приготовления:
- Помойте овощи. Нарежьте огурцы и помидоры небольшими кусочками.
- Слейте жидкость с консервированной фасоли. Переложите бобы в глубокую салатницу.
- Сверху выложите огурцы и помидоры для овощного салата с тунцом.
- Филе тунца разомните вилкой и добавьте в салатницу.
- Украсьте все кольцами синего лука и веточками зелени.
- Заправьте салат маслом, соком лимона, солью и специями.
- Подавайте салат сразу после приготовления.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 125 г киноа (можно заменить кускусом)
- 3 ст.л. оливкового масла
- 1 большой грейпфрут
- 2-3 небольших запеченных или отварных свеклы
- Микс салатных листьев
- Сок 1/2 лимона
- 1/2 ч.л. фруктового или бальзамического уксуса
- Лепестки миндаля, обжаренные
- Соль
Способ приготовления:
- Очистить грейпфрут от кожуры, каждую дольку отделить от пленок и разрезать пополам. Сок, выделившийся при нарезке грейпфрута, сохранить.
- На разогретую сковороду налить 1/2 ст.л. оливкового масла, положить киноа, прогреть. Добавить 1 ст.л. лимонного сока, посолить, залить 200 мл воды, довести на сильном огне до кипения, затем уменьшить огонь и варить 10-15 минут до готовности или в соответствии с инструкцией на упаковке. Слегка остудить.
- Очистить готовую свеклу, нарезать крупными ломтиками.
- Слегка обжарить лепестки миндаля на сухой сковороде.
- Приготовить заправку. Смешать в отдельной посуде оставшееся оливковое масло, сок грейпфрута, уксус, лимонный сок и соль.
- Перемешать в миске киноа, свеклу, грейпфрут. Заправить получившимся соусом, попробовать на вкус и по желанию добавить больше соли или лимонного сока.
- Выложить на порционные тарелки, добавив салатные листья и посыпать лепестками миндаля.
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 1 запеченное куриное филе
- 1 авокадо
- 1/4 шт. красной луковицы
- 100 г помидоров черри
- 1 свежий огурец
- Пучок салатной зелени
Для заправки:
- 2 ст.л. оливкового масла
- 1 ст.л. лимонного сока
- 1 ч.л. горчица
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Куриное филе нарезать ломтиками.
- Салатную зелень измельчить.
- Помидоры черри разрезать пополам, огурец тонко нарезать.
- Лук очистить и измельчить.
- Авокадо почистить и нарезать кубиками.
- Выложить на тарелку салатную зелень, овощи, курицу и авокадо.
- Смешать все ингредиенты для заправки и полить салат.
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 300 г ананаса
- 4-5 вареных яиц
- 1 небольшая красная луковица
- Небольшой пучок кинзы или петрушки
- 1 салатный огурец
- 1 чили
Для заправки:
- 200 мл густого йогурта
- 1 ч.л. карри
- Соль и перец по вкусу
- 1-2 ст.л оливкового масла
Способ приготовления:
- Смешать все ингредиенты для заправки.
- Ананас и огурец нарезать кубиком.
- Яйца очистить и разрезать на четвертинки.
- Зелень и чили измельчить. Лук тонко нашинковать.
- Соединить все ингредиенты для салата, заправить соусом, перемешать и подавать к столу.
Напомним, ранее мы делились рецептом диетического салата из тофу. "Сегодня" также рассказывали, как сделать полезный салат из овощей и авокадо.
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