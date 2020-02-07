Чем ужинать, чтобы похудеть: ТОП-5 рецептов диетических салатов

Рецепты салатов для похудения с фото

Салат для похудения Фото: freepik.com

Не знаете, что съесть на ужин, чтобы не поправиться? Лучшее решение в этом случае – диетические салаты по рецептам из нашей подборки. Они сытные и вкусные, но при этом не содержат лишних калорий.

Смотрите видео, как сделать салат из курицы и хурмы:

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Теплый салат из лосося и брокколи с горчичной заправкой

Салат из брокколи и лосося Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

300 г филе лосося

300 г брокколи

Небольшой пучок салата

1 синяя луковица

1 ст. л. соевого соуса

2 ст. л. лимонного сока

3 ст. л. оливкового масла

2 ч. л. зернистой горчицы

Соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

Филе лосося натереть солью и перцем по вкусу, сложить в миску и добавить столовую ложку лимонного сока, столовую ложку масла и соевый соус, перемешать и оставить мариноваться на 15 минут. Затем завернуть рыбу в фольгу и отправить в разогретую до 180 ºС духовку на 20 минут. Пока запекается лосось, брокколи разобрать на соцветия и проварить в подсоленной воде в течение пяти минут от момента закипания. Смешать в чашке оливковое масло с оставшимся лимонным соком, горчицей, солью и перцем. В подходящий салатник порвать руками листья салата, добавить брокколи и тонко нарезанный лук. Готовое филе лосося поломать на кусочки и добавить в салат. Перемешать и полить заправкой.

Салат из белой фасоли, тунца и свежих овощей

Салат из тунца и фасоли с овощами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

2 огурца

4 помидора

250 г консервированной фасоли

200 г консервированного тунца

1 маленькая синяя луковица

2 ст. л. лимонного сока

1 ст. л. оливкового масла

Соль, перец, итальянские травы по вкусу

Зелень

Способ приготовления:

Помойте овощи. Нарежьте огурцы и помидоры небольшими кусочками. Слейте жидкость с консервированной фасоли. Переложите бобы в глубокую салатницу. Сверху выложите огурцы и помидоры для овощного салата с тунцом. Филе тунца разомните вилкой и добавьте в салатницу. Украсьте все кольцами синего лука и веточками зелени. Заправьте салат маслом, соком лимона, солью и специями. Подавайте салат сразу после приготовления.

Вегетарианский салат из киноа, свеклы и грейпфрута

Салат из киноа со свеклой и грейпфрутом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

125 г киноа (можно заменить кускусом)

3 ст.л. оливкового масла

1 большой грейпфрут

2-3 небольших запеченных или отварных свеклы

Микс салатных листьев

Сок 1/2 лимона

1/2 ч.л. фруктового или бальзамического уксуса

Лепестки миндаля, обжаренные

Соль

Способ приготовления:

Очистить грейпфрут от кожуры, каждую дольку отделить от пленок и разрезать пополам. Сок, выделившийся при нарезке грейпфрута, сохранить. На разогретую сковороду налить 1/2 ст.л. оливкового масла, положить киноа, прогреть. Добавить 1 ст.л. лимонного сока, посолить, залить 200 мл воды, довести на сильном огне до кипения, затем уменьшить огонь и варить 10-15 минут до готовности или в соответствии с инструкцией на упаковке. Слегка остудить. Очистить готовую свеклу, нарезать крупными ломтиками. Слегка обжарить лепестки миндаля на сухой сковороде. Приготовить заправку. Смешать в отдельной посуде оставшееся оливковое масло, сок грейпфрута, уксус, лимонный сок и соль. Перемешать в миске киноа, свеклу, грейпфрут. Заправить получившимся соусом, попробовать на вкус и по желанию добавить больше соли или лимонного сока. Выложить на порционные тарелки, добавив салатные листья и посыпать лепестками миндаля.

Диетический салат из запеченной курицы с овощами

Салат из курицы с овощами Фото: freepik.com

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

1 запеченное куриное филе

1 авокадо

1/4 шт. красной луковицы

100 г помидоров черри

1 свежий огурец

Пучок салатной зелени

Для заправки:

2 ст.л. оливкового масла

1 ст.л. лимонного сока

1 ч.л. горчица

Соль, перец

Способ приготовления:

Куриное филе нарезать ломтиками. Салатную зелень измельчить. Помидоры черри разрезать пополам, огурец тонко нарезать. Лук очистить и измельчить. Авокадо почистить и нарезать кубиками. Выложить на тарелку салатную зелень, овощи, курицу и авокадо. Смешать все ингредиенты для заправки и полить салат.

Жиросжигающий салат из ананасов

Салат с ананасами, яйцами и овощами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

300 г ананаса

4-5 вареных яиц

1 небольшая красная луковица

Небольшой пучок кинзы или петрушки

1 салатный огурец

1 чили

Для заправки:

200 мл густого йогурта

1 ч.л. карри

Соль и перец по вкусу

1-2 ст.л оливкового масла

Способ приготовления:

Смешать все ингредиенты для заправки. Ананас и огурец нарезать кубиком. Яйца очистить и разрезать на четвертинки. Зелень и чили измельчить. Лук тонко нашинковать. Соединить все ингредиенты для салата, заправить соусом, перемешать и подавать к столу.

Напомним, ранее мы делились рецептом диетического салата из тофу. "Сегодня" также рассказывали, как сделать полезный салат из овощей и авокадо.

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