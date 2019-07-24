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Чем заменить варенье: Ульяна Супрун назвала полезные альтернативы

Классическое варенье содержит слишком много сахара

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Варенье могут заменить сушеные фрукты и пастила
Варенье могут заменить сушеные фрукты и пастила
Фото: freepik.com

Сезон заготовок на зиму в разгаре. МОЗ Украины не рекомендует варить варенье, а призывает подойти к закруткам творчески и с пользой для здоровья.

Смотрите видео, как выбрать крышки для домашней консервации:

Витамины, нутриенты и клетчатка нам нужны круглый год, а добавленные сахара, длительное стояние у плиты и ожоги – нет, говорит и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Чем варенье опасно для здоровья

Варенье содержит большое количество сахара
Варенье содержит большое количество сахара
Фото: Depositphotos

Классическое варенье содержит почти 50% сахара, в дополнение к сахару, присутствующему в ягодах или фруктах. Даже если готовить варенье, в котором 15% сахара, это много, потому что в 100 г варенья (а это на вид совсем немного) – половина оптимальной дневной нормы сахара. Также, чем длительнее термическая обработка, тем меньше витаминов остается в еде. Фрукты не стоит варить более 20 минут. 

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Так что заморозка, сушка, приготовление пастилы – все это может прийти на замену варенью.

Как заморозить фрукты и ягоды на зиму

Замороженные фрукты и овощи сохраняют много витаминов
Замороженные фрукты и овощи сохраняют много витаминов
Фото: Depositphotos

Ягоды и фрукты перед заморозкой нужно помыть, возможно, перемолоть блендером и прогреть до 60-90 градусов на 1 минуту. Это помешает разрушению витаминов ферментами и лучше сохранит вкус. Особенно это уместно для заморозки персиков, слив, шелковицы и абрикосов. В морозилке должна быть достаточно низкая температура, чтобы фрукты быстро замораживались – не выше – 10 С.

Если вы хотите сохранить ягоды целыми и против прогревания, то разложите их на противень и быстро заморозьте, а затем компактно упакуйте. Хранить можно в стеклянных банках, контейнерах для еды, использованной таре из-под молочных продуктов или пакетах. Замораживание сохраняет почти три четверти биоактивных соединений ягод. 

Как правильно сушить ягоды и фрукты

Сушить фрукты и ягоды можно на воздухе или в сушилке
Сушить фрукты и ягоды можно на воздухе или в сушилке
Фото: Depositphotos

Сушка хорошо подходит для яблок, груш, диких абрикосов, слив, малины, черники, вишен без косточек и смородины. Сушить следует в сушилке или электрической духовке, которую можно настроить на 50 градусов. Если вы сушите на солнце, позаботьтесь о защите фруктов от мух. Сушку храните в мешочках из натуральной ткани, стеклянных банках или контейнерах.

Как приготовить пастилу на зиму

Домашняя пастила богата пектином
Домашняя пастила богата пектином
Фото: Depositphotos

Пастила – это концентрированные фрукты. Десерт достаточно сладкий, но при этом богат пектином, поэтому гликемический индекс его меньше, чем у конфет, а нутриентов значительно больше. Пастила может храниться до полугода в бумаге и закрытой таре.

Принцип приготовления такой: сделать богатое пектином фруктово-ягодное пюре, довести его до кипения на 1 минуту, намазать тонким слоем на пергамент, высушить в духовке или сушилке, а затем свернуть и упаковать в пергамент.

Пастилу можно делать из яблок, груш, абрикосов или айвы, или сочетать их с малиной, ежевикой, смородиной или вишней. С одних вишен или слив можно сделать пастилу, но стоит "загустить" ее какао.

К пастиле также хорошо подходят корица, кардамон, имбирь, лимонная цедра и гвоздика. Эти специи эффективно повышают чувствительность тканей к инсулину. 

Как употреблять полезные заготовки из фруктов и ягод

Замороженные ягоды можно добавить в кашу
Замороженные ягоды можно добавить в кашу
Фото: Pixabay

Сухие фрукты или пастила – хорошее и удобное дополнение к чаю или кофе на работе. Сушеные ягоды или замороженное фруктовое пюре дополнят овсянку лучше джема.

Если вы любите арбузы, измельчите мякоть вместе с семенами блендером, профильтруйте через сито и заморозьте питьевой арбуз в бутылке.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить компот из черники на зиму.

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Источник: Сегодня
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