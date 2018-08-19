Чем заменить вредные пищевые красители: советы Евгения Клопотенко

Голубое вино – новый европейский тренд. Ценители напитка уже облюбовали новинку. Но советуют ли кулинары употреблять цветные продукты, и как безопасно покрасить блюда?

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Голубой – новый цвет вина! Такое сейчас безумно популярно в ресторанах Европы. Гурманы делятся впечатлениями: "Вкусно – не хуже, чем белое или розовое!".

Производители уверяют: краситель – абсолютно натуральный. Его изготавливают из темного винограда. За бутылку просят четыреста гривен на наши деньги. Есть и вино с блестками.

Если вам также хочется разнообразить блюда и напитки неожиданными цветами, прислушайтесь к советам известного повара Евгения Клопотенко. Он рекомендует добавлять в пищу только натуральные ингредиенты.

"Если нужно сделать что-то желтым, понадобится сок тыквы или приправа куркума. Свекла обеспечит пюре, макаронам и даже десертам розовый или красный оттенок. Зеленое пюре, которое сейчас часто подают в ресторанах, красится шпинатом или зеленым горошком. Для натурального синего или фиолетового используют красную капусту и черную смородину", – рассказал Евгений.

А вот добавлять готовые сухие красители Клопотенко не советует. Он также раскритиковал подделку, приобретенную под видом розовых листьев.

"Когда мы смешиваем, листья начинают давать розовый оттенок – но от натуральных роз такого не будет. Кроме этого, они явственно пахнут мылом. На самом деле, в природе такого не существует, поэтому это все манипуляции над нами", – заявил повар.

А ценителям черной еды Евгений раскрыл секрет. Если под рукой нет чернил каракатицы, как в классических рецептах, подойдет обычный активированный уголь из аптеки.

Напомним, ранее Евгений Клопотенко рассказал, как сделать полезную еду вкусной.