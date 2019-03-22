Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Черемша: что приготовить из первой весенней зелени

Узнайте, чем полезна черемша и как использовать ее в кулинарии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:00

Медвежий лук, лук победный, дикий чеснок, колба, чензели, левурда. Все это названия одного и того же растения, которое ранней весной прибывает в наши широты в основном из Западной Украины – черемши. 

Чем полезна черемша

В это время ее листья, содержащие много витамина С, эфирных масел и фитонцидов, особенно ароматны и нежны. В народной медицине медвежий лук издавна используется как противоцинготное, противоглистное, антимикробное, а также очищающее желудок и кровь средство. 

Что приготовить из черемши

Как пряность черемшу используют во многих кухнях: китайской, корейской, европейской, средиземноморской, кавказской. Ее яркий вкус сделает необычным даже самое дежурное блюдо, например омлет или бутерброд с сыром. Но главное здесь – не переусердствовать, чтобы напрочь не перебить вкус других ингредиентов, и добавлять чесночные листья в блюда в конце приготовления. 

Читайте также
Что приготовить из шпината: идеи вкусных блюд

Из черемши делают салаты, супы, начинки для пирогов. Ее добавляют в соусы к рыбе и мясу (особенно к дичи), в тесто для выпечки, ее листья хороши для приготовления голубцов. Черемшу можно заготовить и впрок: замариновать, заквасить или высушить.

Салат-пятиминутка из черемши

Вам понадобятся: черемша, салатные листья, бэби-моцарелла и отваренная свекла, нарезанная кубиками. Заправляется такое блюдо лимоном, солью и растительным маслом.

Лаваш с соусом из сметаны и черемши

Стебли черемши нужно нарезать и обжарить на сливочном масле. Когда черемша посветлеет, добавьте сметану. Смажьте лаваш полученным соусом и добавьте кусочки отварной индейки, приправьте по вкусу. Сверните в рулет, разрежьте на куски и подавайте.

 Соленая черемша

Выложите черемшу в стеклянную банку, пересыпая каждый слой солью. Закройте крышкой и храните в темном прохладном месте.

Помните, что злоупотреблять черемшой нельзя, иначе можно попасть в больницу с воспалением ЖКТ. Достаточно всего 10-15 стеблей, чтобы оптимизировать свой весенний рацион.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить весенний суп с черемшой.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Морская капуста: польза, вред и секреты приготовления Мифы о здоровом питании: какая полезная еда вредна Сюрстремминг, сыр с плесенью и прошутто: ТОП самых опасных деликатесов Три полезных продукта, которые могут принести вред организму
свойства продуктов что приготовить черемша
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Наталья Рудова: «Я не могу встать с кровати»
Наталья Рудова: «Я не могу встать с кровати»
Тигран Кеосаян станет отцом в пятый раз
Тигран Кеосаян станет отцом в пятый раз
Смертельная болезнь и самоубийство «товарища Сухова» Кузнецова
Смертельная болезнь и самоубийство «товарища Сухова» Кузнецова
Заворотнюк объяснила, почему назвала новорожденную дочь Милой
Заворотнюк объяснила, почему назвала новорожденную дочь Милой

Популярные статьи

Сегодня, 12:15Wellness

Что такое детокс и в чем его польза

Сегодня, 12:05Fun

Праздник 40 святых 2019: что нельзя делать

Сегодня, 10:37Fun

40 святых 2019: дата, история, традиции и главные приметы праздника

Вчера, 14:48Шоу-бизнес

17-летняя дочь Веры Брежневой показала идеальную фигуру в купальнике

Вчера, 11:05Wellness

Как за три дня похудеть на 5 кг

Вчера, 10:02Wellness

Сильная магнитная буря накроет землю в ближайшие дни

Вчера, 08:25Техно

Xiaomi Mi Band 4 получит массу приятных особенностей

Вчера, 06:35Техно

Как установить Android 10 уже сейчас: инструкция

Вчера, 06:02Fun

Российская фигуристка попала в скандал из-за раздевания на льду

Вчера, 05:03Fun

21 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

20 мартаFood

Как приготовить рис для суши и роллов

20 мартаFun

Весеннее равноденствие в 2019 году: дата и приметы

20 мартаШоу-бизнес

60-летняя Мадонна кардинально сменила имидж

20 мартаWellness

Как отбелить зубы в домашних условиях: восемь народных рецептов

20 мартаFun

Украинка по ошибке отдала 700 долларов за обычную кошку: видео

20 мартаFun

Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов

Новости партнеров

Борис Корчевников раскрыл личный секрет после смерти Началовой
Борис Корчевников раскрыл личный секрет после смерти Началовой
Панайотов разговаривал с Началовой за несколько часов до комы
Панайотов разговаривал с Началовой за несколько часов до комы
Заворотнюк объяснила, почему назвала новорожденную дочь Милой
Заворотнюк объяснила, почему назвала новорожденную дочь Милой
Имена, которыми ни в коем случае нельзя называть детей
Имена, которыми ни в коем случае нельзя называть детей
В каком возрасте лучше рожать: делаем сложный выбор
В каком возрасте лучше рожать: делаем сложный выбор
Крестные родители: кому нельзя становиться крестными
Крестные родители: кому нельзя становиться крестными
Известный российский певец сделал откровенное признание о Лорак
Известный российский певец сделал откровенное признание о Лорак
Холодильник на кухне: 10 креативных способов размещения
Холодильник на кухне: 10 креативных способов размещения