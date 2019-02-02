Черничный чизкейк в стаканчиках: рецепт от Гордона Рамзи
Известный британский повар поделился рецептом вкусного десерта
Черничный чизкейк можно приготовить не только в виде торта, но и порционно – в отдельных формочках. Для этого лучше всего подойдут маленькие баночки из-под варенья, прозрачные креманки или бокалы.
Порционные чизкейки с черникой
Ингредиенты:
- 200 г неочищенного миндаля
- 3 столовые ложки кокосового масла
- 2 столовые ложки кокосового сахара или коричневого сахара
Для топинга:
- 250 г нежирного сливочного сыра комнатной температуры
- 300 г греческого йогурта
- 1-2 столовые ложки кокосового сахара, кленового сиропа или жидкого меда по вкусу
- 1 столовая ложка лимонного сока
- 1 столовая ложка ванильного экстракта
- 200 г размороженной черники, размороженная
- Щепотка соли
Рецепт приготовления:
- Поджарьте миндаль на сухой сковороде на среднем огне в течение 3–4 минут, пока не появится ореховый аромат. Дайте немного остыть.
- Пересыпьте поджаренный миндаль в кухонный комбайн и измельчите в мелкую крошку. Добавьте кокосовое масло и сахар, еще раз перебейте.
- Разделите смесь между четырьмя маленькими баночками для варенья или креманкам и прижмите, чтобы получилась твердая основа. Поместите банки в холодильник, пока готовится начинка.
- Положите сливочный сыр и йогурт в миску и перемешайте деревянной ложкой. После этого добавьте 1 столовую ложку кокосового сахара, кленового сиропа или меда вместе с лимонным соком, ванилью и щепоткой соли. Перемешайте еще раз и попробуйте, добавив оставшийся сахар, мед или кленовый сироп, если необходимо.
- Добавьте половину черники в топпинг и грубо перемешайте.
- Достаньте банки из холодильника и разделите смесь между ними, наполняя каждую почти до верха. Аккуратно постучите дном формочек по рабочей поверхности, чтобы разровнять начинку.
- Разделите оставшуюся чернику между емкостями. Накройте и поставьте в холодильник минимум на час.
Напомним, ранее Гордон Рамзи назвал три тренда в еде, от которых стоит отказаться. Шеф также рассказал, где ни за что не станет есть.
Смотрите видео о тайнах жизни Гордона Рамзи:
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Источник: Сегодня