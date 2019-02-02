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Черничный чизкейк в стаканчиках: рецепт от Гордона Рамзи

Известный британский повар поделился рецептом вкусного десерта

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 12:45
Черничный десерт в стаканчиках Фото: depositphotos.com
Черничный десерт в стаканчиках
Фото: depositphotos.com

Черничный чизкейк можно приготовить не только в виде торта, но и порционно – в отдельных формочках. Для этого лучше всего подойдут маленькие баночки из-под варенья, прозрачные креманки или бокалы.

Порционные чизкейки с черникой

Ингредиенты:

  • 200 г неочищенного миндаля
  • 3 столовые ложки кокосового масла
  • 2 столовые ложки кокосового сахара или коричневого сахара

Для топинга:

  • 250 г нежирного сливочного сыра комнатной температуры
  • 300 г греческого йогурта
  • 1-2 столовые ложки кокосового сахара, кленового сиропа или жидкого меда по вкусу
  • 1 столовая ложка лимонного сока
  • 1 столовая ложка ванильного экстракта
  • 200 г размороженной черники, размороженная
  • Щепотка соли

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Рецепт приготовления:

  1. Поджарьте миндаль на сухой сковороде на среднем огне в течение 3–4 минут, пока не появится ореховый аромат. Дайте немного остыть.
  2. Пересыпьте поджаренный миндаль в кухонный комбайн и измельчите в мелкую крошку. Добавьте кокосовое масло и сахар, еще раз перебейте.
  3. Разделите смесь между четырьмя маленькими баночками для варенья или креманкам и прижмите, чтобы получилась твердая основа. Поместите банки в холодильник, пока готовится начинка.
  4. Положите сливочный сыр и йогурт в миску и перемешайте деревянной ложкой. После этого добавьте 1 столовую ложку кокосового сахара, кленового сиропа или меда вместе с лимонным соком, ванилью и щепоткой соли. Перемешайте еще раз и попробуйте, добавив оставшийся сахар, мед или кленовый сироп, если необходимо.
  5. Добавьте половину черники в топпинг и грубо перемешайте.
  6. Достаньте банки из холодильника и разделите смесь между ними, наполняя каждую почти до верха. Аккуратно постучите дном формочек по рабочей поверхности, чтобы разровнять начинку.
  7. Разделите оставшуюся чернику между емкостями. Накройте и поставьте в холодильник минимум на час.

Напомним, ранее Гордон Рамзи назвал три тренда в еде, от которых стоит отказаться. Шеф также рассказал, где ни за что не станет есть.

Смотрите видео о тайнах жизни Гордона Рамзи:

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Источник: Сегодня
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