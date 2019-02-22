Черничный пирог на сковороде: рецепт от Джейми Оливера
"Голый шеф" поделился рецептом потрясающего домашнего десерта
"Это великолепное блюдо из духовки: просто пеките в чугунной сковороде и подавайте пирог теплым, прямо на сковороде, с шариком ванильного мороженого. В качестве альтернативы, если вы захотите подать нарезанный ломтиками пирог на тарелке, сначала застелите дно сковороды бумагой для выпечки, чтобы вы могли легко поднять ее после приготовления", – советует Джейми Оливер.
Черничный пирог на сковороде
Ингредиенты:
- 150 г несоленого масла комнатной температуры
- 200 г сахарной пудры
- 1 лимон
- 150 г мелкой кукурузной муки
- 150 г молотого миндаля
- Разрыхлитель - 1/2 чайной ложки
- 4 больших яйца свободного выгула
- 2 чайных ложки ванильного экстракта
- 200 г черники
Рецепт приготовления:
- Разогрейте духовку до 190 C. Смажьте круглую чугунную сковороду размером 25 см или форму для кекса небольшим количеством масла.
- Поместите сахар в большую миску, мелко натрите на терке лимонную цедру и потрите пальцами – это высвободит эфирные масла и усилит вкус.
- Добавьте остальные ингредиенты, кроме черники, и приготовьте жидкое тесто. Перелейте в неглубокую сковороду или форму и распределите равномерно. Посыпьте ягодами и запекайте в течение 35-40 минут, пока пирог не начнет пружинить при легком нажатии.
- Выньте из духовки и дайте немного остыть перед подачей на стол. Подавайте теплым вместе с шариком ванильного мороженого.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить идеальные черничные маффины от Марты Стюарт. Сайт "Сегодня" также делился рецептом оладий с черникой от Джейми Оливера.
Смотрите видео, как приготовить вкусный пирог к завтраку:
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Источник: Сегодня