Черничный пирог на сковороде: рецепт от Джейми Оливера

"Голый шеф" поделился рецептом потрясающего домашнего десерта

Черничный пирог на сковороде Фото: Pinterest

"Это великолепное блюдо из духовки: просто пеките в чугунной сковороде и подавайте пирог теплым, прямо на сковороде, с шариком ванильного мороженого. В качестве альтернативы, если вы захотите подать нарезанный ломтиками пирог на тарелке, сначала застелите дно сковороды бумагой для выпечки, чтобы вы могли легко поднять ее после приготовления", – советует Джейми Оливер.

Черничный пирог на сковороде

Ингредиенты:

150 г несоленого масла комнатной температуры

200 г сахарной пудры

1 лимон

150 г мелкой кукурузной муки

150 г молотого миндаля

Разрыхлитель - 1/2 чайной ложки

4 больших яйца свободного выгула

2 чайных ложки ванильного экстракта

200 г черники

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Рецепт приготовления:

Разогрейте духовку до 190 C. Смажьте круглую чугунную сковороду размером 25 см или форму для кекса небольшим количеством масла. Поместите сахар в большую миску, мелко натрите на терке лимонную цедру и потрите пальцами – это высвободит эфирные масла и усилит вкус. Добавьте остальные ингредиенты, кроме черники, и приготовьте жидкое тесто. Перелейте в неглубокую сковороду или форму и распределите равномерно. Посыпьте ягодами и запекайте в течение 35-40 минут, пока пирог не начнет пружинить при легком нажатии. Выньте из духовки и дайте немного остыть перед подачей на стол. Подавайте теплым вместе с шариком ванильного мороженого.

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Смотрите видео, как приготовить вкусный пирог к завтраку:

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