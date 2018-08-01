Черничный пирог с апельсиновой цедрой: рецепт Дмитрия Горовенко

Простой летний пирог от судьи кулинарного шоу

Пирог с черникой и цедрой Фото: dashu83 / Freepik

Чернику собирают с июля по август. Из нее готовят варенье, ликеры, вино, мороженое, соусы и десерты. Мы расскажем, как сделать из этой полезной ягоды вкусный пирог.

Черничный пирог с цедрой

Ингредиенты:

Для теста:

250 г муки

2 ч. л. разрыхлителя

120 г сахара

15 г ванильного сахара

1 щепотка соли

мелко натертая цедра одного апельсина

125 г сливочного масла

3 яйца

4 ст. л. молока

300 г черники

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Рецепт приготовления:

Для теста смешиваем венчиком муку с разрыхлителем, добавляем сахар, ванильный сахар, соль, цедру с одного апельсина, размягченное сливочное масло, яйца и молоко. Вымешиваем тесто при помощи миксера в течение нескольких минут, меняя скорость с маленькой на большую. Получившееся тесто выкладываем в форму, смазанную сливочным маслом, аккуратно ровняем. Сверху выкладываем чернику и ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем около 35 минут. После приготовления пирог можно сверху посыпать сахарной пудрой либо выложить на него тонкий слой желе.

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