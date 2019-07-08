Черника с сахаром на зиму: рецепты заготовок без варки
Простые рецепты заготовки черники на зиму
Из черники можно приготовить много вкусных блюд. Эти полезные ягоды добавляют в пироги, вареники, мороженое, напитки, варят из них варенье и соусы.
Смотрите видео о необычном способе хранения черники:
Заготовленные в сахаре ягоды можно использовать для приготовления киселей, компотов, муссов, желе, начинки для пирогов и блинчиков.
Черника, протертая с сахаром на зиму
Ингредиенты:
- Черника – 1 кг
- Сахар – 1,5 кг
Рецепт приготовления:
- Чернику перебрать, промыть и пересыпать половиной нормы сахара.
- Когда ягоды осядут и выделится сироп (примерно через 20 минут), чернику можно будет расфасовывать.
- Если вы хотите заготовить перетертую чернику с сахаром, ягоды нужно измельчить блендером или перекрутить через мясорубку.
- Ягоды с сахаром переложить в чистые банки, заполняя их примерно на 3/4 или чуть больше.
- Засыпать ягоды сахаром, чтобы их не было видно. Если сахар пропитается соком, насыпать сверху еще сахара. На поверхности он должен все время оставаться сухим.
- Наполненные банки закрыть пергаментной бумагой и плотно перевязать шпагатом. Чернику, протертую с сахаром на зиму, хранить в прохладном месте.
Варенье из черники на зиму без варки
Ингредиенты:
- Черника - 1 кг
- Сахар – 1-1,2 кг
Рецепт приготовления:
- Взять чернику и сахар в пропорции 1:1,2. Количество сахара можно уменьшить, но не стоит брать менее 1 кг сахара на 1 кг черники.
- В кастрюле выложить слоями ягоды черники и сахар. Оставить кастрюлю на 8-10 часов при комнатной температуре, периодически ее встряхивая. За это время ягоды пропитаются сахаром и дадут сок.
- Распределить варенье по заранее подготовленным банкам.
Черника с сахаром на зиму замороженная
Ингредиенты:
- Черника – 2 кг
- Сахар – 1 кг
Рецепт приготовления:
- Ягоды черники перебрать и при необходимости помыть.
- Затем выложить чернику слоями, пересыпая ее сахаром.
- Закрыть контейнеры крышками и положить их на хранение в морозильную камеру.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить вино из черной смородины. "Сегодня" также делились простыми рецептами варенья из черники.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Еще несколько материалов по теме:Как приготовить абрикосовый компот: три простых рецепта Как приготовить желейный торт с малиной: пошаговый рецепт Как сделать вино из абрикосов в домашних условиях Варенье из черной смородины: простые рецепты на зиму
Источник: Сегодня