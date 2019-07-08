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Черника с сахаром на зиму: рецепты заготовок без варки

Простые рецепты заготовки черники на зиму

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:15
Черника с сахаром на зиму
Черника с сахаром на зиму
Фото: Depositphotos

Из черники можно приготовить много вкусных блюд. Эти полезные ягоды добавляют в пироги, вареники, мороженое, напитки, варят из них варенье и соусы.

Смотрите видео о необычном способе хранения черники:

Заготовленные в сахаре ягоды можно использовать для приготовления киселей, компотов, муссов, желе, начинки для пирогов и блинчиков.

Черника, протертая с сахаром на зиму

Черника, протертая на зиму
Черника, протертая на зиму
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Черника – 1 кг
  • Сахар – 1,5 кг

Рецепт приготовления:

  1. Чернику перебрать, промыть и пересыпать половиной нормы сахара.
  2. Когда ягоды осядут и выделится сироп (примерно через 20 минут), чернику можно будет расфасовывать.
  3. Если вы хотите заготовить перетертую чернику с сахаром, ягоды нужно измельчить блендером или перекрутить через мясорубку.
  4. Ягоды с сахаром переложить в чистые банки, заполняя их примерно на 3/4 или чуть больше.
  5. Засыпать ягоды сахаром, чтобы их не было видно. Если сахар пропитается соком, насыпать сверху еще сахара. На поверхности он должен все время оставаться сухим.
  6. Наполненные банки закрыть пергаментной бумагой и плотно перевязать шпагатом. Чернику, протертую с сахаром на зиму, хранить в прохладном месте.

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Варенье из черники на зиму без варки

Черника с сахаром на зиму
Черника с сахаром на зиму
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • Черника   - 1 кг 
  • Сахар – 1-1,2 кг 

Рецепт приготовления:

  1. Взять чернику и сахар в пропорции 1:1,2. Количество сахара можно уменьшить, но не стоит брать менее 1 кг сахара на 1 кг черники.
  2. В кастрюле выложить слоями ягоды черники и сахар. Оставить кастрюлю на 8-10 часов при комнатной температуре, периодически ее встряхивая. За это время ягоды пропитаются сахаром и дадут сок.
  3. Распределить варенье по заранее подготовленным банкам. 

Черника с сахаром на зиму замороженная

Черника на зиму замороженная
Черника на зиму замороженная
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • Черника – 2 кг
  • Сахар – 1 кг

Рецепт приготовления:

  1. Ягоды черники перебрать и при необходимости помыть. 
  2. Затем выложить чернику слоями, пересыпая ее сахаром. 
  3. Закрыть контейнеры крышками и положить их на хранение в морозильную камеру.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить вино из черной смородины. "Сегодня" также делились простыми рецептами варенья из черники.

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Источник: Сегодня
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