Черника: все, что нужно знать о самой полезной ягоде лета

Черника и голубика благотворно влияют на здоровье

Черника – одна из самых полезных летних ягод. Ее можно есть с сахаром, сметаной, в отваре или в чае. Даже сушеная или замороженная черника не теряет своих полезных свойств, а свежая – это вообще целая витаминная сокровищница, к тому же некалорийная.

Черника: польза для здоровья

Черника полезна для зрения Фото: pexels.com

В чернике содержатся многие элементы: углеводы, калий, магний и фосфор. Не стоит забывать и про органические кислоты, железо, медь и прочие минеральные вещества. Пантотеновая кислота, способствующая лучшему обмену веществ, также содержится в чернике, как и всевозможные витамины: А, С, В1, B6, витамин РР.

Черника богата марганцем – минералом, стимулирующим энергию, клетчаткой и витамином К, который способствует укреплению костей. Мало того, в ней находятся пектины, которые очищают кишечник от шлаков и солей металлов.

Читайте также Черничный пирог на сковороде: рецепт от Джейми Оливера

Ягоды черники целебно действуют на сердечно-сосудистую и мочеполовую системы, повышают иммунитет и действительно позитивно влияют на зрение. Черника восстанавливает сетчатку, снижает утомляемость глаз и повышает остроту зрения в темноте. Но черника – не панацея. Чтобы чувствовать себя хорошо, но для профилактики и как вспомогательное средство – то, что нужно. Дневная норма ягод – 200 г. Калорийность черники – 77 ккал на 100 г.

Черника: кому нельзя есть

Но черника все же полезна не для всех. Ягода противопоказана при мочекаменной болезни. Не следует употреблять эту ягоду тем, кто страдает аллергией или индивидуальной непереносимостью некоторых компонентов, входящих в состав черники. Людям с заболеваниями поджелудочной железы также следует воздержаться от ее употребления в пищу.

Черника: где растет в Украине

Черника растет в хвойных лесах Фото: Depositphotos

Но можно не отказывать себе в удовольствии собирать ягоды. На базарах столицы за ягоду просят от 85 до 945 грн за кило. Но на цену влияет не только логистика, но и погодные условия – из-за жары в июне ягод собрали меньше.

Искать ягоду нужно в лесах и на опушках, где солнце активно греет землю. В основном черника выбирает хвойные леса, однако и в лиственных ее можно найти, хотя и гораздо реже.

Наиболее распространена ягода в Карпатах, Волынской, Тернопольской, Житомирской, Сумской и Львовской областях, а также на севере Киевской и Черниговских областей.

Рецепт маски для лица из черники

Что нужно:

50 г черники

1 желток

2 ст.л. творога

1 ч.л. оливкового масла

Что делать:

Тщательно перемешать все ингредиенты, нанести на чистое лицо на 15 минут и смыть теплой водой.

Напомним, ранее мы рассказывали, что можно приготовить из черники. "Сегодня" также делились рецептом самого вкусного черничного пирога.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram