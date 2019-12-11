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Черный шоколад: польза и вред для здоровья

Узнайте, кому можно и нельзя есть шоколад

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:20
Шоколад богат антиоксидантами
Шоколад богат антиоксидантами
Фото: freepik.com

Черный шоколад богат питательными веществами, которые положительно влияют на наше здоровье. Сделанный из семян дерева какао, он является одним из лучших источников антиоксидантов на планете.

Смотрите видео, как выбрать качественный шоколад:

Исследования показали, что черный шоколад положительно влияет на организм и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. В этой статье рассматриваются полезные свойства шоколада, которые доказаны наукой.

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Только выбирайте качественный продукт – черный шоколад с содержанием какао 70% или выше.

Чем полезен шоколад для здоровья

Шоколад улучшает настроение
Шоколад улучшает настроение
Фото: Pixabay

  • Качественный темный шоколад богат клетчаткой, железом, магнием, медью, марганцем и некоторыми другими минералами;
  • Какао и темный шоколад содержат широкий спектр мощных антиоксидантов, больше, чем другие продукты питания;
  • Биологически активные вещества в какао могут улучшить кровоток в артериях и вызывают небольшое снижение артериального давления;
  • Темный шоколад также может снизить резистентность к инсулину, что является еще одним распространенным фактором риска для многих заболеваний, таких как болезни сердца и диабет;
  • Шоколад повышает выработку серотонина и эндорфинов, которые улучшают настроение и снимают стресс;
  • Исследования показывают резкое снижение риска сердечных заболеваний среди тех, кто регулярно употребляет черный шоколад;
  • Флаванолы из какао могут улучшить приток крови к коже и защитить ее от вредного воздействия солнца;
  • Какао или темный шоколад могут улучшить работу мозга за счет увеличения притока крови. Они также содержат стимуляторы, такие как кофеин и теобромин.

Вред шоколада для здоровья

Шоколад очень калорийный
Шоколад очень калорийный
Фото: freepik.com

Конечно, все вышеуказанное не означает, что вы должны есть много шоколада каждый день. Он очень калорийный (546 ккал на 100 г) и может привести к ожирению. Достаточно будет 1-2 квадратиков после обеда.

Важно помнить, что в шоколаде содержится теобромин — алкалоид, оказывающий возбуждающее действие на нервную систему. Избыточное поступление этого вещества в организм нежелательно. Шоколад также не стоит употреблять при индивидуальной непереносимости продукта.

Как сделать горячий шоколад с корицей

Горячий шоколад
Горячий шоколад
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 100 г шоколада
  • 350 мл молока
  • 150 мл 20% сливок
  • 1 палочка корицы

Способ приготовления:

  1. Соедините молоко и сливки и доведите до кипения, но не кипятите.
  2. Палочку корицы крупно растолките в ступке и положите ее в молоко. Дайте настояться минут 5, процедите.
  3. Добавьте разломанный шоколад и тщательно размешайте венчиком.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить веганский шоколадный мусс из четырех ингредиентов от Гордона Рамзи. "Сегодня" также писали, как сделать горячий банановый коктейль с шоколадом.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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Источник: Сегодня
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