Четыре интересных факта о гастрономических предпочтениях королевской семьи

Оказывается, королева Елизавета II – настоящий шокоголик

Уильям и Гарри любят пиццу Фото: AFP

Быть личным шеф-поваром британской королевской семьи, несомненно, одна из самых интересных работ в мире. Даррен Макгрейди готовил для королевы Елизаветы II, принцессы Дианы и принцев Уильяма и Гарри на протяжении 15 лет. Поэтому можно с уверенностью сказать, что он знает о пищевых привычках каждого из них. В интервью для издания Popsugar шеф-повар поделился интересными воспоминаниями.

Есть только одна разница между Гарри и Уильямом

"Когда я готовил для Гарри и Уильяма, у них были обычные детские вкусы. Няня хотела, чтобы мальчики ели больше зеленых овощей, но они больше любили сладкие кукурузные хлопья, жареную курицу, картофельные шкурки с начинкой и все такое. Также пицца – оба мальчика любили пиццу. Я думаю, главное отличие заключается в том, что Уильяму не слишком нравятся специи, в то время как Гарри – большой поклонник карри".

Принцесса Диана не ела красное мясо

"Принцесса вообще не употребляла красное мясо, но Уильям и Гарри могли съесть немного. Им нравились ребрышки, так что мне приходилось их готовить".

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Королева очень любит шоколад

"На обед королева съедала все, что было в поместье – лосося, оленину, тетеревов. Кроме того, она – настоящий шокоголик! Елизавета II ела очень много шоколада".

Запеченная курица является основным продуктом

Даррен рассказал: "Когда я готовил жареного цыпленка, принцесса Диана ела постную грудку, а мальчики – хрустящие ножки вместе с кожей. Меган тоже очень заботится о своем здоровье, и вполне могу себе представить, что Гарри снимает кожу с куриного филе, как это делал я для его матери".

Напомним, ранее английский дизайнер создала торт в виде Ким Кардашьян. Также стало известно, какие блюда любит есть на завтрак Меган Маркл. Кроме этого, мы сообщали, что в честь свадьбы принца Гарри и Меган Маркл выпустили мороженое.

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