Четыре заправки, которые улучшат вкус любого салата
Рецепты универсальных заправок для салатов
Чтобы приготовить вкусный салат, недостаточно лишь нарезать и смешать все ингредиенты. Удачная заправка поможет подчеркнуть и раскрыть вкус продуктов. Мы поделимся лучшими базовыми рецептами салатных заправок.
Домашний майонез от Джейми Оливера
Ингредиенты:
- Желток одного большого органического яйца
- 1 чайная ложка дижонской горчицы
- 565 мл оливкового масла
- 1 лимон
- Морская соль
Рецепт приготовления:
- Положите яичный желток и дижонскую горчицу в миску. Взбейте миксером или ручным венчиком.
- Продолжая взбивать, понемногу добавляйте оливковое масло, капля за каплей. Следите за тем, чтобы каждая капля разошлась в смеси, прежде чем добавлять другую.
- Когда вы разотрете около 3 столовых ложек масла и смесь начнет густеть, можно влить остальное масло тонкой непрерывной струйкой.
- Если майонез распадается, можно добавить немного горячей воды и попробовать взбить снова, но лучше начать новую порцию. Когда она начнет густеть, постепенно вмешайте в нее неудавшийся майонез. Так вы не испортите ингредиенты.
- Когда вы используете все масло, выжмите в майонез процеженный сок лимона и посолите по вкусу. Готовый майонез немедленно поставьте в холодильник.
Сметанно-чесночная заправка
Ингредиенты:
- 120 г нежирной сметаны
- 60 г домашнего майонеза
- 40 мл сливок
- 2-3 пера зеленого лука
- 1 зубчик чеснока
- 1 ч.л. сахара
- соль, молотый перец
Рецепт приготовления:
- Сметану перемешайте с майонезом, сливками и сахаром.
- Добавьте нарезанный зеленый лук, измельченный чеснок соль и молотый перец.
- Перемешайте и заправьте салат.
Заправка "Цезарь"
Ингредиенты:
- 120 мл рафинированного масла
- 60 г филе анчоусов в масле
- 2 зубчика чеснока
- 3 яичных желтка
- 2 ст.л. лимонного сока
- 2 ст.л. тертого пармезана
- 2 ст.л. оливкового масла
- 1 ч.л. горчицы
- щепотка молотого черного перца
Рецепт приготовления:
- Яичные желтки взбейте миксером до посветления.
- Добавьте нарезанные анчоусы, чеснок, горчицу и лимонный сок, перемешайте.
- Не прекращая взбивать, тонкой струйкой влейте подсолнечное и оливковое масло.
- Добавьте тертый сыр, поперчите и перемешайте.
Французская заправка с бальзамическим уксусом
Ингредиенты:
- 1/3 стакана бальзамического уксуса
- 2/3 стакана оливкового масла холодного отжима
- 1 маленькая луковица шалот (можно заменить красным луком), мелко нарезанная
- 1 ст.л. меда
- 1,5 ч.л. острой зерновой горчицы
- 1-1,5 ч.л. мелкой соли (или по вкусу)
- 0,5 ч.л. свежемолотого черного перца
- 2 ст.л. лимонного сока
Рецепт приготовления:
- Поместите нарезанный лук в глубокую миску, добавьте бальзамический уксус.
- Постепенно введите оливковое масло, размешивая венчиком – так уксус и масло соединятся в кремообразную заправку.
- Добавьте остальные ингредиенты.
- Поставьте в холодильник на несколько часов. Эта заправка хранится в течение нескольких дней.
Напомним, ранее мы делились секретами идеального майонеза. Мы также писали, как выбрать оливковое масло.
Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата:
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Источник: Сегодня