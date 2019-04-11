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Четыре заправки, которые улучшат вкус любого салата

Рецепты универсальных заправок для салатов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:35
Овощные салаты желательно заправлять оливковым маслом
Овощные салаты желательно заправлять оливковым маслом
Фото: freepik.com

Чтобы приготовить вкусный салат, недостаточно лишь нарезать и смешать все ингредиенты. Удачная заправка поможет подчеркнуть и раскрыть вкус продуктов. Мы поделимся лучшими базовыми рецептами салатных заправок. 

Домашний майонез от Джейми Оливера

Ингредиенты:

  • Желток одного большого органического яйца
  • 1 чайная ложка дижонской горчицы
  • 565 мл оливкового масла
  • 1 лимон
  • Морская соль

Рецепт приготовления:

  1. Положите яичный желток и дижонскую горчицу в миску. Взбейте миксером или ручным венчиком.
  2. Продолжая взбивать, понемногу добавляйте оливковое масло, капля за каплей. Следите за тем, чтобы каждая капля разошлась в смеси, прежде чем добавлять другую.
  3. Когда вы разотрете около 3 столовых ложек масла и смесь начнет густеть, можно влить остальное масло тонкой непрерывной струйкой. 
  4. Если майонез распадается, можно добавить немного горячей воды и попробовать взбить снова, но лучше начать новую порцию. Когда она начнет густеть, постепенно вмешайте в нее неудавшийся майонез. Так вы не испортите ингредиенты.
  5. Когда вы используете все масло, выжмите в майонез процеженный сок лимона и посолите по вкусу. Готовый майонез немедленно поставьте в холодильник.

Сметанно-чесночная заправка

Ингредиенты:

  • 120 г нежирной сметаны
  • 60 г домашнего майонеза
  • 40 мл сливок
  • 2-3 пера зеленого лука
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 ч.л. сахара
  • соль, молотый перец

Рецепт приготовления:

  1. Сметану перемешайте с майонезом, сливками и сахаром.
  2. Добавьте нарезанный зеленый лук, измельченный чеснок соль и молотый перец.
  3. Перемешайте и заправьте салат.

Заправки для салатов готовят на основе сметаны, майонеза и масла
Заправки для салатов готовят на основе сметаны, майонеза и масла
Фото: Depositphotos

Заправка "Цезарь"

Ингредиенты:

  • 120 мл рафинированного масла
  • 60 г филе анчоусов в масле
  • 2 зубчика чеснока
  • 3 яичных желтка
  • 2 ст.л. лимонного сока
  • 2 ст.л. тертого пармезана
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 1 ч.л. горчицы
  • щепотка молотого черного перца

Рецепт приготовления:

  1. Яичные желтки взбейте миксером до посветления.
  2. Добавьте нарезанные анчоусы, чеснок, горчицу и лимонный сок, перемешайте.
  3. Не прекращая взбивать, тонкой струйкой влейте подсолнечное и оливковое масло. 
  4. Добавьте тертый сыр, поперчите и перемешайте. 

Французская заправка с бальзамическим уксусом 

Ингредиенты:

  • 1/3 стакана бальзамического уксуса
  • 2/3 стакана оливкового масла холодного отжима
  • 1 маленькая луковица шалот (можно заменить красным луком), мелко нарезанная
  • 1 ст.л. меда
  • 1,5 ч.л. острой зерновой горчицы
  • 1-1,5 ч.л. мелкой соли (или по вкусу)
  • 0,5 ч.л. свежемолотого черного перца
  • 2 ст.л. лимонного сока

Рецепт приготовления:

  1. Поместите нарезанный лук в глубокую миску, добавьте бальзамический уксус. 
  2. Постепенно введите оливковое масло, размешивая венчиком – так уксус и масло соединятся в кремообразную заправку. 
  3. Добавьте остальные ингредиенты.
  4. Поставьте в холодильник на несколько часов. Эта заправка хранится в течение нескольких дней. 

Напомним, ранее мы делились секретами идеального майонеза. Мы также писали, как выбрать оливковое масло.

Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата:

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Источник: Сегодня
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