Четыре заправки, которые улучшат вкус любого салата

Рецепты универсальных заправок для салатов

Овощные салаты желательно заправлять оливковым маслом Фото: freepik.com

Чтобы приготовить вкусный салат, недостаточно лишь нарезать и смешать все ингредиенты. Удачная заправка поможет подчеркнуть и раскрыть вкус продуктов. Мы поделимся лучшими базовыми рецептами салатных заправок.

Домашний майонез от Джейми Оливера

Ингредиенты:

Желток одного большого органического яйца

1 чайная ложка дижонской горчицы

565 мл оливкового масла

1 лимон

Морская соль

Рецепт приготовления:

Положите яичный желток и дижонскую горчицу в миску. Взбейте миксером или ручным венчиком. Продолжая взбивать, понемногу добавляйте оливковое масло, капля за каплей. Следите за тем, чтобы каждая капля разошлась в смеси, прежде чем добавлять другую. Когда вы разотрете около 3 столовых ложек масла и смесь начнет густеть, можно влить остальное масло тонкой непрерывной струйкой. Если майонез распадается, можно добавить немного горячей воды и попробовать взбить снова, но лучше начать новую порцию. Когда она начнет густеть, постепенно вмешайте в нее неудавшийся майонез. Так вы не испортите ингредиенты. Когда вы используете все масло, выжмите в майонез процеженный сок лимона и посолите по вкусу. Готовый майонез немедленно поставьте в холодильник.

Сметанно-чесночная заправка

Ингредиенты:

120 г нежирной сметаны

60 г домашнего майонеза

40 мл сливок

2-3 пера зеленого лука

1 зубчик чеснока

1 ч.л. сахара

соль, молотый перец

Рецепт приготовления:

Сметану перемешайте с майонезом, сливками и сахаром. Добавьте нарезанный зеленый лук, измельченный чеснок соль и молотый перец. Перемешайте и заправьте салат.

Заправки для салатов готовят на основе сметаны, майонеза и масла Фото: Depositphotos

Заправка "Цезарь"

Ингредиенты:

120 мл рафинированного масла

60 г филе анчоусов в масле

2 зубчика чеснока

3 яичных желтка

2 ст.л. лимонного сока

2 ст.л. тертого пармезана

2 ст.л. оливкового масла

1 ч.л. горчицы

щепотка молотого черного перца

Рецепт приготовления:

Яичные желтки взбейте миксером до посветления. Добавьте нарезанные анчоусы, чеснок, горчицу и лимонный сок, перемешайте. Не прекращая взбивать, тонкой струйкой влейте подсолнечное и оливковое масло. Добавьте тертый сыр, поперчите и перемешайте.

Французская заправка с бальзамическим уксусом

Ингредиенты:

1/3 стакана бальзамического уксуса

2/3 стакана оливкового масла холодного отжима

1 маленькая луковица шалот (можно заменить красным луком), мелко нарезанная

1 ст.л. меда

1,5 ч.л. острой зерновой горчицы

1-1,5 ч.л. мелкой соли (или по вкусу)

0,5 ч.л. свежемолотого черного перца

2 ст.л. лимонного сока

Рецепт приготовления:

Поместите нарезанный лук в глубокую миску, добавьте бальзамический уксус. Постепенно введите оливковое масло, размешивая венчиком – так уксус и масло соединятся в кремообразную заправку. Добавьте остальные ингредиенты. Поставьте в холодильник на несколько часов. Эта заправка хранится в течение нескольких дней.

Напомним, ранее мы делились секретами идеального майонеза. Мы также писали, как выбрать оливковое масло.

Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата:

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