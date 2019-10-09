Чили кон карне с тыквой: рецепт дня
Сытное и вкусное блюдо в мексиканском стиле
Чили кон карне – популярное блюдо мексиканской и техасской кухонь. Название взято из испанского языка и буквально означает "чили с мясом".
Смотрите видео, как приготовить сытный завтрак из фарша:
В классическом рецепте оно готовится из мясного фарша, помидоров, острого перца, фасоли и кукурузы. Мы предлагаем осенний вариант чили кон карне – с тыквой.
Чили кон карне с тыквой
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 159 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 банка красной фасоли
- 700 г томатов в собственном соку
- 450 г говяжьего фарша
- 300 г тыквы
- 1 болгарский перец
- 4 зубчика чеснока
- 2 ст. л. тертого твердого сыра
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ч. л. молотого перца чили
- 4 пера зеленого лука
- 1 ч. л. зиры
- 1 ч. л. сахара
- Соль – по вкусу
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Способ приготовления:
- Тыкву и перец нарезать кубиками. Чеснок мелко порубить.
- Фасоль выложить в дуршлаг и промыть под холодной водой. Дать жидкости стечь.
- В большой сковороде разогреть оливковое масло, добавить фарш и жарить, разбивая комочки лопаткой, в течение 10 минут.
- Добавить к фаршу тыкву, перец, томаты, чеснок и фасоль. Влить немного воды.
- Добавить специи, сахар, соль, довести до кипения. Убавить огонь и тушить на медленном огне в течение 20-25 минут.
- Снять чили кон карне с огня, разложить по тарелкам, посыпать тертым сыром и мелко нарезанным зеленым луком.
Секреты приготовления блюда
- Выбирайте сладкую и сочную тыкву, например, мускатную;
- Фарш для чили желательно приготовить самостоятельно;
- Фасоль можно взять сушеную. Для этого нужно ее предварительно замочить и отварить;
- Если блюдо получилось слишком острым, подавайте его вместе со сметаной или натуральным йогуртом.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить мясную запеканку из фарша в духовке. "Сегодня" также делились рецептом блинного торта с фаршем.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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