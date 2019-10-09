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Чили кон карне с тыквой: рецепт дня

Сытное и вкусное блюдо в мексиканском стиле

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:24
Чили кон карне с тыквой
Чили кон карне с тыквой
Фото: Depositphotos

Чили кон карне – популярное блюдо мексиканской и техасской кухонь. Название взято из испанского языка и буквально означает "чили с мясом".

Смотрите видео, как приготовить сытный завтрак из фарша:

В классическом рецепте оно готовится из мясного фарша, помидоров, острого перца, фасоли и кукурузы. Мы предлагаем осенний вариант чили кон карне – с тыквой.

Чили кон карне с тыквой

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 159 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 банка красной фасоли
  • 700 г томатов в собственном соку
  • 450 г говяжьего фарша
  • 300 г тыквы
  • 1 болгарский перец
  • 4 зубчика чеснока
  • 2 ст. л. тертого твердого сыра
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ч. л. молотого перца чили
  • 4 пера зеленого лука
  • 1 ч. л. зиры
  • 1 ч. л. сахара
  • Соль – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Тыкву и перец нарезать кубиками. Чеснок мелко порубить.
  2. Фасоль выложить в дуршлаг и промыть под холодной водой. Дать жидкости стечь.
  3. В большой сковороде разогреть оливковое масло, добавить фарш и жарить, разбивая комочки лопаткой, в течение 10 минут.
  4. Добавить к фаршу тыкву, перец, томаты, чеснок и фасоль. Влить немного воды.
  5. Добавить специи, сахар, соль, довести до кипения. Убавить огонь и тушить на медленном огне в течение 20-25 минут.
  6. Снять чили кон карне с огня, разложить по тарелкам, посыпать тертым сыром и мелко нарезанным зеленым луком.

Секреты приготовления блюда

  1. Выбирайте сладкую и сочную тыкву, например, мускатную;
  2. Фарш для чили желательно приготовить самостоятельно;
  3. Фасоль можно взять сушеную. Для этого нужно ее предварительно замочить и отварить;
  4. Если блюдо получилось слишком острым, подавайте его вместе со сметаной или натуральным йогуртом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить мясную запеканку из фарша в духовке. "Сегодня" также делились рецептом блинного торта с фаршем.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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