Чили кон карне с тыквой: рецепт дня

Сытное и вкусное блюдо в мексиканском стиле

Чили кон карне с тыквой Фото: Depositphotos

Чили кон карне – популярное блюдо мексиканской и техасской кухонь. Название взято из испанского языка и буквально означает "чили с мясом".

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В классическом рецепте оно готовится из мясного фарша, помидоров, острого перца, фасоли и кукурузы. Мы предлагаем осенний вариант чили кон карне – с тыквой.

Чили кон карне с тыквой

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

159 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 банка красной фасоли

700 г томатов в собственном соку

450 г говяжьего фарша

300 г тыквы

1 болгарский перец

4 зубчика чеснока

2 ст. л. тертого твердого сыра

2 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. молотого перца чили

4 пера зеленого лука

1 ч. л. зиры

1 ч. л. сахара

Соль – по вкусу

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Способ приготовления:

Тыкву и перец нарезать кубиками. Чеснок мелко порубить. Фасоль выложить в дуршлаг и промыть под холодной водой. Дать жидкости стечь. В большой сковороде разогреть оливковое масло, добавить фарш и жарить, разбивая комочки лопаткой, в течение 10 минут. Добавить к фаршу тыкву, перец, томаты, чеснок и фасоль. Влить немного воды. Добавить специи, сахар, соль, довести до кипения. Убавить огонь и тушить на медленном огне в течение 20-25 минут. Снять чили кон карне с огня, разложить по тарелкам, посыпать тертым сыром и мелко нарезанным зеленым луком.

Секреты приготовления блюда

Выбирайте сладкую и сочную тыкву, например, мускатную; Фарш для чили желательно приготовить самостоятельно; Фасоль можно взять сушеную. Для этого нужно ее предварительно замочить и отварить; Если блюдо получилось слишком острым, подавайте его вместе со сметаной или натуральным йогуртом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить мясную запеканку из фарша в духовке. "Сегодня" также делились рецептом блинного торта с фаршем.

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