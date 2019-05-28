Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Чипсы и не только: какие блюда можно приготовить из крапивы

Крапива вполне может стать новым суперфудом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:05

Из крапивы сейчас готовят торты, блины, борщ и даже чипсы. Винницкий гастрогид возрождает рецепты аутентичной подольской кухни. Говорит, что еда у нас растет буквально под ногами. Дикоросы не только вкусные, но и полезные. 

Как приготовить чипсы из крапивы

"Нам нужны верхние листочки крапивы, еще молодые, то есть фактически мы берем вот эти соцветия", – комментирует сбор зелени гастрогид Елена Павлова.

Собирать крапиву нужно в поле или лесу, подальше от трасс.

Один листочек – один чипс. Листочки моем и сушим. Жарить можно на масле или сливочном масле. Наши чипсы будут на сале. Если крапива хорошо высушенная, на приготовление понадобится полминуты.

Шкварки и чипсы выкладываем на тарелку. Украшаем листьями салата. Вкусно и дешево!

Традиционные украинские блюда из крапивы

Елена Павлова уверяет, что из дикоросов украинцы всегда готовили полезное: варенье, салаты и борщи.

"Это кухня под ногами, мы только должны научиться ее использовать. Это может удешевить наш стол, обогатить его за счет аминокислот и тех микроэлементов, которые содержатся в крапиве, возродить подольскую кухню", – говорит Елена Павлова.

Читайте также
Что приготовить из шпината: идеи вкусных блюд

А еще украинцы из крапивы шили одежду и постельное белье.

Чем полезна крапива для здоровья

Диетологи подтверждают, что блюда из крапивы, одуванчика и лопухов – не только вкусные, но и целебные.

"Мы чистим кровь, насыщаем себя витаминами, микроэлементами. Можно засушить крапиву и потом добавлять в любые продукты питания. Использовать для салатов, готовить из нее что-то. Но самая полезная крапива – свежая", – рассказывает диетолог Галина Бурковская.

Поэтому скорее в парки, скверы и заповедники. Из дикого щавеля, чеснока, лука, крапивы и корней лопуха получится вкуснейший борщ. А из отварных и взбитых в блендере листьев жгучей можно приготовить соус сальса. Он подчеркнет вкус полезных чипсов.

Напомним, ранее мы писали, как выбрать клубнику без нитратов. "Сегодня" также рассказывали, как готовят чипсы из семян льна.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Зачем нужны Омега-3: польза полиненасыщенных кислот для здоровья Вареники с клубникой: ТОП-5 летних рецептов Как выбрать раннюю клубнику без нитратов Чем полезны бананы для здоровья
рецепты крапива чипсы свойства продуктов
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Через сколько часов после выпивки человек трезвеет по-настоящему
Через сколько часов после выпивки человек трезвеет по-настоящему
Музыкантам в Ташкенте заплатили $ 35 000
Музыкантам в Ташкенте заплатили $ 35 000
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами
Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами

Популярные статьи

Сегодня, 11:07Стиль

Королева бала: какое платье выбрать на выпускной 2019

Сегодня, 09:21Fun

"Капсулу времени" извлекли со дна океана: ей 20 тысяч лет

Сегодня, 05:05Психология

Гороскоп на сегодня: Ракам нужно смириться с ситуацией, а Львам – не делиться идеями

Вчера, 15:33Шоу-бизнес

Созданы друг для друга: Настя Каменских и Потап показали пляжные фото

Вчера, 12:42Fun

27 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 12:37Анонс

"Холостяк 9": как сложились отношения Никиты и Даши после проекта

Вчера, 05:05Психология

Гороскоп на сегодня: Козерогам нужно приложить немного усилий, а Рыбам повезет в любви

26 маяFun

Что подарить отцу: ТОП-5 полезных идей в праздник

26 маяШоу-бизнес

Тысячи поцелуев: Настя Каменских поделилась первым видео с медового месяца

26 маяFood

Как правильно заморозить кабачки на зиму

26 маяFun

Достопримечательности Киева: ТОП-10 интересных мест

26 маяПсихология

Гороскоп на неделю: Тельцам нужно завершить старые дела, а Ракам – необходим отпуск

26 маяАфиша

Куда пойти на День Киева 2019: ТОП интересных мест и мероприятий

26 маяШоу-бизнес

Софи Тернер кардинально сменила имидж

26 маяТехно

Windows 10 лишилась полезных функций: обзор проблем

25 маяСтиль

Дочь Сильвестра Сталлоне стала звездой красной дорожки в Каннах

Новости партнеров

А где же мышцы? Узелков удивил поклонников видом на фото
А где же мышцы? Узелков удивил поклонников видом на фото
Поклонники не узнали сильно постаревшего Мая Абрикосова
Поклонники не узнали сильно постаревшего Мая Абрикосова
Дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом
Дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом
Победить рак и развестись: за что бывшая жена ненавидит Гайдуляна
Победить рак и развестись: за что бывшая жена ненавидит Гайдуляна
Дочь Юрия Яковлева призналась в изнасиловании
Дочь Юрия Яковлева призналась в изнасиловании
Повалий перекроила себя до неузнаваемости:
Повалий перекроила себя до неузнаваемости: "пластика на пластике"
5 важных советов как научиться откладывать деньги правильно
5 важных советов как научиться откладывать деньги правильно
Як замаринувати скумбрію: кращі рецепти
Як замаринувати скумбрію: кращі рецепти
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь