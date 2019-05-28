Чипсы и не только: какие блюда можно приготовить из крапивы

Крапива вполне может стать новым суперфудом

Из крапивы сейчас готовят торты, блины, борщ и даже чипсы. Винницкий гастрогид возрождает рецепты аутентичной подольской кухни. Говорит, что еда у нас растет буквально под ногами. Дикоросы не только вкусные, но и полезные.

Как приготовить чипсы из крапивы

"Нам нужны верхние листочки крапивы, еще молодые, то есть фактически мы берем вот эти соцветия", – комментирует сбор зелени гастрогид Елена Павлова.

Собирать крапиву нужно в поле или лесу, подальше от трасс.

Один листочек – один чипс. Листочки моем и сушим. Жарить можно на масле или сливочном масле. Наши чипсы будут на сале. Если крапива хорошо высушенная, на приготовление понадобится полминуты.

Шкварки и чипсы выкладываем на тарелку. Украшаем листьями салата. Вкусно и дешево!

Традиционные украинские блюда из крапивы

Елена Павлова уверяет, что из дикоросов украинцы всегда готовили полезное: варенье, салаты и борщи.

"Это кухня под ногами, мы только должны научиться ее использовать. Это может удешевить наш стол, обогатить его за счет аминокислот и тех микроэлементов, которые содержатся в крапиве, возродить подольскую кухню", – говорит Елена Павлова.

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А еще украинцы из крапивы шили одежду и постельное белье.

Чем полезна крапива для здоровья

Диетологи подтверждают, что блюда из крапивы, одуванчика и лопухов – не только вкусные, но и целебные.

"Мы чистим кровь, насыщаем себя витаминами, микроэлементами. Можно засушить крапиву и потом добавлять в любые продукты питания. Использовать для салатов, готовить из нее что-то. Но самая полезная крапива – свежая", – рассказывает диетолог Галина Бурковская.

Поэтому скорее в парки, скверы и заповедники. Из дикого щавеля, чеснока, лука, крапивы и корней лопуха получится вкуснейший борщ. А из отварных и взбитых в блендере листьев жгучей можно приготовить соус сальса. Он подчеркнет вкус полезных чипсов.

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