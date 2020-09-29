Чизкейк-маффины с инжиром: рецепт оригинальной осенней выпечки
Этот десерт – нечто среднее между маффинами и чизкейком
Инжир очень полезен. Его чаще всего едят в свежем виде, добавляют в салаты или сочетают вместе с сырами. Но мало кто знает, что инжир можно использовать для приготовления вкусной домашней выпечки. Мы предлагаем сделать с ним необычные маффины со вкусом чизкейка.
Чизкейк-маффины с инжиром
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 305 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для основы:
- 50 г сливочного масла
- 50 г коричневого сахара
- 1 яйцо, немного взбить
- 70 г муки
- 0,5 ч.л. разрыхлителя
Для начинки:
- 120 г сливочного сыра
- 1 ст.л. йогурта без добавок
- 1 яйцо
- 20 г ванильного сахара
- 1 инжир
Смотрите видео, как сделать заготовку из инжира:
Способ приготовления:
- Духовку разогреть до 180 ºС. Застелить шесть формочек для маффинов бумажными вкладышами.
- Для основы смешать масло и сахар до гладкости. Добавить яйцо, перемешать. Всыпать муку с разрыхлителем, снова перемешать.
- Тесто выложить в формочки и выпекать 10 минут.
- Для начинки смешать сливочный сыр с йогуртом, яйцом и сахаром.
- Инжир разрезать на 12 долек, выложить по одной дольке в каждую формочку с основой, залить сырной начинкой. Выпекать 20 минут.
Как подавать десерт
Остудить при комнатной температуре, затем охладить. Перед подачей украсить оставшимися дольками инжира.
Напомним, ранее мы делились рецептом салата из инжира, винограда и голубого сыра, а также рассказывали, как приготовить французский десерт клафути с инжиром и бананом.
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