Чизкейк-маффины с инжиром: рецепт оригинальной осенней выпечки

Этот десерт – нечто среднее между маффинами и чизкейком

Инжир очень полезен. Его чаще всего едят в свежем виде, добавляют в салаты или сочетают вместе с сырами. Но мало кто знает, что инжир можно использовать для приготовления вкусной домашней выпечки. Мы предлагаем сделать с ним необычные маффины со вкусом чизкейка.

Чизкейк-маффины с инжиром

Маффины с инжиром Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

305 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для основы:

50 г сливочного масла

50 г коричневого сахара

1 яйцо, немного взбить

70 г муки

0,5 ч.л. разрыхлителя

Для начинки:

120 г сливочного сыра

1 ст.л. йогурта без добавок

1 яйцо

20 г ванильного сахара

1 инжир

Смотрите видео, как сделать заготовку из инжира:

Способ приготовления:

Духовку разогреть до 180 ºС. Застелить шесть формочек для маффинов бумажными вкладышами. Для основы смешать масло и сахар до гладкости. Добавить яйцо, перемешать. Всыпать муку с разрыхлителем, снова перемешать. Тесто выложить в формочки и выпекать 10 минут. Для начинки смешать сливочный сыр с йогуртом, яйцом и сахаром. Инжир разрезать на 12 долек, выложить по одной дольке в каждую формочку с основой, залить сырной начинкой. Выпекать 20 минут.

Как подавать десерт

Остудить при комнатной температуре, затем охладить. Перед подачей украсить оставшимися дольками инжира.

Напомним, ранее мы делились рецептом салата из инжира, винограда и голубого сыра, а также рассказывали, как приготовить французский десерт клафути с инжиром и бананом.

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