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Чизкейк-маффины с инжиром: рецепт оригинальной осенней выпечки

Сегодня, 20:08

Этот десерт – нечто среднее между маффинами и чизкейком

Инжир очень полезен. Его чаще всего едят в свежем виде, добавляют в салаты или сочетают вместе с сырами. Но мало кто знает, что инжир можно использовать для приготовления вкусной домашней выпечки. Мы предлагаем сделать с ним необычные маффины со вкусом чизкейка.

Чизкейк-маффины с инжиром

Маффины с инжиром
Маффины с инжиром
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 305 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для основы:

  • 50 г сливочного масла
  • 50 г коричневого сахара
  • 1 яйцо, немного взбить
  • 70 г муки
  • 0,5 ч.л. разрыхлителя

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Для начинки:

  • 120 г сливочного сыра
  • 1 ст.л. йогурта без добавок
  • 1 яйцо
  • 20 г ванильного сахара
  • 1 инжир

Смотрите видео, как сделать заготовку из инжира:

Способ приготовления:

  1. Духовку разогреть до 180 ºС. Застелить шесть формочек для маффинов бумажными вкладышами.
  2. Для основы смешать масло и сахар до гладкости. Добавить яйцо, перемешать. Всыпать муку с разрыхлителем, снова перемешать.
  3. Тесто выложить в формочки и выпекать 10 минут.
  4. Для начинки смешать сливочный сыр с йогуртом, яйцом и сахаром.
  5. Инжир разрезать на 12 долек, выложить по одной дольке в каждую формочку с основой, залить сырной начинкой. Выпекать 20 минут.

Как подавать десерт

Остудить при комнатной температуре, затем охладить. Перед подачей украсить оставшимися дольками инжира.

Напомним, ранее мы делились рецептом салата из инжира, винограда и голубого сыра, а также рассказывали, как приготовить французский десерт клафути с инжиром и бананом.

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Источник: Сегодня
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