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Чизкейк "Мохито" с лаймом и мятой: рецепт без выпечки

Готовим вкусный и необычный десерт

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:46
Чизкейк "Мохито"
Чизкейк "Мохито"
Фото: Depositphotos

Чизкейк "Мохито" получил свое название благодаря добавлению лайма и мяты. Этот десерт без выпечки готовится довольно просто, но непременно удивит своим эффектным видом и оригинальным вкусом.

Смотрите видео, как приготовить лимонный пирог с меренгой:

Для приготовления чизкейка также используется японский чай матча, который не только подарит десерту интересную нотку, но и обеспечит вас порцией полезных для здоровья антиоксидантов.

Чизкейк "Мохито" 

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 170 г сахарного или овсяного печенья
  • 90 г сливочного масла
  • 30 г кокосовой стружки
  • 500 г творога 9%
  • 1 стакан + 1 ст.л. молока
  • 5 ст.л. сахарной пудры или по вкусу
  • 25 г быстрорастворимого желатина
  • 1 пучок мяты
  • 1 лайм среднего размера
  • 1.5 ч.л. японского чая матча

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Способ приготовления:

  1. Налить в кастрюлю молоко и довести до кипения. 
  2. Добавить промытый пучок мяты, довести до кипения и варить еще 2-3 минуты. Снять кастрюльку с огня.
  3. Хорошо промыть лайм. Натереть цедру на мелкой терке и добавить к мятной настойке, только что снятой с огня. Оставить на 1 час.
  4. Печенье разломать на кусочки, смешать с кокосовой стружкой и измельчить в блендере в мелкую крошку. Добавить растопленное сливочное масло и перемешать.
  5. Утрамбовать печенье в разъемную форму и поставить в холодильник на час.
  6. Творог протереть через сито, добавить сахарную пудру и перемешать.
  7. Процедить молоко в миску, пригодную для микроволновки. В полученную жидкость добавить чай матча и подогреть в СВЧ-печи в течение 2 минут. Не кипятить. 
  8. Достать из микроволновки и всыпать желатин. Тщательно перемешать и влить ароматизированное молоко в сладкую творожную смесь. Взбить миксером.
  9. Достать форму с основой чизкейка из холодильника. Сверху равномерно выложить взбитую жидкую смесь. Украсить сверху свежими листиками мяты. Прикрыть форму пищевой пленкой и оставить в холодильнике на ночь.
  10. Утром снять пленку и аккуратно вынуть чизкейк из формы.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить коктейль "Мохито".

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Источник: Сегодня
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