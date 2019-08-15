Чизкейк "Мохито" с лаймом и мятой: рецепт без выпечки

Готовим вкусный и необычный десерт

Чизкейк "Мохито" Фото: Depositphotos

Чизкейк "Мохито" получил свое название благодаря добавлению лайма и мяты. Этот десерт без выпечки готовится довольно просто, но непременно удивит своим эффектным видом и оригинальным вкусом.

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Для приготовления чизкейка также используется японский чай матча, который не только подарит десерту интересную нотку, но и обеспечит вас порцией полезных для здоровья антиоксидантов.

Чизкейк "Мохито"

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

170 г сахарного или овсяного печенья

90 г сливочного масла

30 г кокосовой стружки

500 г творога 9%

1 стакан + 1 ст.л. молока

5 ст.л. сахарной пудры или по вкусу

25 г быстрорастворимого желатина

1 пучок мяты

1 лайм среднего размера

1.5 ч.л. японского чая матча

Способ приготовления:

Налить в кастрюлю молоко и довести до кипения. Добавить промытый пучок мяты, довести до кипения и варить еще 2-3 минуты. Снять кастрюльку с огня. Хорошо промыть лайм. Натереть цедру на мелкой терке и добавить к мятной настойке, только что снятой с огня. Оставить на 1 час. Печенье разломать на кусочки, смешать с кокосовой стружкой и измельчить в блендере в мелкую крошку. Добавить растопленное сливочное масло и перемешать. Утрамбовать печенье в разъемную форму и поставить в холодильник на час. Творог протереть через сито, добавить сахарную пудру и перемешать. Процедить молоко в миску, пригодную для микроволновки. В полученную жидкость добавить чай матча и подогреть в СВЧ-печи в течение 2 минут. Не кипятить. Достать из микроволновки и всыпать желатин. Тщательно перемешать и влить ароматизированное молоко в сладкую творожную смесь. Взбить миксером. Достать форму с основой чизкейка из холодильника. Сверху равномерно выложить взбитую жидкую смесь. Украсить сверху свежими листиками мяты. Прикрыть форму пищевой пленкой и оставить в холодильнике на ночь. Утром снять пленку и аккуратно вынуть чизкейк из формы.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить коктейль "Мохито".

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