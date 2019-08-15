Чизкейк "Мохито" с лаймом и мятой: рецепт без выпечки
Готовим вкусный и необычный десерт
Чизкейк "Мохито" получил свое название благодаря добавлению лайма и мяты. Этот десерт без выпечки готовится довольно просто, но непременно удивит своим эффектным видом и оригинальным вкусом.
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Для приготовления чизкейка также используется японский чай матча, который не только подарит десерту интересную нотку, но и обеспечит вас порцией полезных для здоровья антиоксидантов.
Чизкейк "Мохито"
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 170 г сахарного или овсяного печенья
- 90 г сливочного масла
- 30 г кокосовой стружки
- 500 г творога 9%
- 1 стакан + 1 ст.л. молока
- 5 ст.л. сахарной пудры или по вкусу
- 25 г быстрорастворимого желатина
- 1 пучок мяты
- 1 лайм среднего размера
- 1.5 ч.л. японского чая матча
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Способ приготовления:
- Налить в кастрюлю молоко и довести до кипения.
- Добавить промытый пучок мяты, довести до кипения и варить еще 2-3 минуты. Снять кастрюльку с огня.
- Хорошо промыть лайм. Натереть цедру на мелкой терке и добавить к мятной настойке, только что снятой с огня. Оставить на 1 час.
- Печенье разломать на кусочки, смешать с кокосовой стружкой и измельчить в блендере в мелкую крошку. Добавить растопленное сливочное масло и перемешать.
- Утрамбовать печенье в разъемную форму и поставить в холодильник на час.
- Творог протереть через сито, добавить сахарную пудру и перемешать.
- Процедить молоко в миску, пригодную для микроволновки. В полученную жидкость добавить чай матча и подогреть в СВЧ-печи в течение 2 минут. Не кипятить.
- Достать из микроволновки и всыпать желатин. Тщательно перемешать и влить ароматизированное молоко в сладкую творожную смесь. Взбить миксером.
- Достать форму с основой чизкейка из холодильника. Сверху равномерно выложить взбитую жидкую смесь. Украсить сверху свежими листиками мяты. Прикрыть форму пищевой пленкой и оставить в холодильнике на ночь.
- Утром снять пленку и аккуратно вынуть чизкейк из формы.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить коктейль "Мохито".
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Источник: Сегодня