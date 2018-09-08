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Что читать, чтобы готовить как Эктор: пять любимых книг шеф-повара

Эктор Хименес-Браво поделился списком своих любимых кулинарных книг

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:02
Эктор Хименес-Браво Фото: пресс-служба СТБ
Эктор Хименес-Браво Фото: пресс-служба СТБ

Судья шоу "МастерШеф" на канале СТБ Эктор Хименес-Браво завоевал авторитет в кулинарном мире еще 20 лет назад. В 20 летнем возрасте он уже преподавал в Национальной кулинарной академии в Колумбии, а в 27 лет стал шеф-поваром роскошного отеля Hilton в Бостоне.

Сейчас Эктор уже восьмой год делится своими знаниями с участниками шоу "МастерШеф": дает им кулинарные мастер-классы и обязательный список кулинарной литературы. Своими любимыми книгами шеф-повар поделился и с нами.

Итак, что нужно читать, чтобы готовить как Эктор?

Стать шеф-поваром, Эндрю Дорненберг (Becoming a Chef, by Andrew Dornenburg)

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"Стать шеф-поваром" стала первой книгой, которая рассказала о карьере повара, и заставила мир обсуждать эту профессию. В книге приведены интервью лучших шефов: как они обнаружили свою страсть к еде, где и почему они посещали или не посещали кулинарную школу, как развивалась их карьера. К тому же, в это издание включены 50 любимых рецептов ведущих шеф-поваров США.

Азбука вкуса, Эндрю Дорненберг и Карен Пейдж (The Flavour Bible, by Karen Page and Andrew Dornenburg)

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Тот же автор, что и в предыдущей книге, Эндрю Дорненберг написал потрясающую "Азбуку вкуса" вместе с Карен Пейдж. В книге в алфавитном порядке перечислены тысячи ингредиентов, что образует шикарное руководство по тому, как вкусно сочетать продукты. Кроме того, все написано с юмором и дополнено отличными кулинарными советами шеф-поваров.

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Профессиональный шеф, Кулинарный институт Америки (The Professional Chef, by The Culinary Institute of America)

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Легендарный Поль Бокюз назвал эту книгу Библией каждого шефа. Кулинарный институт Америки выпустил исчерпывающий гид по классической кухне: здесь собрано около 900 рецептов, плюс советы экспертов, пошаговые инструкции и гид по профессиональному оборудованию. Шикарная книга для настоящего шефа!

Профессиональный шеф-кондитер, Бо Фриберг (The Professional Pastry Chef, by Bo Friberg)

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Эта книга будет полезна и аматорам, и профессионалам. Здесь собраны сотни пошаговых рецептов, детально описаны технологии и законы кондитерского искусства. Таким образом, у читателя формируется прочная база. Хлеб, печенье, тарты, соусы и сиропы, бисквиты, мороженое, сорбеты, муссы и, конечно, шоколад – в книге есть все.

Первая кулинарная книга Эктора Хименес-Браво

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И, конечно, я не мог обойти вниманием свою кулинарную книгу. Первый тираж ее уже распродан, и сейчас мы с командой готовим новое издание, которое выйдет в конце года. Новое собрание рецептов будет приурочено специально к новогодним праздникам.

Напомним, ранее мы делились рецептами освежающих коктейлей от Эктора Хименес-Браво и Татьяны Литвиновой. Сайт "Сегодня" также писал, какой суп Эктор считает своим любимым.

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Источник: "Сегодня"
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