Что читать, чтобы готовить как Эктор: пять любимых книг шеф-повара

Эктор Хименес-Браво поделился списком своих любимых кулинарных книг

Эктор Хименес-Браво Фото: пресс-служба СТБ

Судья шоу "МастерШеф" на канале СТБ Эктор Хименес-Браво завоевал авторитет в кулинарном мире еще 20 лет назад. В 20 летнем возрасте он уже преподавал в Национальной кулинарной академии в Колумбии, а в 27 лет стал шеф-поваром роскошного отеля Hilton в Бостоне.

Сейчас Эктор уже восьмой год делится своими знаниями с участниками шоу "МастерШеф": дает им кулинарные мастер-классы и обязательный список кулинарной литературы. Своими любимыми книгами шеф-повар поделился и с нами.

Итак, что нужно читать, чтобы готовить как Эктор?

Стать шеф-поваром, Эндрю Дорненберг (Becoming a Chef, by Andrew Dornenburg)

"Стать шеф-поваром" стала первой книгой, которая рассказала о карьере повара, и заставила мир обсуждать эту профессию. В книге приведены интервью лучших шефов: как они обнаружили свою страсть к еде, где и почему они посещали или не посещали кулинарную школу, как развивалась их карьера. К тому же, в это издание включены 50 любимых рецептов ведущих шеф-поваров США.

Азбука вкуса, Эндрю Дорненберг и Карен Пейдж (The Flavour Bible, by Karen Page and Andrew Dornenburg)

Тот же автор, что и в предыдущей книге, Эндрю Дорненберг написал потрясающую "Азбуку вкуса" вместе с Карен Пейдж. В книге в алфавитном порядке перечислены тысячи ингредиентов, что образует шикарное руководство по тому, как вкусно сочетать продукты. Кроме того, все написано с юмором и дополнено отличными кулинарными советами шеф-поваров.

Профессиональный шеф, Кулинарный институт Америки (The Professional Chef, by The Culinary Institute of America)

Легендарный Поль Бокюз назвал эту книгу Библией каждого шефа. Кулинарный институт Америки выпустил исчерпывающий гид по классической кухне: здесь собрано около 900 рецептов, плюс советы экспертов, пошаговые инструкции и гид по профессиональному оборудованию. Шикарная книга для настоящего шефа!

Профессиональный шеф-кондитер, Бо Фриберг (The Professional Pastry Chef, by Bo Friberg)

Эта книга будет полезна и аматорам, и профессионалам. Здесь собраны сотни пошаговых рецептов, детально описаны технологии и законы кондитерского искусства. Таким образом, у читателя формируется прочная база. Хлеб, печенье, тарты, соусы и сиропы, бисквиты, мороженое, сорбеты, муссы и, конечно, шоколад – в книге есть все.

Первая кулинарная книга Эктора Хименес-Браво

И, конечно, я не мог обойти вниманием свою кулинарную книгу. Первый тираж ее уже распродан, и сейчас мы с командой готовим новое издание, которое выйдет в конце года. Новое собрание рецептов будет приурочено специально к новогодним праздникам.

