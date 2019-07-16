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Что делать, если не хочется завтракать: ответ диетолога Светланы Фус

Диетолог "Зважені та щасливі" 9-й сезон поделилась секретами здорового завтрака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:06
Диетолог Светлана Фус
Диетолог Светлана Фус
Фото: пресс-служба СТБ

Девятый сезон самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі" стартует 29 августа на телеканале СТБ. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Иракли Макацария, Марина Боржемская. Бороться за счастливую и здоровую жизнь будут одиночки, многие из которых уверены, что именно из-за лишнего веса не складывается личная жизнь. Также помогать им будет постоянный диетолог проекта Светлана Фус.

Смотрите видео, каким должен быть идеальный завтрак:

"Что делать, если не хочется завтракать" – один из самых распространенных вопросов, с которым я сталкиваюсь в своей практике. Завтрак должен быть обязательным. И я сейчас расскажу почему", – комментирует Светлана Фус.

Когда мы утром просыпаемся, начинаем двигаться, уровень глюкозы в крови снижается. Чтобы пополнить ее запасы, организм начинает брать глюкозу из внутренних органов. В этот момент появляется усталость, сонливость и мысль о том, что спасти может только кофе. Да, это работает, но недолго, минут 40. Кофе натощак раздражает стенки желудка, что в дальнейшем может привести к гастриту. А также повышает аппетит.

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В то время, когда организм ощущает приступ голода, мы можем находиться в дороге или уже на работе. Соответственно нет времени для того, чтобы нормально поесть. И в ход начинают идти чай, кофе, конфеты и тд. На обед, чаще всего, времени также не хватает. Чувство голода перебиваем бутербродами, печеньками. А к вечеру, уже дома, можно наесться до отвала. И выходит, что тот, кто не завтракает, вечером съедает больше, чем нужно, и к утру снова не хочет есть. Это замкнутый круг.

Завтрак нам просто необходим. Он дает нашему телу питательные вещества и витамины, которые поддерживают нормальный обмен веществ.

Оптимально завтракать с 7:00 до 9:00 утра. Чашка кофе или чая нормальным завтраком не считаются. Они могут присутствовать в рационе только в сопровождении полноценной еды. Поесть нужно так, чтобы ощущение сытости поддерживалось 3-4 часа. Все мы разные, поэтому у каждого свой идеальный завтрак.

Напомним, ранее Светлана Фус рассказала, почему мы поправляемся. А Иракли Макацария сообщил, как предпочитает завтракать.

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Источник: Сегодня
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