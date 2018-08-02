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Пирожки с лотосом и жареные бананы: что едят на завтрак в разных странах мира

Самые оригинальные завтраки из разных стран

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:00

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Вместо бутербродов с колбасой – собачатина, а вместе яичницы и овсянки – бананы, политые соусом из коровьей требухи. Почему лучше не пробовать китайские супы на завтрак и отказываться от баранины в Шотландии, а какие утренние блюда можно с легкостью одолжить у соседей? А еще рецепт экзотического завтрака французов – кокосовое суфле с перцем чили.

Овсянка или легкий йогурт – это не для Кореи. Пибимпап – одно из популярнейших блюд традиционной корейской кухни. Этот завтрак состоит из отварного белого риса, покрытого овощным салатом "намуль", сырого яйца или яичницы и тонко нарезанных кусочков мяса (обычно говядины). Здесь также популярные щупальца из осьминога и рагу из собачатины. 

В Гонконге утром могут подать пирожок с запеченным цветком лотоса, а в Уганде на завтрак предложат печеные зеленые бананы с подливой из коровьих кишок. Шотландцы любят есть хаггис – бараньи потрохи, порубленные с луком, толокном, салом, приправами и солью и сваренные в бараньем желудке.

В Малайзии удивят сочетанием риса, сваренного в молоке с анчоусами и арахисом. В Китае могут подать суп, от остроты которого глаза полезут на лоб. А вот США в последнее время завоевывает экзотичностью. Новый тренд – салаты в виде желе. Стоимость такого блюда – около 20 долларов, но вкус желейного салата не сравнится с традиционным, говорят кулинары.

В Таиланде на завтрак предлагают маринованную рыбу в сочетании с рисом и жареной свининой, а на Аляске – оленину.

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Эксперты говорят: большинство завтраков, которые видят туристы, далеки от традиционных. Например, в Турции завтракают не сосисками и жареными яйцами, который предлагают в отелях, а зерновым хлебом, козьим сыром и оливками. А самый главный элемент – мед, который намазывают на хлеб; запивают все чаем. В Египте – это сваренные в кислом соусе бобы. Поэтому специалисты советуют не есть в модных ресторанах и кафе, а расспросить у местных, где подают что-нибудь по-настоящему традиционное.

А мы поделимся рецептом неординарного завтрака французов – кокосового суфле с манго и чили. Нам понадобятся: кокосовое молоко, сливки, желатин, чили, манго, мята и красный базилик.

Для начала замочите желатин в холодной воде. В 400 мл кокосового молока добавьте 200 мл сливок и 150 г сахара. Перемешайте и поставьте на 5 минут на плиту. Добавьте растопленный желатин, перемешайте и поставьте в морозилку на полчаса.

Для чатни манго нарежьте мелкими кубиками, базилик и мяту нарежьте соломкой. Добавьте измельченный перец чили.

Переложите кокосовое суфле на тарелку и подавайте вместе с манговым чатни. Это блюдо гарантированно удивит ваших близких утром.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно употреблять семена чиа. Сайт "Сегодня" также делился рецептами смузи для похудения.

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Источник: "Сегодня"
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