Что есть весной: ТОП-5 полезных сезонных продуктов

Весной организму особенно не хватает витаминов. Восполнить их дефицит помогут вкусные и полезные сезонные продукты.

Цитрусовые

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Мандарины, апельсины, лимоны и грейпфруты хороши не только высоким содержанием витамина С. Доказано: люди, которые регулярно употребляют цитрусовые, реже страдают от апатии и бессонницы. Эти фрукты помогают при переутомлении, как физическом, так и умственном. Регулярно употребляя цитрусовые, вы забудете о высоком давлении: они снижают артериальное давление и регулируют уровень холестерина и сахара в крови.

Шпинат

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Этот овощ собирают в период с марта по май, и с июня по октябрь. В шпинате есть углеводы, клетчатка, органические, насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты; витамины А, Е, С, Н, К, РР, группы В; кальций, магний, натрий, калий, фосфор, железо, цинк, медь, марганец и селен. Кроме вышеперечисленного, в листьях шпината очень много белка: больше его только в бобовых – молодой фасоли и зеленом горошке.

Ягнятина

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Ягнятиной называют мясо овцы или барана до 1 года. По содержанию белка, незаменимых аминокислот, витаминов и минеральных веществ ягнятина не уступает говядине. Это мясо является хорошим источником цинка, что важно для поддержания иммунной системы и нормального деления клеток. Ягнятина также богата витамином В12, который необходим для профилактики железодефицитной анемии.

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Квашеная капуста

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Квашеная капуста богата ценными витаминами. Так, всего 200 г этого продукта покрывают почти половину дневной потребности в витамине С. Также в ней присутствует витамин В6, способствующий наилучшему усвоению белка (вот почему квашеную капусту полезно использовать в качестве гарнира к мясным блюдам).

Помимо витаминов, квашеная капуста содержит много никотиновой кислоты, обеспечивающей нормальное течение жизненно важных клеточных процессов и придающей блеск волосам и крепость ногтям.

Также квашеная капуста богата такими микроэлементами, как калий, железо, магний, цинк. Еще это отличное профилактическое средство против язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Спаржа

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Спаржа сейчас доступна круглый год, но по-настоящему хороша она только весной. Существуют три разновидности спаржи: зеленая, белая и фиолетовая. Независимо от сорта, она богата ценными витаминами (A, C, B1, B2 и Е) и минералами (кальций, фосфор, калий, медь, магния, железо и цинк).

Калиевые соли и спаржевая кислота активируют работу почек, что облегчает вывод продуктов распада обмена веществ, цинк способствует заживлению ран и укреплению соединительных тканей. Кальций и фосфор полезны для строительства костных тканей, а железо и магний повышают способность кровообразования. Спаржа также отличный диетический продукт (180 ккал на 1 кг). Она способствует нормализации пищеварения, так как содержит много клетчатки.

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