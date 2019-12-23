Что готовят на Рождество в США: ТОП-5 праздничных блюд

Узнайте, что должно быть на столе на Рождество в Америке

Праздничный ужин на Рождество Фото: freepik.com

Рождество в Америке отмечают 25 декабря. Традиционный рождественский ужин в США включает индейку с начинкой, картофельное пюре, соус, клюквенный соус и овощи, такие как морковь, репа, пастернак и брюссельская капуста. Также подают другие виды домашней птицы, ростбиф или окорок.

Смотрите видео, как празднуют Рождество в разных странах мира:

На десерт едят тыквенный или яблочный пирог, пудинг с изюмом или фруктовый кекс. Среди напитков следует выделить эгг-ног – густой сливочный коктейль из яиц с добавлением пряностей.

Рождественская индейка от Джейми Оливера

Индейка в духовке на Рождество Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

Индейка весом 4–4,5 кг

Щепотка шалфея

2 моркови

1 большой апельсин

50 г сливочного масла

Щепотка мускатного ореха

12 стебельков розмарина

1 головка чеснока

4 средних красных луковицы

2 стебля сельдерея

12 полосок бекона

Горсть панировочных сухарей

Горсть кураги

300 г свиного фарша

Цедра 1 лимона

1 яйцо

Морская соль

Молотый перец

Оливковое масло

2 ст. ложки муки

1 л куриного или овощного бульона

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 200 °С. В небольшой кастрюльке разогрейте оливковое масло, добавьте шалфей, шесть полосок бекона, два мелко нарезанных зубчика чеснока и одну нашинкованную луковицу. Обжаривайте до золотистого цвета. Снимите с огня и добавьте панировочные сухари и мелко порезанную курагу. Как следует охладите массу. Добавьте свиной фарш, лимонную цедру, яйцо, мускатный орех, соль и перец. Все тщательно перемешайте. Заверните в оставшийся бекон один мелко порезанный зубчик чеснока и розмарин. Проткните бедра и ноги индейки ножом и равномерно вложите полученные рулетики из бекона. Нарежьте морковь и оставшиеся луковицы. Расположите индейку на блюде так, чтобы шея была обращена к вам. Оботрите птицу бумажным полотенцем. Аккуратно потяните за край кожи, обтягивающей грудку, и начните освобождать ее от мяса по направлению к себе. Соорудив "карман" между кожей и мясом, начините его получившимся фаршем, аккуратно подворачивая концы кожи, чтобы начинка не выпала наружу. Взвесьте начиненную индейку для расчета времени запекания (20 минут на 500 г). Натрите индейку оливковым маслом и посыпьте солью и перцем. Вокруг индейки выложите порезанный лук, морковь, оставшийся чеснок. Накройте фольгой и расположите в центре подогретой духовки. Снизьте температуру до 180 °С и запекайте в течение рассчитанного времени, или до тех пор, пока из бедер не начнет выделяться сок. На последние 45 минут приготовления фольгу можно снять, чтобы индейка приобрела характерную хрустящую корочку. Как подавать запеченную индейку Подавать индейку следует с картофельным пюре или овощами. К ней также подойдет пряный клюквенный соус.

Клюквенный соус к индейке

Соус из клюквы к индейке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

680 г свежей или замороженной клюквы (6 чашек)

1 1/4 чашки сахара

4 широких полоски апельсиновой цедры

1 стакан свежевыжатого апельсинового сока

1/2 чайной ложки молотой корицы

Соль

Вода

Способ приготовления:

В кастрюле смешайте клюкву, сахар, цедру апельсина и сок, корицу, 1/4 чайной ложки соли и 1/4 стакана воды. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь до среднего и варите, помешивая, до тех пор, пока клюква не лопнет и смесь не загустеет, 12-15 минут. В процессе охлаждения соус станет еще гуще. Снимите с огня; пусть остынет полностью. Соус из клюквы можно переложить в стерилизованную банку с крышкой и держать в холодильнике около недели.

Брюссельская капуста с сыром и белым соусом

Гарнир из брюссельской капустой Фото: Pinterest

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Большая щепотка тертого или молотого мускатного ореха

Масло оливковое

Соль, свежемолотый черный перец – по вкусу

Свежая брюссельская капуста – 500 г

Твердый сыр – 50 г

Молоко – 400 мл

Масло сливочное – 50 г

Мука пшеничная – 40-50 г

Способ приготовления:

Влейте в большую кастрюлю 2-2,5 л кипятка, добавьте 1 ст. л. соли. Поставьте на сильный огонь. Переберите брюссельскую капусту, удалите поврежденные и бурые листочки. Когда вода закипит, и соль растворится в ней, осторожно положите капусту в кастрюлю. Дайте закипеть, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и займитесь соусом. Поставьте на средний огонь сотейник, сразу же посыпьте его дно мукой, а сверху разбросайте нарезанное на небольшие кусочки сливочное масло. Подождите, пока масло растает примерно наполовину, и начинайте перемешивать муку и масло деревянной ложкой. Когда мука и масло образуют единую массу, влейте половину молока и продолжайте перемешивать. Добавьте мускатный орех и 1-2 щепотки соли. Когда смесь вновь приобретет единство, влейте оставшееся молоко, перемешайте еще раз, дайте закипеть и снимите с огня. Накройте крышкой и оставьте ровно на минуту, а сами тем временем натрите сыр на средней терке. Высыпьте сыр в соус, размешайте — до полного растворения. Откиньте сварившуюся капусту на дуршлаг. Несколько раз встряхните, чтобы стекла лишняя вода. Поставьте сотейник с соусом на минимальный огонь, добавьте капусту. Перемешивайте в течение минуты, чтобы капуста в той или иной степени покрылась соусом. Снимите с огня, разложите по тарелкам, приправьте перцем, слегка полейте оливковым маслом.

Рождественский кекс с сухофруктами

Кекс на Рождество с сухофруктами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

Для теста:

4 яйца

200 г сливочного масла

150 г светло-коричневого и 50 г темно-коричневого сахара

250 г муки

50 г молотого миндаля

1/2 ч.л. смеси пряностей (мускатный орех, корица, гвоздика)

Для смеси сухофруктов:

200 г светлого изюма

200 г темного изюма

150 г вяленой клюквы

150 г вяленой вишни

100 г лимонных цукатов

100 г апельсиновых цукатов

100 г цукатов из дыни

Алкоголь для пропитки

Способ приготовления:

Изюм промыть и замочить на ночь в 100 мл рома или коньяка. Отмерить муку. Из этого количества отделите столовую ложку и обвалять отдельно цукаты и изюм. Размягченное масло взбить с двумя видами сахара. Добавить по одному яйца, каждый раз хорошо взбивая. Всыпать муку и тщательно размешать миксером. Добавить пряности и миндаль, еще перемешать. Всыпать сухофрукты, аккуратно перемешать ложкой. Выложить тесто в форму, смазанную маслом и присыпанную мукой. В середине сделать углубление, чтобы после поднятия поверхность кекса была ровной. Выпекать кекс в разогретой до 150 ºС духовке около 2 часов. Вынуть из духовки. Пропитать горячий кекс рюмкой алкоголя. Остудить, завернуть в пергаментную бумагу и хранить в прохладном месте 2 недели, время от времени смазывая поверхность алкоголем. Готовый кекс можно покрыть слоем марципана или мастики.

Эгг-ног на Рождество

Эгг-ног на Рождество Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

150 мл молока

150 мл сливок 10-20%

2 яйца

100 мл темного рома, виски или бурбона

1 ст.л. сахара

1 палочка корицы

Мускатный орех

Ванилин – по вкусу

Способ приготовления:

Отделите яичные желтки от белков. Нам понадобятся только желтки. Добавьте сахар и ванилин, тщательно перемешайте. Влейте сливки и молоко. Поставьте на слабый огонь и нагревайте, помешивая венчиком, следя за тем, чтобы желтки не свернулись. Добавьте корицу и варите 15-20 минут или до желаемой консистенции. Уберите палочку корицы. Влейте алкоголь и снимите с плиты. Перелейте в бокалы и посыпьте мускатным орехом. Подавайте напиток теплым или охлажденным.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить рождественский салат с мандаринами от Джейми Оливера.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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