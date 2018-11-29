Что готовят в Рождественский пост в украинских монастырях

Рождественский пост начался 28 ноября и продлится до 6 января

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Пост и строгая диета – это разные вещи. Что на самом деле едят во время Рождественского поста монахи? Журналисты "Ранку з Україною" внезапно приехали в киевский Архангело-Михайловский Зверинецкий монастырь, чтобы попасть на кухню и провести ревизию постного меню.

На самом ли дели монахи не едят мясо, молоко, сыр и сливочное масло? И почему в пост не худеют, а набирают вес?

"Пост – это грехоубийца, а не плотеубийца. Не нужно убивать тело, иначе оно душу в Царство небесное просто не довезет", – говорит отец Леонтий.

На стенах трапезной можно увидеть фрески с библейскими сюжетами, посвященными правильному отношению к еде. На нарисованном столе одни корешки – неужели на самом деле здесь так скромно едят? Журналисты отправились на кухню, чтобы узнать всю правду.

"Есть и небольшой десерт, и свежий салатик. Вот заливное с рыбкой, вот винегретик, морсик, узварчик, зразы с разными начинками", – комментирует монах.

Как видим, рыба на столе – это не совсем то, что на фресках. Выходит, за 2000 лет канон существенно изменился.

"Один из принципов поста – простота. Постный борщ – одно из основных блюд. Каша, постный борщ, фрукты, выпечка", – продолжает перечислять отец Леонтий.

Пока накрывают трапезу, репортеры идут в пекарню. Запах здесь просто невероятный.

"Во время поста я использую для теста обычную фильтрованную воду. Когда поста нет, то молоко", – делится секретами пекарь Юрий.

Журналисты задали монахам главный вопрос – правда ли, что во время поста священники толстеют? По словам отца Леонтия, это происходит из-за того, что сладкое в пост никак не регламентируется. Поэтому диабет для многих священников-сладкоежек стал профессиональным заболеванием.

Напомним, ранее мы рассказывали о традициях и запретах Рождественского поста.