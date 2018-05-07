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Что испечь к чаю: маффины с бананами и черным шоколадом

Выбирайте для приготовления выпечки только очень спелые бананы

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 16:00
Бананово-шоколадные маффины Фото: freepik.com
Бананово-шоколадные маффины Фото: freepik.com

Чтобы приготовить вишнево-ванильные маффины, сделайте тесто, как указано ниже, заменив бананы 2 чайными ложками ванильного экстракта, а черный шоколад – 250 г свежих или размороженных вишен без косточек.

Банановые маффины с кусочками шоколада

Ингредиенты:

  • 150 г самовосходящей цельнозерновой муки
  • 150 г пшеничной муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 1 ч.л. соды
  • 0.5 ч.л. соли
  • 125 г коричневого сахара
  • 3 больших спелых банана, размятых вилкой
  • 1 взбитое яйцо
  • 75 мл воды
  • 75 мл растительного масла
  • 75 г нарезанного черного шоколада или шоколадных чипсов
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Рецепт приготовления:

  1. Просеять оба виды муки, разрыхлитель, соду и соль в миску. Добавить отруби, которые остались в сите после цельнозерновой муки.
  2. Добавить сахар.
  3. В отдельной емкости смешать банановое пюре, яйцо, воду и растительное масло. 
  4. Перемешать сухие и жидкие ингредиенты ложкой. Добавить кусочки шоколада, еще раз перемешать.
  5. Выложить тесто в формочки, застеленные бумажными вкладышами. Должно получиться 12 маффинов.
  6. Выпекать в разогретой до 180 С духовке в течение 20-25 минут. Перед подачей маффины остудить.

Совет: если у вас нет самовосходящей муки, добавьте в тесто еще 0.5 ч.л. разрыхлителя.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом морковных маффинов. Мы также писали, как приготовить необычную пиццу. Кроме этого, мы рассказывали, как испечь детям творожные кексы с фруктами.

Смотрите видео, как приготовить кексы с изюмом и орешками:

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Источник: "Сегодня"

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