Что испечь к чаю: маффины с бананами и черным шоколадом

Выбирайте для приготовления выпечки только очень спелые бананы

Бананово-шоколадные маффины Фото: freepik.com

Чтобы приготовить вишнево-ванильные маффины, сделайте тесто, как указано ниже, заменив бананы 2 чайными ложками ванильного экстракта, а черный шоколад – 250 г свежих или размороженных вишен без косточек.

Банановые маффины с кусочками шоколада

Ингредиенты:

150 г самовосходящей цельнозерновой муки

150 г пшеничной муки

1 ч.л. разрыхлителя

1 ч.л. соды

0.5 ч.л. соли

125 г коричневого сахара

3 больших спелых банана, размятых вилкой

1 взбитое яйцо

75 мл воды

75 мл растительного масла

75 г нарезанного черного шоколада или шоколадных чипсов

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Рецепт приготовления:

Просеять оба виды муки, разрыхлитель, соду и соль в миску. Добавить отруби, которые остались в сите после цельнозерновой муки. Добавить сахар. В отдельной емкости смешать банановое пюре, яйцо, воду и растительное масло. Перемешать сухие и жидкие ингредиенты ложкой. Добавить кусочки шоколада, еще раз перемешать. Выложить тесто в формочки, застеленные бумажными вкладышами. Должно получиться 12 маффинов. Выпекать в разогретой до 180 С духовке в течение 20-25 минут. Перед подачей маффины остудить.

Совет: если у вас нет самовосходящей муки, добавьте в тесто еще 0.5 ч.л. разрыхлителя.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом морковных маффинов. Мы также писали, как приготовить необычную пиццу. Кроме этого, мы рассказывали, как испечь детям творожные кексы с фруктами.

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