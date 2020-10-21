Что эффективнее убивает вирусы — эксперимент "Сегодня"

Журналисты получили результаты недельного эксперимента

Многие украинцы с наступлением холодов начинают выписывать себе витамины или налегать на фрукты, считая, что так больше пользы для организма. Но врачи предостерегают: без консультации специалиста увлекаться этим не стоит, поскольку результаты могут быть не в вашу пользу.

Именно под наблюдением врачей корреспонденты "Сегодня" Александр Махов и Вячеслав Лакомкин решились на эксперимент, чтобы наглядно продемонстрировать, что действительно защитит от вируса: апельсины-бананы-киви или аптечные витамины?

Сюжет Александра Махова и Вячеслава Ломакина Видео: Сегодня

Вячеслав Лакомкин принимал комплекс витаминов, Александр Махов выбрал фрукты. Сначала парни сдали анализы. Чтобы проверить в каком состоянии организм – нужно сдать общий анализ крови и реактивный белок-С.

У Вячеслава – с показателями все в порядке. А вот у Александра — не все так хорошо, как он ожидал. "В вашем анализе крови признаки хронического воспаления. Это говорит о том, что защитные силы организма несколько снижены", – предупредила врач-терапевт Валентина Чижова.

Поэтому, чтобы укрепить иммунитет, Саша неделю уплетал бананы, виноград и киви. А еще литрами пил чай с медом и имбирем.

"Накупил фруктов где-то на 100 гривен. Если постоянно их есть, то хватит где-то на один день. Это, конечно, дороговато, но болеть еще дороже", – поделился он.

Что лучше для иммунитета – комплекс витаминов или фрукты Фото: freepik.com

В то же время Вячеслав начал курс профилактики витаминами. "Они очень вкусные. Пахнут, действительно, как апельсин. И на вкус ничем не отличаются от свежеотжатого апельсинового сока", – рассказал корреспондент.

По окончанию эксперимента журналисты вновь сдали анализ крови, чтобы подвести итоги. Первым свои результаты узнал Александр Махов. Ранее у него обнаружили воспаление. Исчезло ли оно после употребления фруктов?

"К сожалению, изменения в питании не привели ни к каким изменениям в анализе крови. Это никуда не делось, и оно в организме", – огорчила доктор.

Поэтому, фрукты – не помогли. Врачи говорят: с ними надо быть очень осторожными. Чрезмерное употребление может вызвать множество болезней, в частности, аллергию или хронический гастрит.

"Нельзя замещать фруктами адекватное лечение. Фрукты в плюс, но они иногда могут так навредить, что потом нужно будет дополнительное лечение", – предупредила врач-терапевт.

А вот в показателях Вячеслава обнаружили некоторые изменения. "У вас очень неспецифичные изменения, которые меня очень порадовали. Показатель С-реактивного белка уменьшился в шесть раз. И это хорошо", – отметила врач.

И все же витамины помогают, только в случае их дефицита в организме. Перед употреблением следует посоветоваться с врачом, а еще лучше – сдайте анализы. Потому что самолечение витаминами также может навредить.

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