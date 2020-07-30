Что можно приготовить из цветков лаванды: ТОП-5 рецептов

Рецепты вкусных и необычных десертов с добавлением цветков лаванды

У нас в кулинарии лаванду применяют не часто. Зато во Франции, Италии и Испании ее добавляют во многие блюда. С цветками лаванды готовят соусы, супы и салаты, мясные блюда и десерты. С лавандой получается очень вкусный лимонад.

Однако злоупотреблять ароматными цветками не стоит, если вы, конечно, не хотите приготовить нечто, больше похожее на косметическое средство.

Лавандовая панна котта

Панна котта с лавандой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут + время для застывания

Ингредиенты:

250 мл жирных сливок

250 мл молока

10 г желатина

1/2 стакана сахара

2 ст.л. цветов лаванды

Способ приготовления:

Замочить желатин в 1/2 стакана молока. Оставить на 15 минут. В кастрюле смешать молоко, сливки, сахар и лаванду. Нагревать, помешивая, около 7 минут на среднем огне (не доводя до кипения). Нагретую смесь снять с огня, вынуть цветки лаванды, добавить желатин и мешать до полного растворения желатина. Охладить до комнатной температуры и разлить по формам. Поставить в холодильник до полного застывания, как минимум на 4 часа.

Лавандовый лимонад

Лимонад с лавандой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

3 ч.л. сухих цветов лаванды

5 ст.л. сахара

750 мл газированной воды

300 мл воды

2 лимона

Лед

Смотрите видео, как приготовить лимонад с малиной и базиликом:

Способ приготовления:

Сухие цветы лаванды засыпаем в кипяток. Можно проварить буквально 2-3 минуты в кипятке или дать настояться в нем минут 15. За это время лаванда отдает весь вкус и аромат в воду. Поэтому дальше мы избавляемся от уже ненужных нам цветов: нашу настойку нужно процедить. Дальше – добавляем сахар в лавандовую воду и остужаем ее хотя бы до комнатной температуры. Выдавливаем сок одного лимона в лавандовую воду. А второй – нарезаем кольцами и кладем в кувшин для вкуса и красоты. Теперь в кувшин засыпаем лед, заливаем газировкой и наш вкуснейший лавандовый лимонад готов!

Абрикосовое варенье с лавандой

Варенье с абрикосами и лавандой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

236 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 кг абрикосов без косточек

650 г сахара

1 ст. л. сухих цветов лаванды

1 ч. л. лимонной кислоты

Способ приготовления:

Фрукты разрезать пополам, удалить косточки. Засыпать сахаром, убрать в холодильник на 1,5-2 суток. Утром и вечером аккуратно перемешивать. Через сутки после начала процесса добавить лаванду. Проварить 20 минут, оставить на 10-12 часов. Проварить еще 15 минут, оставить на 10-12 часов. В третий раз проварить еще 15 минут, добавить в конце лимонную кислоту, разлить по стерилизованным банкам, укупорить.

Черничное мороженое с лавандой

Черничное мороженое с лавандой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

2,5 стакана молока жирностью 3,2%

200 г черники

150 г сахара

2 ч. л. муки

1 ст. л. сухих цветков лаванды

4 яичных желтка

Способ приготовления:

Молоко нагрейте и всыпьте в него цветки лаванды. Доведите до кипения, выключите огонь и оставьте на 15 минут. Перебейте ягоды блендером в пюре, перетрите черничное пюре через сито. Взбейте яичные желтки с сахаром добела. Процедите молоко. Добавьте к желткам муку и хорошо перемешайте. Влейте немного молока и перемешайте. Сделайте из двух мисок разной величины водяную баню (в нижнюю миску налейте воду, поставьте ее на огонь, а сверху поместите вторую миску). Налейте в верхнюю миску молоко, нагрейте и введите молочно-яичную смесь. Нагревайте, постоянно помешивая, пока она не начнет загустевать. После можно выключить огонь и оставить смесь на горячей бане, чтобы она еще больше загустела. Консистенция готовой смеси напоминает не очень густую сметану. Добавьте в мороженое черничное пюре, перемешайте и охладите. Переложите мороженое в контейнер, закройте крышкой и поместите в морозильную камеру. Время охлаждения: 6-8 часов. Когда мороженое загустеет, но еще не замерзнет полностью, достаньте его и взбейте блендером. Затем поместите в морозильную камеру еще на 1-2 часа. После мороженое уже можно подавать (хотя оно еще будет мягким), а можно взбить вилкой и еще раз заморозить. Десерт можно полить черничным вареньем и украсить веточками лаванды.

Печенье с лавандой

Лавандовое печенье Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

1/4 стакана размягченного сливочного масла

1/8 стакана меда

1 яйцо

1/2 ч.л. экстракта ванили

3/4 стакана муки

1/8 ч.л. соли

1/2 ч.л. порошка для выпечки

1/2 ч.л. сушеных цветков лаванды

Способ приготовления:

Взбить сливочное масло и мед в пышную светлую массу. Добавить взбитое яйцо и ваниль, тщательно перемешать. Добавить муку, соль, разрыхлитель и растертые цветки лаванды, перемешать. Скатать тесто в шар и поставить в холодильник минимум на 15 минут. Разогреть духовку до 180 °С. Раскатать тесто на слегка посыпанной мукой поверхности и вырезать печенье. Переложить заготовки на противень, застеленный вощеной бумагой. Выпекать в течение 10 минут или до золотистого цвета. Вынуть из духовки и дать постоять 5 минут. Переложить металлической лопаточкой печенье на решетку или тарелку, остудить.

Напомним, ранее мы писали, как сделать "лунное молоко", а также рассказывали, в чем разница между корицей и кассией.

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