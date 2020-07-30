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Что можно приготовить из цветков лаванды: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 13:20

Рецепты вкусных и необычных десертов с добавлением цветков лаванды

У нас в кулинарии лаванду применяют не часто. Зато во Франции, Италии и Испании ее добавляют во многие блюда. С цветками лаванды готовят соусы, супы и салаты, мясные блюда и десерты. С лавандой получается очень вкусный лимонад.

Однако злоупотреблять ароматными цветками не стоит, если вы, конечно, не хотите приготовить нечто, больше похожее на косметическое средство.

Лавандовая панна котта

Панна котта с лавандой
Панна котта с лавандой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут + время для застывания

Ингредиенты:

  • 250 мл жирных сливок
  • 250 мл молока
  • 10 г желатина
  • 1/2 стакана сахара
  • 2 ст.л. цветов лаванды

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Способ приготовления:

  1. Замочить желатин в 1/2 стакана молока. Оставить на 15 минут.
  2. В кастрюле смешать молоко, сливки, сахар и лаванду. Нагревать, помешивая, около 7 минут на среднем огне (не доводя до кипения).
  3. Нагретую смесь снять с огня, вынуть цветки лаванды, добавить желатин и мешать до полного растворения желатина.
  4. Охладить до комнатной температуры и разлить по формам. Поставить в холодильник до полного застывания, как минимум на 4 часа.

Лавандовый лимонад

Лимонад с лавандой
Лимонад с лавандой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 3 ч.л. сухих цветов лаванды
  • 5 ст.л. сахара
  • 750 мл газированной воды
  • 300 мл воды
  • 2 лимона
  • Лед

Смотрите видео, как приготовить лимонад с малиной и базиликом:

Способ приготовления:

  1. Сухие цветы лаванды засыпаем в кипяток. Можно проварить буквально 2-3 минуты в кипятке или дать настояться в нем минут 15.
  2. За это время лаванда отдает весь вкус и аромат в воду. Поэтому дальше мы избавляемся от уже ненужных нам цветов: нашу настойку нужно процедить.
  3. Дальше – добавляем сахар в лавандовую воду и остужаем ее хотя бы до комнатной температуры.
  4. Выдавливаем сок одного лимона в лавандовую воду. А второй – нарезаем кольцами и кладем в кувшин для вкуса и красоты.
  5. Теперь в кувшин засыпаем лед, заливаем газировкой и наш вкуснейший лавандовый лимонад готов!

Абрикосовое варенье с лавандой

Варенье с абрикосами и лавандой
Варенье с абрикосами и лавандой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 236 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 кг абрикосов без косточек
  • 650 г сахара
  • 1 ст. л. сухих цветов лаванды
  • 1 ч. л. лимонной кислоты

Способ приготовления:

  1. Фрукты разрезать пополам, удалить косточки. Засыпать сахаром, убрать в холодильник на 1,5-2 суток. Утром и вечером аккуратно перемешивать.
  2. Через сутки после начала процесса добавить лаванду.
  3. Проварить 20 минут, оставить на 10-12 часов. Проварить еще 15 минут, оставить на 10-12 часов.
  4. В третий раз проварить еще 15 минут, добавить в конце лимонную кислоту, разлить по стерилизованным банкам, укупорить.

Черничное мороженое с лавандой

Черничное мороженое с лавандой
Черничное мороженое с лавандой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 2,5 стакана молока жирностью 3,2%
  • 200 г черники
  • 150 г сахара
  • 2 ч. л. муки
  • 1 ст. л. сухих цветков лаванды
  • 4 яичных желтка

Способ приготовления:

  1. Молоко нагрейте и всыпьте в него цветки лаванды. Доведите до кипения, выключите огонь и оставьте на 15 минут.
  2. Перебейте ягоды блендером в пюре, перетрите черничное пюре через сито. Взбейте яичные желтки с сахаром добела. Процедите молоко.
  3. Добавьте к желткам муку и хорошо перемешайте. Влейте немного молока и перемешайте.
  4. Сделайте из двух мисок разной величины водяную баню (в нижнюю миску налейте воду, поставьте ее на огонь, а сверху поместите вторую миску). Налейте в верхнюю миску молоко, нагрейте и введите молочно-яичную смесь. Нагревайте, постоянно помешивая, пока она не начнет загустевать. После можно выключить огонь и оставить смесь на горячей бане, чтобы она еще больше загустела. Консистенция готовой смеси напоминает не очень густую сметану.
  5. Добавьте в мороженое черничное пюре, перемешайте и охладите. Переложите мороженое в контейнер, закройте крышкой и поместите в морозильную камеру. Время охлаждения: 6-8 часов.
  6. Когда мороженое загустеет, но еще не замерзнет полностью, достаньте его и взбейте блендером. Затем поместите в морозильную камеру еще на 1-2 часа. После мороженое уже можно подавать (хотя оно еще будет мягким), а можно взбить вилкой и еще раз заморозить.
  7. Десерт можно полить черничным вареньем и украсить веточками лаванды.

Печенье с лавандой

Лавандовое печенье
Лавандовое печенье
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • 1/4 стакана размягченного сливочного масла
  • 1/8 стакана меда
  • 1 яйцо
  • 1/2 ч.л. экстракта ванили
  • 3/4 стакана муки
  • 1/8 ч.л. соли
  • 1/2 ч.л. порошка для выпечки
  • 1/2 ч.л. сушеных цветков лаванды

Способ приготовления:

  1. Взбить сливочное масло и мед в пышную светлую массу. Добавить взбитое яйцо и ваниль, тщательно перемешать.
  2. Добавить муку, соль, разрыхлитель и растертые цветки лаванды, перемешать. Скатать тесто в шар и поставить в холодильник минимум на 15 минут.
  3. Разогреть духовку до 180 °С. Раскатать тесто на слегка посыпанной мукой поверхности и вырезать печенье. Переложить заготовки на противень, застеленный вощеной бумагой. Выпекать в течение 10 минут или до золотистого цвета.
  4. Вынуть из духовки и дать постоять 5 минут. Переложить металлической лопаточкой печенье на решетку или тарелку, остудить.

Напомним, ранее мы писали, как сделать "лунное молоко", а также рассказывали, в чем разница между корицей и кассией.

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Источник: Сегодня
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