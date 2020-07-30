Что можно приготовить из цветков лаванды: ТОП-5 рецептов
Рецепты вкусных и необычных десертов с добавлением цветков лаванды
У нас в кулинарии лаванду применяют не часто. Зато во Франции, Италии и Испании ее добавляют во многие блюда. С цветками лаванды готовят соусы, супы и салаты, мясные блюда и десерты. С лавандой получается очень вкусный лимонад.
Однако злоупотреблять ароматными цветками не стоит, если вы, конечно, не хотите приготовить нечто, больше похожее на косметическое средство.
Время приготовления:
- 30 минут + время для застывания
Ингредиенты:
- 250 мл жирных сливок
- 250 мл молока
- 10 г желатина
- 1/2 стакана сахара
- 2 ст.л. цветов лаванды
Способ приготовления:
- Замочить желатин в 1/2 стакана молока. Оставить на 15 минут.
- В кастрюле смешать молоко, сливки, сахар и лаванду. Нагревать, помешивая, около 7 минут на среднем огне (не доводя до кипения).
- Нагретую смесь снять с огня, вынуть цветки лаванды, добавить желатин и мешать до полного растворения желатина.
- Охладить до комнатной температуры и разлить по формам. Поставить в холодильник до полного застывания, как минимум на 4 часа.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 3 ч.л. сухих цветов лаванды
- 5 ст.л. сахара
- 750 мл газированной воды
- 300 мл воды
- 2 лимона
- Лед
Смотрите видео, как приготовить лимонад с малиной и базиликом:
Способ приготовления:
- Сухие цветы лаванды засыпаем в кипяток. Можно проварить буквально 2-3 минуты в кипятке или дать настояться в нем минут 15.
- За это время лаванда отдает весь вкус и аромат в воду. Поэтому дальше мы избавляемся от уже ненужных нам цветов: нашу настойку нужно процедить.
- Дальше – добавляем сахар в лавандовую воду и остужаем ее хотя бы до комнатной температуры.
- Выдавливаем сок одного лимона в лавандовую воду. А второй – нарезаем кольцами и кладем в кувшин для вкуса и красоты.
- Теперь в кувшин засыпаем лед, заливаем газировкой и наш вкуснейший лавандовый лимонад готов!
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 236 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 кг абрикосов без косточек
- 650 г сахара
- 1 ст. л. сухих цветов лаванды
- 1 ч. л. лимонной кислоты
Способ приготовления:
- Фрукты разрезать пополам, удалить косточки. Засыпать сахаром, убрать в холодильник на 1,5-2 суток. Утром и вечером аккуратно перемешивать.
- Через сутки после начала процесса добавить лаванду.
- Проварить 20 минут, оставить на 10-12 часов. Проварить еще 15 минут, оставить на 10-12 часов.
- В третий раз проварить еще 15 минут, добавить в конце лимонную кислоту, разлить по стерилизованным банкам, укупорить.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 2,5 стакана молока жирностью 3,2%
- 200 г черники
- 150 г сахара
- 2 ч. л. муки
- 1 ст. л. сухих цветков лаванды
- 4 яичных желтка
Способ приготовления:
- Молоко нагрейте и всыпьте в него цветки лаванды. Доведите до кипения, выключите огонь и оставьте на 15 минут.
- Перебейте ягоды блендером в пюре, перетрите черничное пюре через сито. Взбейте яичные желтки с сахаром добела. Процедите молоко.
- Добавьте к желткам муку и хорошо перемешайте. Влейте немного молока и перемешайте.
- Сделайте из двух мисок разной величины водяную баню (в нижнюю миску налейте воду, поставьте ее на огонь, а сверху поместите вторую миску). Налейте в верхнюю миску молоко, нагрейте и введите молочно-яичную смесь. Нагревайте, постоянно помешивая, пока она не начнет загустевать. После можно выключить огонь и оставить смесь на горячей бане, чтобы она еще больше загустела. Консистенция готовой смеси напоминает не очень густую сметану.
- Добавьте в мороженое черничное пюре, перемешайте и охладите. Переложите мороженое в контейнер, закройте крышкой и поместите в морозильную камеру. Время охлаждения: 6-8 часов.
- Когда мороженое загустеет, но еще не замерзнет полностью, достаньте его и взбейте блендером. Затем поместите в морозильную камеру еще на 1-2 часа. После мороженое уже можно подавать (хотя оно еще будет мягким), а можно взбить вилкой и еще раз заморозить.
- Десерт можно полить черничным вареньем и украсить веточками лаванды.
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- 1/4 стакана размягченного сливочного масла
- 1/8 стакана меда
- 1 яйцо
- 1/2 ч.л. экстракта ванили
- 3/4 стакана муки
- 1/8 ч.л. соли
- 1/2 ч.л. порошка для выпечки
- 1/2 ч.л. сушеных цветков лаванды
Способ приготовления:
- Взбить сливочное масло и мед в пышную светлую массу. Добавить взбитое яйцо и ваниль, тщательно перемешать.
- Добавить муку, соль, разрыхлитель и растертые цветки лаванды, перемешать. Скатать тесто в шар и поставить в холодильник минимум на 15 минут.
- Разогреть духовку до 180 °С. Раскатать тесто на слегка посыпанной мукой поверхности и вырезать печенье. Переложить заготовки на противень, застеленный вощеной бумагой. Выпекать в течение 10 минут или до золотистого цвета.
- Вынуть из духовки и дать постоять 5 минут. Переложить металлической лопаточкой печенье на решетку или тарелку, остудить.
Напомним, ранее мы писали, как сделать "лунное молоко", а также рассказывали, в чем разница между корицей и кассией.
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