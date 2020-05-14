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Что можно приготовить из кислой клубники: ТОП-5 рецептов

Лучшие рецепты блюд с клубникой

Ирина Павлина
Сегодня, 15:55

Не знаете, что делать с кислой клубникой? Рецептов существует масса. Из ягод можно сварить компот или варенье, добавить их пирог, запеканку, десерт или блины, сделать клубничный соус к мороженому.

Из кислых ягод получаются отличные морсы и лимонады. Кроме этого, клубнику можно помыть, перетереть вместе с сахаром и заморозить на зиму.

Клубничный пирог от Марты Стюарт

Пирог с клубникой в духовке
Пирог с клубникой в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 крупное яйцо
  • 140-170 г сахара
  • 80 г сливочного масла (размягченного)
  • 125 мл молока
  • 170 г муки
  • 1,5 ч.л. разрыхлителя
  • 0,5 ч.л. соли
  • 1 ч.л. ванильного экстракта
  • 500 г клубники
  • 2 ст.л. сахарной пудры для посылки

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Способ приготовления:

  1. Клубнику помыть, обсушить и разрезать пополам.
  2. Просеять муку с разрыхлителем и солью.
  3. Взбить сахар с размягченным маслом.
  4. Добавить яйцо, молоко и взбить до однородности.
  5. Добавить в тесто сухую смесь (мука, соль, разрыхлитель), взбить. Тесто получится консистенции сметаны.
  6. Дно формы застелить бумагой для выпечки, бока формы смазать маслом. Вылить тесто. Сверху выложить порезанную клубнику.
  7. Выпекать в разогретой до 180 ºС духовке в течение 10 минут, затем температуру понизить до 160 ºС и выпекать еще около 50 минут.
  8. Готовый пирог полностью остудить, не вынимая из формы. Затем переложить на блюдо и посыпать сахарной пудрой.

Смотрите видео, как сделать вино из клубники:

Оладьи с клубникой на молоке

Оладьи с клубникой
Оладьи с клубникой
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1/2 чашки муки
  • 1 столовая ложка коричневого сахара
  • 1 чайная ложка разрыхлителя
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 1 маленькое яйцо
  • 1/2 стакана молока
  • 1 столовая ложка растительного масла
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта
  • 1/2 чашки нарезанной свежей клубникой

Способ приготовления:

  1. В средней миске смешать муку, коричневый сахар, разрыхлитель и соль. Влить молоко, масло, взбитое яйцо и ваниль, перемешать. Добавить клубнику.
  2. Нагреть сковороду на среднем огне и смазать маслом.
  3. Ложкой выкладывать тесто и жарить с двух сторон до золотистого цвета. Переворачивать нужно, когда на поверхности появятся пузырьки.
  4. Подавать вместе со сметаной, джемом, медом, сгущенным молоком или шариком сливочного мороженого.

Фруктовый коктейль с клубникой

Фруктовый коктейль
Фруктовый коктейль
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 150 г клубники
  • 1 банан
  • 1 ст. ложка лимонного сока
  • 1 ст. ложка жидкого меда
  • 1/2 стакана апельсинового сока
  • Персиковый сок – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Клубнику и бананы – в блендер до состояния пюре.
  2. Добавить лимонный сок, мед и апельсиновый сок. Взбить в однородную массу.
  3. Разбавить персиковым соком до желаемой консистенции.
  4. Разлить по бокалам, украсить дольками банана или клубникой.

Вареники с клубникой на кефире

Рецепт вареников с клубникой
Рецепт вареников с клубникой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 стакан кефира
  • 2 1/2 ст. муки + 1/2 стакана для раскатывания
  • 1/4 ч.л. соли
  • 1/4 ч.л. соды

Для начинки:

  • Клубника
  • Сахар

Способ приготовления:

  1. Муку просеять вместе с солью и содой в миску. Сделать углубление и постепенно влить кефир. Подсыпая муку, замесить мягкое тесто. Накрыть его чистым полотенцем и оставить отдохнуть 20 минут.
  2. Клубнику помыть и удалить плодоножки. Крупные ягоды нарезать.
  3. На присыпанном мукой столе раскатать тесто в пласт толщиной 0,5-0,7 см и вырезать из него стаканом кружки.
  4. На каждый кружок насыпать немного сахара, положить клубнику и еще посыпать сахаром. Защипать края.
  5. Установить специальную пароварку-решетку на кастрюлей с кипящей водой. Выложить вареники, накрыть крышкой и варить 7-8 минут.
  6. Готовые вареники посыпать сахаром.

Панна котта с клубникой

Панна котта с клубничным соусом
Панна котта с клубничным соусом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

Для сливочного желе:

  • 200 мл молока
  • 200 мл жирных сливок
  • 1 ст.л. порошкового желатина без горки
  • 1/4 стакана сахара
  • 1 ч. л. экстракта ванили

Для клубничного соуса:

  • 450 г свежей клубники
  • 2 столовые ложки воды
  • 1/3 стакана (70 г) сахара или по вкусу

Способ приготовления:

  1. Растворите желатин в 2 столовых ложках холодной воды и дайте ему набухнуть в течение 5-10 минут.
  2. В средней кастрюле доведите сливки, молоко и сахар до кипения на среднем огне (не кипятите). Когда сахар растворится, снять с огня и добавить экстракт ванили. Дайте остыть в течение 5 минут перед добавлением желатина.
  3. Добавьте желатин в молочную смесь и перемешивайте до полного его растворения. Налейте сливочное желе в четыре бокала емкостью 150 мл и поставьте в холодильник на несколько часов.
  4. Для приготовления соуса промойте клубнику, обсушите и удалите листья. Разрежьте клубнику на четвертинки. В небольшую кастрюлю положите клубнику, сахар и воду. Доведите до кипения и немедленно снимите с огня.
  5. Перелейте в чашу блендера или кухонного комбайна и взбейте до получения однородной массы. Протрите через сито, чтобы удалить семена. Накройте соус крышкой и дайте ему остыть до комнатной температуры, затем поставьте в холодильник.
  6. Перед подачей вылейте клубничный соус на панна котту и подавайте.

Напомним, ранее мы делились рецептом клубничного мусса с белым шоколадом от Юлии Высоцкой. Кроме этого, мы писали, как сделать смузи-боул с клубникой и бананом.

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Источник: Сегодня
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