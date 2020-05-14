Что можно приготовить из кислой клубники: ТОП-5 рецептов

Лучшие рецепты блюд с клубникой

Не знаете, что делать с кислой клубникой? Рецептов существует масса. Из ягод можно сварить компот или варенье, добавить их пирог, запеканку, десерт или блины, сделать клубничный соус к мороженому.

Из кислых ягод получаются отличные морсы и лимонады. Кроме этого, клубнику можно помыть, перетереть вместе с сахаром и заморозить на зиму.

Клубничный пирог от Марты Стюарт

Пирог с клубникой в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 крупное яйцо

140-170 г сахара

80 г сливочного масла (размягченного)

125 мл молока

170 г муки

1,5 ч.л. разрыхлителя

0,5 ч.л. соли

1 ч.л. ванильного экстракта

500 г клубники

2 ст.л. сахарной пудры для посылки

Способ приготовления:

Клубнику помыть, обсушить и разрезать пополам. Просеять муку с разрыхлителем и солью. Взбить сахар с размягченным маслом. Добавить яйцо, молоко и взбить до однородности. Добавить в тесто сухую смесь (мука, соль, разрыхлитель), взбить. Тесто получится консистенции сметаны. Дно формы застелить бумагой для выпечки, бока формы смазать маслом. Вылить тесто. Сверху выложить порезанную клубнику. Выпекать в разогретой до 180 ºС духовке в течение 10 минут, затем температуру понизить до 160 ºС и выпекать еще около 50 минут. Готовый пирог полностью остудить, не вынимая из формы. Затем переложить на блюдо и посыпать сахарной пудрой.

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Оладьи с клубникой на молоке

Оладьи с клубникой Фото: freepik.com

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1/2 чашки муки

1 столовая ложка коричневого сахара

1 чайная ложка разрыхлителя

1/2 чайной ложки соли

1 маленькое яйцо

1/2 стакана молока

1 столовая ложка растительного масла

1 чайная ложка ванильного экстракта

1/2 чашки нарезанной свежей клубникой

Способ приготовления:

В средней миске смешать муку, коричневый сахар, разрыхлитель и соль. Влить молоко, масло, взбитое яйцо и ваниль, перемешать. Добавить клубнику. Нагреть сковороду на среднем огне и смазать маслом. Ложкой выкладывать тесто и жарить с двух сторон до золотистого цвета. Переворачивать нужно, когда на поверхности появятся пузырьки. Подавать вместе со сметаной, джемом, медом, сгущенным молоком или шариком сливочного мороженого.

Фруктовый коктейль с клубникой

Фруктовый коктейль Фото: freepik.com

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

150 г клубники

1 банан

1 ст. ложка лимонного сока

1 ст. ложка жидкого меда

1/2 стакана апельсинового сока

Персиковый сок – по вкусу

Способ приготовления:

Клубнику и бананы – в блендер до состояния пюре. Добавить лимонный сок, мед и апельсиновый сок. Взбить в однородную массу. Разбавить персиковым соком до желаемой консистенции. Разлить по бокалам, украсить дольками банана или клубникой.

Вареники с клубникой на кефире

Рецепт вареников с клубникой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 стакан кефира

2 1/2 ст. муки + 1/2 стакана для раскатывания

1/4 ч.л. соли

1/4 ч.л. соды

Для начинки:

Клубника

Сахар

Способ приготовления:

Муку просеять вместе с солью и содой в миску. Сделать углубление и постепенно влить кефир. Подсыпая муку, замесить мягкое тесто. Накрыть его чистым полотенцем и оставить отдохнуть 20 минут. Клубнику помыть и удалить плодоножки. Крупные ягоды нарезать. На присыпанном мукой столе раскатать тесто в пласт толщиной 0,5-0,7 см и вырезать из него стаканом кружки. На каждый кружок насыпать немного сахара, положить клубнику и еще посыпать сахаром. Защипать края. Установить специальную пароварку-решетку на кастрюлей с кипящей водой. Выложить вареники, накрыть крышкой и варить 7-8 минут. Готовые вареники посыпать сахаром.

Панна котта с клубникой

Панна котта с клубничным соусом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

Для сливочного желе:

200 мл молока

200 мл жирных сливок

1 ст.л. порошкового желатина без горки

1/4 стакана сахара

1 ч. л. экстракта ванили

Для клубничного соуса:

450 г свежей клубники

2 столовые ложки воды

1/3 стакана (70 г) сахара или по вкусу

Способ приготовления:

Растворите желатин в 2 столовых ложках холодной воды и дайте ему набухнуть в течение 5-10 минут. В средней кастрюле доведите сливки, молоко и сахар до кипения на среднем огне (не кипятите). Когда сахар растворится, снять с огня и добавить экстракт ванили. Дайте остыть в течение 5 минут перед добавлением желатина. Добавьте желатин в молочную смесь и перемешивайте до полного его растворения. Налейте сливочное желе в четыре бокала емкостью 150 мл и поставьте в холодильник на несколько часов. Для приготовления соуса промойте клубнику, обсушите и удалите листья. Разрежьте клубнику на четвертинки. В небольшую кастрюлю положите клубнику, сахар и воду. Доведите до кипения и немедленно снимите с огня. Перелейте в чашу блендера или кухонного комбайна и взбейте до получения однородной массы. Протрите через сито, чтобы удалить семена. Накройте соус крышкой и дайте ему остыть до комнатной температуры, затем поставьте в холодильник. Перед подачей вылейте клубничный соус на панна котту и подавайте.

Напомним, ранее мы делились рецептом клубничного мусса с белым шоколадом от Юлии Высоцкой. Кроме этого, мы писали, как сделать смузи-боул с клубникой и бананом.

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