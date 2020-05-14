Что можно приготовить из кислой клубники: ТОП-5 рецептов
Лучшие рецепты блюд с клубникой
Не знаете, что делать с кислой клубникой? Рецептов существует масса. Из ягод можно сварить компот или варенье, добавить их пирог, запеканку, десерт или блины, сделать клубничный соус к мороженому.
Из кислых ягод получаются отличные морсы и лимонады. Кроме этого, клубнику можно помыть, перетереть вместе с сахаром и заморозить на зиму.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 крупное яйцо
- 140-170 г сахара
- 80 г сливочного масла (размягченного)
- 125 мл молока
- 170 г муки
- 1,5 ч.л. разрыхлителя
- 0,5 ч.л. соли
- 1 ч.л. ванильного экстракта
- 500 г клубники
- 2 ст.л. сахарной пудры для посылки
Способ приготовления:
- Клубнику помыть, обсушить и разрезать пополам.
- Просеять муку с разрыхлителем и солью.
- Взбить сахар с размягченным маслом.
- Добавить яйцо, молоко и взбить до однородности.
- Добавить в тесто сухую смесь (мука, соль, разрыхлитель), взбить. Тесто получится консистенции сметаны.
- Дно формы застелить бумагой для выпечки, бока формы смазать маслом. Вылить тесто. Сверху выложить порезанную клубнику.
- Выпекать в разогретой до 180 ºС духовке в течение 10 минут, затем температуру понизить до 160 ºС и выпекать еще около 50 минут.
- Готовый пирог полностью остудить, не вынимая из формы. Затем переложить на блюдо и посыпать сахарной пудрой.
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Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1/2 чашки муки
- 1 столовая ложка коричневого сахара
- 1 чайная ложка разрыхлителя
- 1/2 чайной ложки соли
- 1 маленькое яйцо
- 1/2 стакана молока
- 1 столовая ложка растительного масла
- 1 чайная ложка ванильного экстракта
- 1/2 чашки нарезанной свежей клубникой
Способ приготовления:
- В средней миске смешать муку, коричневый сахар, разрыхлитель и соль. Влить молоко, масло, взбитое яйцо и ваниль, перемешать. Добавить клубнику.
- Нагреть сковороду на среднем огне и смазать маслом.
- Ложкой выкладывать тесто и жарить с двух сторон до золотистого цвета. Переворачивать нужно, когда на поверхности появятся пузырьки.
- Подавать вместе со сметаной, джемом, медом, сгущенным молоком или шариком сливочного мороженого.
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 150 г клубники
- 1 банан
- 1 ст. ложка лимонного сока
- 1 ст. ложка жидкого меда
- 1/2 стакана апельсинового сока
- Персиковый сок – по вкусу
Способ приготовления:
- Клубнику и бананы – в блендер до состояния пюре.
- Добавить лимонный сок, мед и апельсиновый сок. Взбить в однородную массу.
- Разбавить персиковым соком до желаемой консистенции.
- Разлить по бокалам, украсить дольками банана или клубникой.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 стакан кефира
- 2 1/2 ст. муки + 1/2 стакана для раскатывания
- 1/4 ч.л. соли
- 1/4 ч.л. соды
Для начинки:
- Клубника
- Сахар
Способ приготовления:
- Муку просеять вместе с солью и содой в миску. Сделать углубление и постепенно влить кефир. Подсыпая муку, замесить мягкое тесто. Накрыть его чистым полотенцем и оставить отдохнуть 20 минут.
- Клубнику помыть и удалить плодоножки. Крупные ягоды нарезать.
- На присыпанном мукой столе раскатать тесто в пласт толщиной 0,5-0,7 см и вырезать из него стаканом кружки.
- На каждый кружок насыпать немного сахара, положить клубнику и еще посыпать сахаром. Защипать края.
- Установить специальную пароварку-решетку на кастрюлей с кипящей водой. Выложить вареники, накрыть крышкой и варить 7-8 минут.
- Готовые вареники посыпать сахаром.
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
Для сливочного желе:
- 200 мл молока
- 200 мл жирных сливок
- 1 ст.л. порошкового желатина без горки
- 1/4 стакана сахара
- 1 ч. л. экстракта ванили
Для клубничного соуса:
- 450 г свежей клубники
- 2 столовые ложки воды
- 1/3 стакана (70 г) сахара или по вкусу
Способ приготовления:
- Растворите желатин в 2 столовых ложках холодной воды и дайте ему набухнуть в течение 5-10 минут.
- В средней кастрюле доведите сливки, молоко и сахар до кипения на среднем огне (не кипятите). Когда сахар растворится, снять с огня и добавить экстракт ванили. Дайте остыть в течение 5 минут перед добавлением желатина.
- Добавьте желатин в молочную смесь и перемешивайте до полного его растворения. Налейте сливочное желе в четыре бокала емкостью 150 мл и поставьте в холодильник на несколько часов.
- Для приготовления соуса промойте клубнику, обсушите и удалите листья. Разрежьте клубнику на четвертинки. В небольшую кастрюлю положите клубнику, сахар и воду. Доведите до кипения и немедленно снимите с огня.
- Перелейте в чашу блендера или кухонного комбайна и взбейте до получения однородной массы. Протрите через сито, чтобы удалить семена. Накройте соус крышкой и дайте ему остыть до комнатной температуры, затем поставьте в холодильник.
- Перед подачей вылейте клубничный соус на панна котту и подавайте.
Напомним, ранее мы делились рецептом клубничного мусса с белым шоколадом от Юлии Высоцкой. Кроме этого, мы писали, как сделать смузи-боул с клубникой и бананом.
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