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Что приготовить из арбуза и дыни: три оригинальные идеи

Арбузы можно есть с фетой и луком

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:35

Арбузы с мясом, дыни с соленым сыром и кетчупом. Да-да, это вполне реальные блюда. Оказывается, бахчевые можно подавать не только ломтиками или кубиками на тарелке. Мы собрали изысканные, а главное – простые рецепты, как лакомиться арбузами и дынями.

Салат из арбуза и феты

Салат из арбуза и феты
Салат из арбуза и феты
Фото: freepik.com

Нарезаем арбуз на небольшие куски, добавляем помидоры, синий лук и сыр фета. И все – наш салат готов. Поливаем лимонным соком и заправляем маслом. Это нереально вкусно: сочетание сладкого и соленого будоражит вкусовые рецепторы. Такое блюдо еще и очень полезно, ведь в арбузах содержится мощный антиоксидант – ликопен. Он очень хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему и уменьшает риск возникновения атеросклероза.

Холодный суп из дыни и огурца

Суп из дыни
Суп из дыни
Фото: Depositphotos

А следующее первое блюдо вы еще точно не готовили!

"Такой суп может стать настоящим спасением в жару, поскольку он холодный и легкий. Он делается только из огурца, дыни и йогурта", – говорит фуд-блогер Маша Сердюк.

Все это измельчаем в блендере, а для пикантности добавляем перец чили и мед.

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Такое блюдо наполняет организм многими витаминами, уверяет диетолог Марина Балас.

"Это бета-каротин, полезный для кожи, витамин А, витамин С – это также большой антиоксидант. Витамин А – серитинол – очень хорошо влияет на зрение", – рассказала специалист по питанию.

Арбуз на гриле с медом

Перед запеканием арбуз нужно разрезать на кусочки
Перед запеканием арбуз нужно разрезать на кусочки
Фото: freepik.com

А чтобы изысканно подсластить жизнь, фуд-блогер советует зажарить арбуз на гриле.

"Такую закуску можно приготовить как дома на сковородке, так и на гриле на природе", – комментирует Маша Сердюк.

Секрет вкусности – перед обжариванием куски арбуза смажьте медом.

Как выбрать арбуз и дыню

Бахчевые нужно уметь правильно выбирать. У арбуза должно быть земляное пятно, ягода обязана трещать от нажима, а на разрезе – виднеться кристаллики сахара. Дыню же покупайте с тонкой кожурой и ту, которая пахнет медом.

Напомним, ранее мы рассказывали, чем полезен арбуз для здоровья.

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Источник: Сегодня
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