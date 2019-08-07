Заготовки из арбуза на зиму: ТОП-5 рецептов
Лучшие рецепты заготовок из арбуза и арбузных корок
Мы привыкли есть арбуз в свежем виде и добавлять его сочную мякоть в салаты, десерты и напитки. Но не все знают, что из арбуза можно сделать заготовки на зиму: замариновать, сварить варенье и приготовить цукаты.
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Для заготовок нужно выбирать спелые, но не перезревшие плоды. Идеально подходят арбузы средней величины – килограммов 5-7. Чересчур большие ягоды могут иметь избыток удобрений.
Соленые арбузы
Время приготовления:
- 1 месяц
Ингредиенты:
- 5 некрупных арбузов
- 700 г соли
- 10 л воды
Способ приготовления:
- Арбузы вымойте, удалив плодоножки.
- Проколите в 10 местах деревянной шпажкой.
- Уложите в бочку, залейте рассолом (смешайте воду и соль) и оставьте для брожения при 3 градусов С на 25-30 суток.
Арбузный мед (бекмез)
Время приготовления:
- 3 часа
Ингредиенты:
- 5-6 спелых арбузов
Способ приготовления:
- Полностью созревшие сладкие арбузы вымойте, разрежьте ножом на 2-4 части.
- Мякоть выберите металлической ложкой, измельчите сечкой или деревянным пестиком, протрите через сито или дуршлаг, процедите через марлю.
- Теперь начните варить мякоть, все время помешивая и снимая красноватую пену.
- Снова процедите и опять поставьте на огонь, выпаривая из сока воду при умеренном кипении, помешивая, чтобы не пригорел.
- Когда объем сока уменьшится в 5-6 раз, проверьте готовность варки. Если охлажденные капли на тарелке не расплываются или делают это очень медленно, арбузный мед готов.
Кстати, арбузный мед не рекомендуется употреблять больным сахарным диабетом и ожирением, так как в нем много сахаров – до 90%. Диабетикам следует употреблять арбуз в пищу совсем немного, а в небольших дозах он даже полезен.
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Варенье из арбузных корок
Время приготовления:
- 3 часа
Ингредиенты:
- 1 кг арбузных корок
- 1,5 кг сахара
- 2 стакана воды
- 2 г лимонной кислоты
Способ приготовления:
- С арбузных корок снимите верхний слой, оставив мякоть.
- Порежьте мякоть на тонкие кусочки (кубики, палочки, брусочки – на ваше усмотрение) и слегка отварите в воде.
- Воду отцедите, а корки положите в сироп и варите до прозрачности. В конце варки добавьте лимонную кислоту.
Цукаты из арбузных корок
Время приготовления:
- 1 сутки
Ингредиенты:
- 2 кг арбузных корок
- 700 г сахара
- 100 г сахарной пудры
- 1 л воды
Способ приготовления:
- Корки арбуза очистите от кожуры, порежьте на кусочки, вымойте в холодной воде, опустите в сахарный сироп и варите до тех пор, пока они не пропитаются сахаром и не станут прозрачными. Затем отбросьте их на сито.
- Дайте сиропу стечь, после чего разложите в один ряд на фанерных листах.
- Подсушите при комнатной температуре или в духовке при температуре 35-40 градусов С в течение 12-24 часов.
- После этого корочки обсыпьте сахарной пудрой или сахарным песком, хорошо перемешайте, отсейте излишки сахара, вновь подсушите (не подогревая) и уложите в банки, закрыв пергаментом, целлофаном или герметичными крышками.
- Используйте цукаты для украшения кондитерских изделий и как десерт к чаю.
Джем из красной смородины с арбузом
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 1 кг мякоти арбуза
- 1 кг красной смородины
- 4 стакана сахара
Способ приготовления:
- Смородину потолките с сахаром, добавьте мякоть арбуза без косточек и перемешайте.
- Доведите до кипения и варите 35-40 минут. Дайте немного остыть и протрите через сито.
- Разложите в чистые банки с пластмассовыми крышками. Храните в холодильнике.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить салат из арбуза и феты. "Сегодня" также делились рецептом арбузного зефира.
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