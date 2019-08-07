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Заготовки из арбуза на зиму: ТОП-5 рецептов

Лучшие рецепты заготовок из арбуза и арбузных корок

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:30
Варенье из арбузных корок на зиму
Варенье из арбузных корок на зиму
Фото: Depositphotos

Мы привыкли есть арбуз в свежем виде и добавлять его сочную мякоть в салаты, десерты и напитки. Но не все знают, что из арбуза можно сделать заготовки на зиму: замариновать, сварить варенье и приготовить цукаты. 

Смотрите видео, как сохранить арбуз до Нового года:

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Для заготовок нужно выбирать спелые, но не перезревшие плоды. Идеально подходят арбузы средней величины – килограммов 5-7. Чересчур большие ягоды могут иметь избыток удобрений.

Соленые арбузы 

Арбузы на зиму
Арбузы на зиму
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 месяц

Ингредиенты:

  • 5 некрупных арбузов
  • 700 г соли
  • 10 л воды

Способ приготовления:

  1. Арбузы вымойте, удалив плодоножки. 
  2. Проколите в 10 местах деревянной шпажкой.
  3. Уложите в бочку, залейте рассолом (смешайте воду и соль) и оставьте для брожения при 3 градусов С на 25-30 суток.

Арбузный мед (бекмез)

Арбузный мед
Арбузный мед
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • 3 часа

Ингредиенты:

  • 5-6 спелых арбузов

Способ приготовления:

  1. Полностью созревшие сладкие арбузы вымойте, разрежьте ножом на 2-4 части. 
  2. Мякоть выберите металлической ложкой, измельчите сечкой или деревянным пестиком, протрите через сито или дуршлаг, процедите через марлю. 
  3. Теперь начните варить мякоть, все время помешивая и снимая красноватую пену. 
  4. Снова процедите и опять поставьте на огонь, выпаривая из сока воду при умеренном кипении, помешивая, чтобы не пригорел. 
  5. Когда объем сока уменьшится в 5-6 раз, проверьте готовность варки. Если охлажденные капли на тарелке не расплываются или делают это очень медленно, арбузный мед готов.

Кстати, арбузный мед не рекомендуется употреблять больным сахарным диабетом и ожирением, так как в нем много сахаров – до 90%. Диабетикам следует употреблять арбуз в пищу совсем немного, а в небольших дозах он даже полезен.

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Варенье из арбузных корок

Варенье из арбузных корок
Варенье из арбузных корок
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 3 часа

Ингредиенты:

  • 1 кг арбузных корок
  • 1,5 кг сахара
  • 2 стакана воды
  • 2 г лимонной кислоты

Способ приготовления:

  1. С арбузных корок снимите верхний слой, оставив мякоть. 
  2. Порежьте мякоть на тонкие кусочки (кубики, палочки, брусочки – на ваше усмотрение) и слегка отварите в воде. 
  3. Воду отцедите, а корки положите в сироп и варите до прозрачности. В конце варки добавьте лимонную кислоту.

Цукаты из арбузных корок

Цукаты из арбузных корок
Цукаты из арбузных корок
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 сутки

Ингредиенты:

  • 2 кг арбузных корок
  • 700 г сахара
  • 100 г сахарной пудры
  • 1 л воды

Способ приготовления:

  1. Корки арбуза очистите от кожуры, порежьте на кусочки, вымойте в холодной воде, опустите в сахарный сироп и варите до тех пор, пока они не пропитаются сахаром и не станут прозрачными. Затем отбросьте их на сито. 
  2. Дайте сиропу стечь, после чего разложите в один ряд на фанерных листах. 
  3. Подсушите при комнатной температуре или в духовке при температуре 35-40 градусов С в течение 12-24 часов. 
  4. После этого корочки обсыпьте сахарной пудрой или сахарным песком, хорошо перемешайте, отсейте излишки сахара, вновь подсушите (не подогревая) и уложите в банки, закрыв пергаментом, целлофаном или герметичными крышками. 
  5. Используйте цукаты для украшения кондитерских изделий и как десерт к чаю.

Джем из красной смородины с арбузом

Джем из арбуза и смородины
Джем из арбуза и смородины
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 1 кг мякоти арбуза
  • 1 кг красной смородины
  • 4 стакана сахара

Способ приготовления:

  1. Смородину потолките с сахаром, добавьте мякоть арбуза без косточек и перемешайте. 
  2. Доведите до кипения и варите 35-40 минут. Дайте немного остыть и протрите через сито. 
  3. Разложите в чистые банки с пластмассовыми крышками. Храните в холодильнике.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить салат из арбуза и феты. "Сегодня" также делились рецептом арбузного зефира.

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Источник: greenmama.ru
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