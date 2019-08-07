Заготовки из арбуза на зиму: ТОП-5 рецептов

Лучшие рецепты заготовок из арбуза и арбузных корок

Варенье из арбузных корок на зиму Фото: Depositphotos

Мы привыкли есть арбуз в свежем виде и добавлять его сочную мякоть в салаты, десерты и напитки. Но не все знают, что из арбуза можно сделать заготовки на зиму: замариновать, сварить варенье и приготовить цукаты.

Смотрите видео, как сохранить арбуз до Нового года:

Видео: "События" на телеканале Украина

Для заготовок нужно выбирать спелые, но не перезревшие плоды. Идеально подходят арбузы средней величины – килограммов 5-7. Чересчур большие ягоды могут иметь избыток удобрений.

Соленые арбузы

Арбузы на зиму Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 месяц

Ингредиенты:

5 некрупных арбузов

700 г соли

10 л воды

Способ приготовления:

Арбузы вымойте, удалив плодоножки. Проколите в 10 местах деревянной шпажкой. Уложите в бочку, залейте рассолом (смешайте воду и соль) и оставьте для брожения при 3 градусов С на 25-30 суток.

Арбузный мед (бекмез)

Арбузный мед Фото: Pixabay

Время приготовления:

3 часа

Ингредиенты:

5-6 спелых арбузов

Способ приготовления:

Полностью созревшие сладкие арбузы вымойте, разрежьте ножом на 2-4 части. Мякоть выберите металлической ложкой, измельчите сечкой или деревянным пестиком, протрите через сито или дуршлаг, процедите через марлю. Теперь начните варить мякоть, все время помешивая и снимая красноватую пену. Снова процедите и опять поставьте на огонь, выпаривая из сока воду при умеренном кипении, помешивая, чтобы не пригорел. Когда объем сока уменьшится в 5-6 раз, проверьте готовность варки. Если охлажденные капли на тарелке не расплываются или делают это очень медленно, арбузный мед готов.

Кстати, арбузный мед не рекомендуется употреблять больным сахарным диабетом и ожирением, так как в нем много сахаров – до 90%. Диабетикам следует употреблять арбуз в пищу совсем немного, а в небольших дозах он даже полезен.

Варенье из арбузных корок

Варенье из арбузных корок Фото: Depositphotos

Время приготовления:

3 часа

Ингредиенты:

1 кг арбузных корок

1,5 кг сахара

2 стакана воды

2 г лимонной кислоты

Способ приготовления:

С арбузных корок снимите верхний слой, оставив мякоть. Порежьте мякоть на тонкие кусочки (кубики, палочки, брусочки – на ваше усмотрение) и слегка отварите в воде. Воду отцедите, а корки положите в сироп и варите до прозрачности. В конце варки добавьте лимонную кислоту.

Цукаты из арбузных корок

Цукаты из арбузных корок Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 сутки

Ингредиенты:

2 кг арбузных корок

700 г сахара

100 г сахарной пудры

1 л воды

Способ приготовления:

Корки арбуза очистите от кожуры, порежьте на кусочки, вымойте в холодной воде, опустите в сахарный сироп и варите до тех пор, пока они не пропитаются сахаром и не станут прозрачными. Затем отбросьте их на сито. Дайте сиропу стечь, после чего разложите в один ряд на фанерных листах. Подсушите при комнатной температуре или в духовке при температуре 35-40 градусов С в течение 12-24 часов. После этого корочки обсыпьте сахарной пудрой или сахарным песком, хорошо перемешайте, отсейте излишки сахара, вновь подсушите (не подогревая) и уложите в банки, закрыв пергаментом, целлофаном или герметичными крышками. Используйте цукаты для украшения кондитерских изделий и как десерт к чаю.

Джем из красной смородины с арбузом

Джем из арбуза и смородины Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

1 кг мякоти арбуза

1 кг красной смородины

4 стакана сахара

Способ приготовления:

Смородину потолките с сахаром, добавьте мякоть арбуза без косточек и перемешайте. Доведите до кипения и варите 35-40 минут. Дайте немного остыть и протрите через сито. Разложите в чистые банки с пластмассовыми крышками. Храните в холодильнике.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить салат из арбуза и феты. "Сегодня" также делились рецептом арбузного зефира.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram