Что приготовить из болгарского перца: оригинальные рецепты
Лучшие идеи вкусных летних блюд из сладкого перца
Блюда из болгарского перца приготовить очень просто, а их вкус всегда получается превосходным. Из сладкого перца можно сделать лечо, добавить его в суп, салат или овощное рагу.
Делимся несколькими небанальными рецептами из болгарского перца, которые обязательно понравятся всей семье.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 куриное филе
- 1 авокадо
- 1 апельсин
- 1 болгарский перец
- Свежая петрушка
- Салатные листья
Для заправки:
- 1/4 стакана дижонской горчицы
- 1/4 стакана жидкого меда
- 1/4 стакана яблочного уксуса
- 1/4 чашки оливкового масла
- 1 чайная ложка соли
- 1/4 чайной ложки черного перца
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Способ приготовления:
- Куриное филе отварить в воде со специями, остудить и нарезать кубиками.
- Авокадо очистить от кожуры, удалить косточку и нарезать мякоть кубиками.
- Апельсин почистить и разобрать на дольки. Убрать белые пленки и косточки, разрезать на кусочки.
- Болгарский перец освободить от сердцевины, нарезать тонкими брусочками.
- Петрушку помыть, разобрать на веточки.
- Для заправки смешать все ингредиенты в банке с плотно закрывающейся крышкой и хорошо встряхнуть.
- Застелить тарелку салатными листьями. Добавить нарезанные ингредиенты, полить заправкой и украсить листиками петрушки.
Время приготовления:
- 3 часа
Ингредиенты:
- 600 г свиной мякоти
- 300 г риса Басмати
- 2 красных луковицы
- 450 г запеченных консервированных перцев
- 400 г нарезанных помидоров
- 1 лимон
- 1 маленький пучок петрушки
- 2 свежих красных перца чили
- 3 свежих лавровых листа
- 1 ст.л. просеянной муки
- 2 ч. л. тмина
- 1 ч. л. копченой паприки
- Щепотка жгучего перца
- 1 ст.л. сушеной душицы
- 500 мл куриного бульона
- 150 мл сметаны
- 1 ст.л. красного винного уксуса
- 25 г масла сливочного
- Оливковое масло
- Морская соль, черный перец
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 ºC. Возьмите большую жаростойкую кастрюлю и поставьте ее на огонь.
- Выложите свинину в миску и посыпьте ее мукой, морской солью и перцем. Аккуратно перемешайте мясо, чтобы оно равномерно покрылось панировкой. Добавьте в кастрюлю оливковое масло, затем при помощи кухонных щипцов выложите куски мяса. Жарьте до появления характерной корочки с обеих сторон.
- Очистите и мелко нарежьте лук. Промойте листья петрушки и мелко нарежьте их. Когда свинина будет достаточно зажарена, переложите в кастрюлю лук, измельченные стебли петрушки, тмин, паприку, перец и душицу. Уменьшите огонь до среднего значения и готовьте до мягкости овощей, постоянно помешивая их.
- Выложите консервированные перцы на сито, затем нарежьте средними кусочками. Добавьте в кастрюлю уксус, затем вылейте сок из перцев, бульон, положите помидоры. Хорошо перемешайте и доведите все до кипения. Потом накройте посуду крышкой и продолжите приготовление блюда в духовке на протяжении 1 часа 45 минут.
- Далее разрежьте зеленые и красные перцы чили, очистите их и мелко нарежьте. Мелко натрите цедру лимона в маленькую миску и добавьте туда весь сок из него. Когда время приготовления гуляша из свинины составит 1 час и 15 минут, наполните и вскипятите чайник.
- Растопите сливочное масло в большой кастрюле с антипригарным покрытием при средней температуре. Добавьте рис и готовьте его в течение минуты, затем добавьте 1,3 чашки кипящей воды, цедру лимона, сок из него и лавровые листы. Доведите рис до кипения, затем уменьшите огонь до минимального значения и закройте кастрюлю крышкой. Пусть готовится в течение 20 минут. Не перемешивайте рис и не снимайте крышку в это время.
- Пока готовится рис, займитесь сервировкой стола, разложите необходимые приборы, поставьте напитки и специи. Когда время приготовления риса истекло, снимите крышку и проверьте его готовность, он должен впитать в себя весь бульон. Если он еще не готов, оставьте его на огне еще несколько минут. Когда рис будет полностью готов, выньте мясо из духовки, приправьте его по вкусу морской солью и перцем.
- Добавьте в кастрюлю с гуляшом сметану и осторожно перемешайте. Перемешайте рис вилкой. Попробуйте его на вкус, добавьте приправу, копченую паприку, соль и перец и перемешайте.
- Выложите на тарелку рис, а затем мясо поверх риса. Крупно нарежьте оставшиеся листья петрушки, посыпьте ими гуляш из свинины, добавьте рубленый перец чили и подавайте на стол.
Время приготовления:
- 1 час 30 минут
Ингредиенты:
- 12 шт. перца "Белозерка"
- 1 луковица
- 1 морковь
- 5 ст.л. риса с горкой
- 4 вяленых помидора
- 500 г смешанного фарша
- 200 г сметаны
- 100 г томатного соуса
- Растительное масло
- Соль, перец
- Вода
Способ приготовления:
- Отправить мясной фарш в миску, посолить и поперчить.
- Лук и морковь почистить.
- В сковороде с растительным маслом обжарить мелко нарезанный лук и натертую морковь. Добавить рис и готовить, пока он не пропитается маслом, около 5-7 минут. Если нужно, влить немного воды. Снять смесь с плиты.
- Помыть перец, срезать верхушки и удалить сердцевину.
- Перемешать фарш, рис и нарезанные вяленые помидоры.
- Нафаршировать полученной смесью перец, выложить его в большую глубокую сковороду с растительным маслом.
- Налить немного воды, посолить, накрыть крышкой и тушить около 40-50 минут.
- За 5-10 минут до конца приготовления смешать томатный соус и сметану, добавить в сковороду. Довести до кипения и убрать с огня.
- Перед подачей украсить фаршированный перец рубленой зеленью.
Напомним, ранее мы делились рецептом запеканки из курицы, перца и макарон, а также писали, как сделать салат с болгарским перцем и ананасами.
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