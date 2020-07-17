Что приготовить из болгарского перца: оригинальные рецепты

Лучшие идеи вкусных летних блюд из сладкого перца

Блюда из болгарского перца приготовить очень просто, а их вкус всегда получается превосходным. Из сладкого перца можно сделать лечо, добавить его в суп, салат или овощное рагу.

Делимся несколькими небанальными рецептами из болгарского перца, которые обязательно понравятся всей семье.

Салат из курицы, авокадо, перца и апельсинов

Салат из курицы и авокадо Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 куриное филе

1 авокадо

1 апельсин

1 болгарский перец

Свежая петрушка

Салатные листья

Для заправки:

1/4 стакана дижонской горчицы

1/4 стакана жидкого меда

1/4 стакана яблочного уксуса

1/4 чашки оливкового масла

1 чайная ложка соли

1/4 чайной ложки черного перца

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Способ приготовления:

Куриное филе отварить в воде со специями, остудить и нарезать кубиками. Авокадо очистить от кожуры, удалить косточку и нарезать мякоть кубиками. Апельсин почистить и разобрать на дольки. Убрать белые пленки и косточки, разрезать на кусочки. Болгарский перец освободить от сердцевины, нарезать тонкими брусочками. Петрушку помыть, разобрать на веточки. Для заправки смешать все ингредиенты в банке с плотно закрывающейся крышкой и хорошо встряхнуть. Застелить тарелку салатными листьями. Добавить нарезанные ингредиенты, полить заправкой и украсить листиками петрушки.

Гуляш из свинины с лимонным рисом от Джейми Оливера

Свинина с перцем Фото: Depositphotos

Время приготовления:

3 часа

Ингредиенты:

600 г свиной мякоти

300 г риса Басмати

2 красных луковицы

450 г запеченных консервированных перцев

400 г нарезанных помидоров

1 лимон

1 маленький пучок петрушки

2 свежих красных перца чили

3 свежих лавровых листа

1 ст.л. просеянной муки

2 ч. л. тмина

1 ч. л. копченой паприки

Щепотка жгучего перца

1 ст.л. сушеной душицы

500 мл куриного бульона

150 мл сметаны

1 ст.л. красного винного уксуса

25 г масла сливочного

Оливковое масло

Морская соль, черный перец

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 ºC. Возьмите большую жаростойкую кастрюлю и поставьте ее на огонь. Выложите свинину в миску и посыпьте ее мукой, морской солью и перцем. Аккуратно перемешайте мясо, чтобы оно равномерно покрылось панировкой. Добавьте в кастрюлю оливковое масло, затем при помощи кухонных щипцов выложите куски мяса. Жарьте до появления характерной корочки с обеих сторон. Очистите и мелко нарежьте лук. Промойте листья петрушки и мелко нарежьте их. Когда свинина будет достаточно зажарена, переложите в кастрюлю лук, измельченные стебли петрушки, тмин, паприку, перец и душицу. Уменьшите огонь до среднего значения и готовьте до мягкости овощей, постоянно помешивая их. Выложите консервированные перцы на сито, затем нарежьте средними кусочками. Добавьте в кастрюлю уксус, затем вылейте сок из перцев, бульон, положите помидоры. Хорошо перемешайте и доведите все до кипения. Потом накройте посуду крышкой и продолжите приготовление блюда в духовке на протяжении 1 часа 45 минут. Далее разрежьте зеленые и красные перцы чили, очистите их и мелко нарежьте. Мелко натрите цедру лимона в маленькую миску и добавьте туда весь сок из него. Когда время приготовления гуляша из свинины составит 1 час и 15 минут, наполните и вскипятите чайник. Растопите сливочное масло в большой кастрюле с антипригарным покрытием при средней температуре. Добавьте рис и готовьте его в течение минуты, затем добавьте 1,3 чашки кипящей воды, цедру лимона, сок из него и лавровые листы. Доведите рис до кипения, затем уменьшите огонь до минимального значения и закройте кастрюлю крышкой. Пусть готовится в течение 20 минут. Не перемешивайте рис и не снимайте крышку в это время. Пока готовится рис, займитесь сервировкой стола, разложите необходимые приборы, поставьте напитки и специи. Когда время приготовления риса истекло, снимите крышку и проверьте его готовность, он должен впитать в себя весь бульон. Если он еще не готов, оставьте его на огне еще несколько минут. Когда рис будет полностью готов, выньте мясо из духовки, приправьте его по вкусу морской солью и перцем. Добавьте в кастрюлю с гуляшом сметану и осторожно перемешайте. Перемешайте рис вилкой. Попробуйте его на вкус, добавьте приправу, копченую паприку, соль и перец и перемешайте. Выложите на тарелку рис, а затем мясо поверх риса. Крупно нарежьте оставшиеся листья петрушки, посыпьте ими гуляш из свинины, добавьте рубленый перец чили и подавайте на стол.

Перец, фаршированный мясом, рисом и вялеными помидорами

Перец, фаршированный мясом и рисом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час 30 минут

Ингредиенты:

12 шт. перца "Белозерка"

1 луковица

1 морковь

5 ст.л. риса с горкой

4 вяленых помидора

500 г смешанного фарша

200 г сметаны

100 г томатного соуса

Растительное масло

Соль, перец

Вода

Способ приготовления:

Отправить мясной фарш в миску, посолить и поперчить. Лук и морковь почистить. В сковороде с растительным маслом обжарить мелко нарезанный лук и натертую морковь. Добавить рис и готовить, пока он не пропитается маслом, около 5-7 минут. Если нужно, влить немного воды. Снять смесь с плиты. Помыть перец, срезать верхушки и удалить сердцевину. Перемешать фарш, рис и нарезанные вяленые помидоры. Нафаршировать полученной смесью перец, выложить его в большую глубокую сковороду с растительным маслом. Налить немного воды, посолить, накрыть крышкой и тушить около 40-50 минут. За 5-10 минут до конца приготовления смешать томатный соус и сметану, добавить в сковороду. Довести до кипения и убрать с огня. Перед подачей украсить фаршированный перец рубленой зеленью.

Напомним, ранее мы делились рецептом запеканки из курицы, перца и макарон, а также писали, как сделать салат с болгарским перцем и ананасами.

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