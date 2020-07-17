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Что приготовить из болгарского перца: оригинальные рецепты

Сегодня, 16:29

Лучшие идеи вкусных летних блюд из сладкого перца

Блюда из болгарского перца приготовить очень просто, а их вкус всегда получается превосходным. Из сладкого перца можно сделать лечо, добавить его в суп, салат или овощное рагу.

Делимся несколькими небанальными рецептами из болгарского перца, которые обязательно понравятся всей семье.

Салат из курицы, авокадо, перца и апельсинов

Салат из курицы и авокадо
Салат из курицы и авокадо
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 куриное филе
  • 1 авокадо
  • 1 апельсин
  • 1 болгарский перец
  • Свежая петрушка
  • Салатные листья

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Для заправки:

  • 1/4 стакана дижонской горчицы
  • 1/4 стакана жидкого меда
  • 1/4 стакана яблочного уксуса
  • 1/4 чашки оливкового масла
  • 1 чайная ложка соли
  • 1/4 чайной ложки черного перца

Смотрите видео, какие овощи можно замораживать на зиму:

Способ приготовления:

  1. Куриное филе отварить в воде со специями, остудить и нарезать кубиками.
  2. Авокадо очистить от кожуры, удалить косточку и нарезать мякоть кубиками.
  3. Апельсин почистить и разобрать на дольки. Убрать белые пленки и косточки, разрезать на кусочки.
  4. Болгарский перец освободить от сердцевины, нарезать тонкими брусочками.
  5. Петрушку помыть, разобрать на веточки.
  6. Для заправки смешать все ингредиенты в банке с плотно закрывающейся крышкой и хорошо встряхнуть.
  7. Застелить тарелку салатными листьями. Добавить нарезанные ингредиенты, полить заправкой и украсить листиками петрушки.

Гуляш из свинины с лимонным рисом от Джейми Оливера

Свинина с перцем
Свинина с перцем
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 3 часа

Ингредиенты:

  • 600 г свиной мякоти
  • 300 г риса Басмати
  • 2 красных луковицы
  • 450 г запеченных консервированных перцев
  • 400 г нарезанных помидоров
  • 1 лимон
  • 1 маленький пучок петрушки
  • 2 свежих красных перца чили
  • 3 свежих лавровых листа
  • 1 ст.л. просеянной муки
  • 2 ч. л. тмина
  • 1 ч. л. копченой паприки
  • Щепотка жгучего перца
  • 1 ст.л. сушеной душицы
  • 500 мл куриного бульона
  • 150 мл сметаны
  • 1 ст.л. красного винного уксуса
  • 25 г масла сливочного
  • Оливковое масло
  • Морская соль, черный перец

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180 ºC. Возьмите большую жаростойкую кастрюлю и поставьте ее на огонь.
  2. Выложите свинину в миску и посыпьте ее мукой, морской солью и перцем. Аккуратно перемешайте мясо, чтобы оно равномерно покрылось панировкой. Добавьте в кастрюлю оливковое масло, затем при помощи кухонных щипцов выложите куски мяса. Жарьте до появления характерной корочки с обеих сторон.
  3. Очистите и мелко нарежьте лук. Промойте листья петрушки и мелко нарежьте их. Когда свинина будет достаточно зажарена, переложите в кастрюлю лук, измельченные стебли петрушки, тмин, паприку, перец и душицу. Уменьшите огонь до среднего значения и готовьте до мягкости овощей, постоянно помешивая их.
  4. Выложите консервированные перцы на сито, затем нарежьте средними кусочками. Добавьте в кастрюлю уксус, затем вылейте сок из перцев, бульон, положите помидоры. Хорошо перемешайте и доведите все до кипения. Потом накройте посуду крышкой и продолжите приготовление блюда в духовке на протяжении 1 часа 45 минут.
  5. Далее разрежьте зеленые и красные перцы чили, очистите их и мелко нарежьте. Мелко натрите цедру лимона в маленькую миску и добавьте туда весь сок из него. Когда время приготовления гуляша из свинины составит 1 час и 15 минут, наполните и вскипятите чайник.
  6. Растопите сливочное масло в большой кастрюле с антипригарным покрытием при средней температуре. Добавьте рис и готовьте его в течение минуты, затем добавьте 1,3 чашки кипящей воды, цедру лимона, сок из него и лавровые листы. Доведите рис до кипения, затем уменьшите огонь до минимального значения и закройте кастрюлю крышкой. Пусть готовится в течение 20 минут. Не перемешивайте рис и не снимайте крышку в это время.
  7. Пока готовится рис, займитесь сервировкой стола, разложите необходимые приборы, поставьте напитки и специи. Когда время приготовления риса истекло, снимите крышку и проверьте его готовность, он должен впитать в себя весь бульон. Если он еще не готов, оставьте его на огне еще несколько минут. Когда рис будет полностью готов, выньте мясо из духовки, приправьте его по вкусу морской солью и перцем.
  8. Добавьте в кастрюлю с гуляшом сметану и осторожно перемешайте. Перемешайте рис вилкой. Попробуйте его на вкус, добавьте приправу, копченую паприку, соль и перец и перемешайте.
  9. Выложите на тарелку рис, а затем мясо поверх риса. Крупно нарежьте оставшиеся листья петрушки, посыпьте ими гуляш из свинины, добавьте рубленый перец чили и подавайте на стол.

Перец, фаршированный мясом, рисом и вялеными помидорами

Перец, фаршированный мясом и рисом
Перец, фаршированный мясом и рисом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час 30 минут

Ингредиенты:

  • 12 шт. перца "Белозерка"
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 5 ст.л. риса с горкой
  • 4 вяленых помидора
  • 500 г смешанного фарша
  • 200 г сметаны
  • 100 г томатного соуса
  • Растительное масло
  • Соль, перец
  • Вода

Способ приготовления:

  1. Отправить мясной фарш в миску, посолить и поперчить.
  2. Лук и морковь почистить.
  3. В сковороде с растительным маслом обжарить мелко нарезанный лук и натертую морковь. Добавить рис и готовить, пока он не пропитается маслом, около 5-7 минут. Если нужно, влить немного воды. Снять смесь с плиты.
  4. Помыть перец, срезать верхушки и удалить сердцевину.
  5. Перемешать фарш, рис и нарезанные вяленые помидоры.
  6. Нафаршировать полученной смесью перец, выложить его в большую глубокую сковороду с растительным маслом.
  7. Налить немного воды, посолить, накрыть крышкой и тушить около 40-50 минут.
  8. За 5-10 минут до конца приготовления смешать томатный соус и сметану, добавить в сковороду. Довести до кипения и убрать с огня.
  9. Перед подачей украсить фаршированный перец рубленой зеленью.

Напомним, ранее мы делились рецептом запеканки из курицы, перца и макарон, а также писали, как сделать салат с болгарским перцем и ананасами.

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Источник: Сегодня
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