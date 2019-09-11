Что приготовить из брокколи: ТОП-5 рецептов

Рецепты вкусных блюд из брокколи

Из брокколи можно приготовить совершенно разные блюда Фото: freepik.com

Несмотря на то, что капуста брокколи доступна в течение целого года, ее главный сезон – сентябрь. Именно в начале осени она самая вкусная и полезная.

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Из брокколи выходят отличные начинки для пирогов и запеканок, салаты, соусы. Эту капусту кладут в овощные рагу и супы, например, минестроне. Особенно вкусным получается сур-пюре из брокколи.

Крем-суп из брокколи

Суп из брокколи Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

400 г брокколи

1 стебель лука-порея

3-4 шт. картофеля

1 небольшая морковь

1 стакан сливок

50 г сливочного масла

соль, перец

мускатный орех

1 веточка розмарина

500-700 мл воды или бульона

Способ приготовления:

Белую часть лука-порея нарезать тонкими кольцами. Морковь почистить нарезать небольшими кусочками. Обжарить овощи до мягкости на разогретом сливочном масле. Поставить вариться порезанный картофель, добавив веточку розмарина. Готовить 15 минут, затем добавить брокколи и варить до готовности, около 10 минут. Все овощи измельчить в блендере (убрав розмарин), добавить немного воды или бульона, сливки, соль и специи. Консистенцию крем-супа контролировать самостоятельно. Если он получается слишком густым, добавить еще немного бульона. Довести суп до кипения. Подавать в глубокой тарелке, украсив соцветиями брокколи. По желанию суп можно дополнить гренками.

Киш с мясом и брокколи

Пирог с брокколи Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

Для теста:

110 г холодного масла

15 мл воды

160 г муки

Щепотка соли

Для начинки:

100 г брокколи

100 г лука-порея

150 г свинины или курицы

1 перец болгарский

100 г цветной капусты

Для заливки:

70 мл сливок 33%

50 мл молока

1 яйцо

300 г твердого сыра

Специи – по вкусу

Способ приготовления:

Приготовить тесто. Добавить к муке соль и охлажденное масло, сделать крошку. Затем добавить воду, замесить тесто и оставить в холодильнике на 40 минут. Раскатать тесто. Толщина может быть разной. Высота бортиков в классическом варианте – 2 см. На дно разъемной формы для выпечки положить пергамент и выложить тесто в форму. Сделать вилкой много дырочек. Поставить основу в разогретую духовку до 180 °С на 20-25 минут. Приготовить начинку. Пробланшировать брокколи и цветную капусту, используя для этого обычную воду или бульон. Когда вода закипит, добавить брокколи и цветную капусту, проварить несколько минут до состояния аль денте. Затем обязательно опустить овощи в холодную воду со льдом, чтобы сохранить их цвет. Разрезать овощи на мелкие кусочки или разобрать на соцветия. Лук-порей порезать маленькими кольцами (только белую часть) и немного пробланшировать. Мясо нарезать маленькими кусочками и поджарить без добавления масла на антипригарной сковороде. Снять с перца кожицу и порезать маленькими кубиками. Приготовить заливку. Взбить яйцо, добавить сливки с молоком и еще раз взбить. Натереть 100 г твердого сыра, добавить к заливке и перемешать. Соль и специи добавить по вкусу. На запеченное тесто выложить овощи и сверху вылить заливку. Натереть 200 г твердого сыра и посыпать киш. Выпекать его в духовке при 180 °С 20-35 минут. Готовый киш украсить листиками тимьяна.

Ароматный салат из брокколи и курицы от Юлии Высоцкой

Салат из брокколи и курицы Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1/2 кочана свежей брокколи

1 филе куриной грудки

Горсть оливок без косточек

1 ст. л. оливкового масла

Перец черный свежемолотый

Соль морская

2 лука-шалот

маленький корень имбиря

1/2 красного перца чили

2 зубчика чеснока

2 ст.л. соевого соуса

2 ст.л. оливкового масла

Способ приготовления:

Куриное филе нарезать кусочками. Разогреть в сковороде гриль 1 ст. ложку оливкового масла и обжарить мясо с двух сторон до готовности. Брокколи разобрать на соцветия, удалив грубые черенки. В небольшой кастрюле вскипятить воду и отварить брокколи, затем воду слить, обдать капусту ледяной водой и промокнуть бумажным полотенцем. Имбирь почистить и натереть на мелкой терке – должно получиться пол чайной ложки. Чеснок почистить и раздавить плоской стороной ножа. Половинку перца чили вместе с семенами нарезать тонкими полосками. Шалот почистить и нарезать тонкими кольцами. Разогреть в сковороде-вок оливковое масло, поджарить кусочки куриного филе. Выложить в сковороду имбирь, чеснок, перец чили, шалот, все обжарить, затем снять сковороду с огня, влить соевый соус и перемешать. Отваренную брокколи выложить в горячую сковороду с соусом, перемешать.

Куриные рулеты с брокколи и сыром

Рулеты из курицы с брокколи Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

500 г куриного филе

250 г брокколи

150 г сыра (твердого или плавленого)

4 ст.л. несладких кукурузных хлопьев

2 ст.л. кунжута

2 ст.л. муки

1 яйцо

Соль, молотый перец

Растительное масло

Способ приготовления:

Брокколи разобрать на соцветия. Проварить в кипящей воде в течение 5 минут, обдать холодной водой и остудить. Куриное филе помыть, нарезать вдоль пластинами, посолить. Сыр натереть на терке. Измельчить кукурузные хлопья в блендере, смешать их с кунжутом и мукой. На каждый кусочек курицы положить брокколи и немного тертого сыра. Свернуть в рулеты и скрепить зубочистками. Яйцо взбить вилкой, окунуть рулеты. Обвалять их в приготовленной панировке. Разогреть растительное масло и обжарить рулеты до золотистой корочки со всех сторон. Переложить рулеты на полотенце, чтобы впитался лишний жир. Выложить на блюдо брокколи с соусом, сверху куриное мясо и украсить все оливками.

Яичная запеканка с брокколи и сыром

Запеканка с брокколи Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

300 г брокколи

4 яйца

100 мл молока

2-3 веточки петрушки

100 г моцареллы

Оливковое масло для смазывания формы)

Соль и специи – по вкусу

Способ приготовления:

Чтобы брокколи в запеканке получилась мягкой и нежной, ее желательно проварить на среднем огне 5 минут. Предварительно разделить пучки на соцветия. После варки слить воду и остудить. Яйца с молоком взбить вилкой или при помощи погружного блендера. Добиться однородности яичной смеси. Зелень промыть и мелко порубить, а моцареллу нарезать небольшими кусочками. Выложить брокколи в смазанную маслом жаропрочную форму (например, керамическую), посыпать зеленью и добавить моцареллу. Затем залить все яично-молочной смесью, но не до краев посуды, а оставив немного места для "роста" запеканки. Отправить в духовку на 20-25 минут, выставить температуру 180 С. Готовую запеканку можно подавать в посуде, в которой она готовилась или порционно, нарезав на кусочки.

Почему нужно есть брокколи

Брокколи, помимо питательной ценности, известна своими противоопухолевыми свойствами. Если вы следите за здоровьем, старайтесь как можно чаще включать брокколи в свое меню. К тому же, эта капуста низкокалорийна – всего 34 ккал на 100 г.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить пасту с брокколи. "Сегодня" также делились рецептом картофельной запеканки с брокколи и лососем.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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