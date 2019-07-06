Что приготовить из черники: ТОП-5 летних рецептов

Лучшие десерты с самой полезной ягодой сезона

Черника богата антиоксидантами Фото: freepik.com

Чернику можно есть не только в свежем виде. Из нее готовят напитки, мороженое, выпечку, соусы и начинку для пирогов. Мы поделимся с вами лучшими рецептами летних десертов с черникой.

Смотрите видео о необычном способе хранения черники:

На заметку: Черника богата марганцем – минералом, стимулирующим энергию, клетчаткой и витамином К, который способствует укреплению костей. Исследования позволяют предположить, что диета, богатая черникой, улучшает моторные функции и помогает бороться с такими болезнями, как рак, сердечные заболевания и диабет.

Оладьи с черничным соусом от Юлии Высоцкой

Оладьи с черничным соусом Фото: freepik.com

Юлия Высоцкая готовит пышные оладьи на йогурте и подает их вместе с соусом из черники, апельсина и лайма.

Ингредиенты:

пшеничная мука – 110 г

сахарная пудра – 60 г

яйца куриные – 1 шт.

мята – 3 веточки

молоко – 150 мл

йогурт жирный – 100 г

растительное масло – 2 ст. л.

разрыхлитель – 1 ст. л.

Для соуса:

черника – 300 г

апельсин – 1 шт.

лайм – 1 шт.

сахарная пудра – 75 г

сливочное масло – 1 ч. л.

ванильный экстракт – 1 ч. л.

кукурузный крахмал – 1 ч. л.

Рецепт приготовления:

Муку смешать с разрыхлителем. Яйцо взбить с молоком и 60 г сахарной пудры, добавить муку и вымешать, чтобы получилось тесто однородной консистенции, без комков. Разогреть в сковороде немного растительного масла и пожарить оладьи. Цедру апельсина натереть на мелкой терке. Крахмал развести в 50 мл холодной воды. Из лайма и апельсина выжать сок. Приготовить соус: растопить в сковороде сливочное масло, добавить ягоды, 75 г сахарной пудры и потомить пару минут на медленном огне. Добавить цедру апельсина, ванильный экстракт, сок лайма и апельсина, крахмальную воду, все перемешать и остудить. Полить оладьи ягодным соусом, украсить мятой и подавать с йогуртом.

Черничные маффины

Маффины с черникой Фото: pixabay.com

Легкие, сочные, воздушные маффины с ягодами – идеальное дополнение к утреннему кофе.

Ингредиенты:

100 г сливочного масла

2 яйца

120 мл молока

200 г сахара

200 г муки

1.5 ч.л. разрыхлителя

1 ч.л. ванильной эссенции

1 стакан черники

крахмал

растительное масло

Рецепт приготовления:

Взбить миксером мягкое сливочное масло вместе с сахаром, яйцами, молоком и ванилью до получения однородной массы. Отдельно смешать просеянную муку с разрыхлителем и добавить к жидкой смеси, перемешать. Ягоды помыть и обсушить, обвалять в крахмале. Излишки стряхнуть. Добавить чернику в тесто и аккуратно перемешать силиконовой лопаткой. Формочки для кексов застелить бумажными вкладышами, сбрызнуть маслом и наполнить тестом на две трети. Отправить маффины в разогретую до 180 С духовку и выпекать 20-25 минут. Остудить, по желанию посыпать просеянной сахарной пудрой.

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Черничный чизкейк в духовке

Черничный чизкейк Фото: Ирина Павлина

Чизкейк с черникой – классический десерт американской кухни, который можно легко повторить в домашних условиях.

Ингредиенты:

Для основы:

200 г сахарного печенья

100 г сливочного масла

Для начинки:

500 г сливочного сыра

2 яйца

250 г черники

125 г сахара

150 г сметаны или взбитых сливок

ваниль – по вкусу

Рецепт приготовления:

Печенье завернуть в полиэтиленовый пакет и размять в крошку с помощью скалки. Добавить растопленное сливочное масло и хорошо перемешать. Форму застелить бумагой для выпечки и плотно утрамбовать смесь. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 5-10 минут. Венчиком взбить яйца, перемешать с сахаром, взбитыми сливками (или сметаной) и ванилью. Добавить сливочный сыр, хорошо перемешать. Всыпать чернику, еще раз перемешать. Замороженной чернике нужно дать оттаять и слить лишнюю жидкость. Вылить смесь на основу, убавить температуру до 160 градусов и запекать около часа. Готовый чизкейк должен слегка подрагивать в центре. Перед подачей десерт полностью остудить. Чизкейк можно дополнить шариком мороженого или черничным вареньем.

Черничный джем

Джем из черники Фото: pixabay.com

Ароматное летнее варенье с цитрусовой ноткой.

Ингредиенты:

черника – 500 г

сахар – 430 г

апельсиновый ликер (по желанию) – 60 мл

свежевыжатый лимонный сок – 2 ст.л.

Рецепт приготовления:

Отправить чернику, сахар, ликер и лимонный сок в большую кастрюлю. Довести до кипения на среднем огне. Снять пену с поверхности джема и убавить нагрев. Варить на слабом огне, часто помешивая, в течение 30-35 минут, пока варенье не загустеет. Должно получиться примерно 500 мл. Переложить горячий джем в чистые и сухие банки. Закупорить и перевернуть вверх дном на 2 минуты. Дать остыть при комнатной температуре.

Вареники с черникой

Вареники с черничной начинкой Фото: depositphotos.com

Сытные вареники с картошкой и капустой лучше приберечь для зимнего меню. А летом хочется готовить более легкие варианты этого блюда, например, с черникой.

Ингредиенты:

мука – 3 стакана

яйца – 1 шт.

соль – 1 ч.л.

вода – 2/3 стакана

черника – 500 г

сахар – 3 ст.л.

крахмал – 1 ст.л.

Рецепт приготовления:

Ягоды промыть и перебрать. Потом пересыпать их сахаром и крахмалом, поставить на 25-30 минут в холодное место. Соль смешать с мукой, добавить яйца, влить ледяную воду и замесить мягкое тесто. Дать тесту постоять 30-40 минут. Тонко раскатать на присыпанном мукой столе , вырезать стаканом кружочки. На середину кружка теста нужно уложить начинку, сложить кружок пополам и защипать края. Когда все вареники будут готовы, отварить их в кипящей воде в течение пяти минут после всплытия. Подавать со сметаной и сливочным маслом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить черничный пирог от Джейми Оливера. "Сегодня" также делились рецептом печенья с черникой.

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