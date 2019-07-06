Что приготовить из черники: ТОП-5 летних рецептов
Лучшие десерты с самой полезной ягодой сезона
Чернику можно есть не только в свежем виде. Из нее готовят напитки, мороженое, выпечку, соусы и начинку для пирогов. Мы поделимся с вами лучшими рецептами летних десертов с черникой.
Смотрите видео о необычном способе хранения черники:
На заметку: Черника богата марганцем – минералом, стимулирующим энергию, клетчаткой и витамином К, который способствует укреплению костей. Исследования позволяют предположить, что диета, богатая черникой, улучшает моторные функции и помогает бороться с такими болезнями, как рак, сердечные заболевания и диабет.
Оладьи с черничным соусом от Юлии Высоцкой
Юлия Высоцкая готовит пышные оладьи на йогурте и подает их вместе с соусом из черники, апельсина и лайма.
Ингредиенты:
- пшеничная мука – 110 г
- сахарная пудра – 60 г
- яйца куриные – 1 шт.
- мята – 3 веточки
- молоко – 150 мл
- йогурт жирный – 100 г
- растительное масло – 2 ст. л.
- разрыхлитель – 1 ст. л.
Для соуса:
- черника – 300 г
- апельсин – 1 шт.
- лайм – 1 шт.
- сахарная пудра – 75 г
- сливочное масло – 1 ч. л.
- ванильный экстракт – 1 ч. л.
- кукурузный крахмал – 1 ч. л.
Рецепт приготовления:
- Муку смешать с разрыхлителем.
- Яйцо взбить с молоком и 60 г сахарной пудры, добавить муку и вымешать, чтобы получилось тесто однородной консистенции, без комков.
- Разогреть в сковороде немного растительного масла и пожарить оладьи.
- Цедру апельсина натереть на мелкой терке. Крахмал развести в 50 мл холодной воды.
- Из лайма и апельсина выжать сок.
- Приготовить соус: растопить в сковороде сливочное масло, добавить ягоды, 75 г сахарной пудры и потомить пару минут на медленном огне.
- Добавить цедру апельсина, ванильный экстракт, сок лайма и апельсина, крахмальную воду, все перемешать и остудить.
- Полить оладьи ягодным соусом, украсить мятой и подавать с йогуртом.
Черничные маффины
Легкие, сочные, воздушные маффины с ягодами – идеальное дополнение к утреннему кофе.
Ингредиенты:
- 100 г сливочного масла
- 2 яйца
- 120 мл молока
- 200 г сахара
- 200 г муки
- 1.5 ч.л. разрыхлителя
- 1 ч.л. ванильной эссенции
- 1 стакан черники
- крахмал
- растительное масло
Рецепт приготовления:
- Взбить миксером мягкое сливочное масло вместе с сахаром, яйцами, молоком и ванилью до получения однородной массы.
- Отдельно смешать просеянную муку с разрыхлителем и добавить к жидкой смеси, перемешать.
- Ягоды помыть и обсушить, обвалять в крахмале. Излишки стряхнуть.
- Добавить чернику в тесто и аккуратно перемешать силиконовой лопаткой.
- Формочки для кексов застелить бумажными вкладышами, сбрызнуть маслом и наполнить тестом на две трети.
- Отправить маффины в разогретую до 180 С духовку и выпекать 20-25 минут. Остудить, по желанию посыпать просеянной сахарной пудрой.
Черничный чизкейк в духовке
Чизкейк с черникой – классический десерт американской кухни, который можно легко повторить в домашних условиях.
Ингредиенты:
Для основы:
- 200 г сахарного печенья
- 100 г сливочного масла
Для начинки:
- 500 г сливочного сыра
- 2 яйца
- 250 г черники
- 125 г сахара
- 150 г сметаны или взбитых сливок
- ваниль – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Печенье завернуть в полиэтиленовый пакет и размять в крошку с помощью скалки. Добавить растопленное сливочное масло и хорошо перемешать.
- Форму застелить бумагой для выпечки и плотно утрамбовать смесь. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 5-10 минут.
- Венчиком взбить яйца, перемешать с сахаром, взбитыми сливками (или сметаной) и ванилью. Добавить сливочный сыр, хорошо перемешать. Всыпать чернику, еще раз перемешать. Замороженной чернике нужно дать оттаять и слить лишнюю жидкость.
- Вылить смесь на основу, убавить температуру до 160 градусов и запекать около часа. Готовый чизкейк должен слегка подрагивать в центре.
- Перед подачей десерт полностью остудить. Чизкейк можно дополнить шариком мороженого или черничным вареньем.
Черничный джем
Ароматное летнее варенье с цитрусовой ноткой.
Ингредиенты:
- черника – 500 г
- сахар – 430 г
- апельсиновый ликер (по желанию) – 60 мл
- свежевыжатый лимонный сок – 2 ст.л.
Рецепт приготовления:
- Отправить чернику, сахар, ликер и лимонный сок в большую кастрюлю. Довести до кипения на среднем огне. Снять пену с поверхности джема и убавить нагрев.
- Варить на слабом огне, часто помешивая, в течение 30-35 минут, пока варенье не загустеет. Должно получиться примерно 500 мл.
- Переложить горячий джем в чистые и сухие банки. Закупорить и перевернуть вверх дном на 2 минуты. Дать остыть при комнатной температуре.
Вареники с черникой
Сытные вареники с картошкой и капустой лучше приберечь для зимнего меню. А летом хочется готовить более легкие варианты этого блюда, например, с черникой.
Ингредиенты:
- мука – 3 стакана
- яйца – 1 шт.
- соль – 1 ч.л.
- вода – 2/3 стакана
- черника – 500 г
- сахар – 3 ст.л.
- крахмал – 1 ст.л.
Рецепт приготовления:
- Ягоды промыть и перебрать. Потом пересыпать их сахаром и крахмалом, поставить на 25-30 минут в холодное место.
- Соль смешать с мукой, добавить яйца, влить ледяную воду и замесить мягкое тесто. Дать тесту постоять 30-40 минут.
- Тонко раскатать на присыпанном мукой столе , вырезать стаканом кружочки. На середину кружка теста нужно уложить начинку, сложить кружок пополам и защипать края.
- Когда все вареники будут готовы, отварить их в кипящей воде в течение пяти минут после всплытия. Подавать со сметаной и сливочным маслом.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить черничный пирог от Джейми Оливера. "Сегодня" также делились рецептом печенья с черникой.
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