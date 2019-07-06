Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Что приготовить из черники: ТОП-5 летних рецептов

Лучшие десерты с самой полезной ягодой сезона

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:09
Черника богата антиоксидантами
Черника богата антиоксидантами
Фото: freepik.com

Чернику можно есть не только в свежем виде. Из нее готовят напитки, мороженое, выпечку, соусы и начинку для пирогов. Мы поделимся с вами лучшими рецептами летних десертов с черникой.

Смотрите видео о необычном способе хранения черники:

На заметку: Черника богата марганцем – минералом, стимулирующим энергию, клетчаткой и витамином К, который способствует укреплению костей. Исследования позволяют предположить, что диета, богатая черникой, улучшает моторные функции и помогает бороться с такими болезнями, как рак, сердечные заболевания и диабет.

Оладьи с черничным соусом от Юлии Высоцкой

0_ls.1524857608
Оладьи с черничным соусом
Фото: freepik.com

Юлия Высоцкая готовит пышные оладьи на йогурте и подает их вместе с соусом из черники, апельсина и лайма.

Ингредиенты:

  • пшеничная мука – 110 г
  • сахарная пудра – 60 г
  • яйца куриные – 1 шт.
  • мята – 3 веточки
  • молоко – 150 мл
  • йогурт жирный – 100 г
  • растительное масло – 2 ст. л.
  • разрыхлитель – 1 ст. л.

Для соуса:

  • черника – 300 г
  • апельсин – 1 шт.
  • лайм – 1 шт.
  • сахарная пудра – 75 г
  • сливочное масло – 1 ч. л.
  • ванильный экстракт – 1 ч. л.
  • кукурузный крахмал – 1 ч. л.

Рецепт приготовления:

  1. Муку смешать с разрыхлителем. 
  2. Яйцо взбить с молоком и 60 г сахарной пудры, добавить муку и вымешать, чтобы получилось тесто однородной консистенции, без комков. 
  3. Разогреть в сковороде немного растительного масла и пожарить оладьи. 
  4. Цедру апельсина натереть на мелкой терке. Крахмал развести в 50 мл холодной воды. 
  5. Из лайма и апельсина выжать сок.
  6. Приготовить соус: растопить в сковороде сливочное масло, добавить ягоды, 75 г сахарной пудры и потомить пару минут на медленном огне.
  7. Добавить цедру апельсина, ванильный экстракт, сок лайма и апельсина, крахмальную воду, все перемешать и остудить. 
  8. Полить оладьи ягодным соусом, украсить мятой и подавать с йогуртом.

Черничные маффины

muffins-3370959_960_720
Маффины с черникой
Фото: pixabay.com

Легкие, сочные, воздушные маффины с ягодами – идеальное дополнение к утреннему кофе.

Ингредиенты:

  • 100 г сливочного масла
  • 2 яйца
  • 120 мл молока
  • 200 г сахара
  • 200 г муки
  • 1.5 ч.л. разрыхлителя
  • 1 ч.л. ванильной эссенции
  • 1 стакан черники
  • крахмал
  • растительное масло

Рецепт приготовления:

  1. Взбить миксером мягкое сливочное масло вместе с сахаром, яйцами, молоком и ванилью до получения однородной массы.
  2. Отдельно смешать просеянную муку с разрыхлителем и добавить к жидкой смеси, перемешать.
  3. Ягоды помыть и обсушить, обвалять в крахмале. Излишки стряхнуть.
  4. Добавить чернику в тесто и аккуратно перемешать силиконовой лопаткой.
  5. Формочки для кексов застелить бумажными вкладышами, сбрызнуть маслом и наполнить тестом на две трети.
  6. Отправить маффины в разогретую до 180 С духовку и выпекать 20-25 минут. Остудить, по желанию посыпать просеянной сахарной пудрой.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пирог с черникой и творогом: легкий рецепт от Асмик Гаспарян

Черничный чизкейк в духовке

img_2193
Черничный чизкейк
Фото: Ирина Павлина

Чизкейк с черникой – классический десерт американской кухни, который можно легко повторить в домашних условиях.

Ингредиенты:

Для основы:

  • 200 г сахарного печенья
  • 100 г сливочного масла

Для начинки:

  • 500 г сливочного сыра
  • 2 яйца
  • 250 г черники
  • 125 г сахара
  • 150 г сметаны или взбитых сливок
  • ваниль – по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Печенье завернуть в полиэтиленовый пакет и размять в крошку с помощью скалки. Добавить растопленное сливочное масло и хорошо перемешать.
  2. Форму застелить бумагой для выпечки и плотно утрамбовать смесь. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 5-10 минут.
  3. Венчиком взбить яйца, перемешать с сахаром, взбитыми сливками (или сметаной) и ванилью. Добавить сливочный сыр, хорошо перемешать. Всыпать чернику, еще раз перемешать. Замороженной чернике нужно дать оттаять и слить лишнюю жидкость.
  4. Вылить смесь на основу, убавить температуру до 160 градусов и запекать около часа. Готовый чизкейк должен слегка подрагивать в центре. 
  5. Перед подачей десерт полностью остудить. Чизкейк можно дополнить шариком мороженого или черничным вареньем.

Черничный джем

food-3048093_960_720
Джем из черники
Фото: pixabay.com

Ароматное летнее варенье с цитрусовой ноткой.

Ингредиенты:

  • черника – 500 г
  • сахар – 430 г
  • апельсиновый ликер (по желанию) – 60 мл
  • свежевыжатый лимонный сок – 2 ст.л.

Рецепт приготовления:

  1. Отправить чернику, сахар, ликер и лимонный сок в большую кастрюлю. Довести до кипения на среднем огне. Снять пену с поверхности джема и убавить нагрев.
  2. Варить на слабом огне, часто помешивая, в течение 30-35 минут, пока варенье не загустеет. Должно получиться примерно 500 мл.
  3. Переложить горячий джем в чистые и сухие банки. Закупорить и перевернуть вверх дном на 2 минуты. Дать остыть при комнатной температуре.

Вареники с черникой

0f8d1bf59786744cc1b077af79658978_01
Вареники с черничной начинкой
Фото: depositphotos.com

Сытные вареники с картошкой и капустой лучше приберечь для зимнего меню. А летом хочется готовить более легкие варианты этого блюда, например, с черникой.

Ингредиенты:

  • мука – 3 стакана
  • яйца – 1 шт.
  • соль – 1 ч.л.
  • вода – 2/3 стакана
  • черника – 500 г
  • сахар – 3 ст.л.
  • крахмал – 1 ст.л.

Рецепт приготовления:

  1. Ягоды промыть и перебрать. Потом пересыпать их сахаром и крахмалом, поставить на 25-30 минут в холодное место.
  2. Соль смешать с мукой, добавить яйца, влить ледяную воду и замесить мягкое тесто. Дать тесту постоять 30-40 минут.
  3. Тонко раскатать на присыпанном мукой столе , вырезать стаканом кружочки. На середину кружка теста нужно уложить начинку, сложить кружок пополам и защипать края.
  4. Когда все вареники будут готовы, отварить их в кипящей воде в течение пяти минут после всплытия. Подавать со сметаной и сливочным маслом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить черничный пирог от Джейми Оливера. "Сегодня" также делились рецептом печенья с черникой.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Как варить компот из замороженной клубники: три простых рецепта Как приготовить желейный торт с малиной: пошаговый рецепт Как сделать вино из абрикосов в домашних условиях Рецепт заварных пирожных с кремом и черешней
рецепты ягоды вареники десерт тесто черника оладьи чизкейк маффины
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Оксана Мороз — о виртуальных кладбищах и вымирании Facebook
Оксана Мороз — о виртуальных кладбищах и вымирании Facebook
Вымершая более 130 тыс. лет назад птица
Вымершая более 130 тыс. лет назад птица "воскресла"
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Почему сахар — не яд и от него нельзя отказываться: советы
Почему сахар — не яд и от него нельзя отказываться: советы

Популярные статьи

Сегодня, 06:57Fun

Ивана Купала 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 6 июля: все знаки зодиака

Вчера, 18:30Events

Гороскоп на завтра по картам Таро для всех знаков зодиака

Вчера, 14:15Travel

Куда поехать в июле 2019: необычные курорты в Европе

Вчера, 13:47Шоу-бизнес

Амстердам отказался принимать Евровидение 2020: известна причина

Вчера, 13:26Fun

Уловку видят только избранные: оптическая иллюзия поставила сеть в тупик

Вчера, 12:42Шоу-бизнес

Катя Осадчая купила машину за три миллиона гривен

Вчера, 10:41Шоу-бизнес

Мамина копия: Регина Тодоренко показала близкого человека

4 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

4 июляПсихология

Что означает день недели вашего рождения: особенности характера

4 июляFood

Как питаться при диабете: полезный рацион на каждый день

4 июляFood

Рецепт самого вкусного абрикосового пирога на кефире

4 июляFun

Мужчина из-за врачебной ошибки "ожил" на собственных похоронах

3 июляТехно

Не работает Facebook и Instagram: причины крупного сбоя в соцсетях

3 июляEvents

Гороскоп на завтра по картам Таро для всех знаков зодиака

3 июляШоу-бизнес

Свадебный образ Регины Тодоренко: появились первые фото

Новости партнеров

Олег Винник впервые представил публике свою жену
Олег Винник впервые представил публике свою жену
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко не будет ходить в школу
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко не будет ходить в школу
А где же мышцы? Узелков удивил поклонников видом на фото
А где же мышцы? Узелков удивил поклонников видом на фото
Голодать не придется: способы сушиться и худеть за счет питания
Голодать не придется: способы сушиться и худеть за счет питания
Анджелина Джоли написала завещание в связи с ухудшением здоровья
Анджелина Джоли написала завещание в связи с ухудшением здоровья
Подробности трагедии под Рогачевом, где погиб певец Леонардо
Подробности трагедии под Рогачевом, где погиб певец Леонардо
За вредные привычки в этих 10 странах наказывают по закону
За вредные привычки в этих 10 странах наказывают по закону
Астролог назвал четыре знака Зодиака, которым не повезет в июле
Астролог назвал четыре знака Зодиака, которым не повезет в июле
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь