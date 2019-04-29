Что приготовить из черствого кулича: рецепт хлебных маффинов с ягодами
Если у вас остались подсохшие куличи, испеките из них порционные хлебные кексы
Какими бы вкусными не были пасхальные куличи, несколько кусочков обязательно останется. Мы предлагаем превратить их в простой и аппетитный десерт.
Маффины из куличей с черникой
Ингредиенты:
- 400 г подсохших куличей
- 150 г черники или других замороженных ягод
- 4 яйца
- 400 мл молока
- соль
- 4 ст.л. сахара
- щепотка молотой корицы
- сливочное масло
- сахарная пудра для посыпки
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Рецепт приготовления:
- Духовку разогреть до 180 С.
- Большую часть куличей нарезать кубиками или порвать на кусочки руками. Оставшийся мякиш раскрошить.
- Взбить яйца венчиком вместе с сахаром и щепоткой соли, влить молоко и перемешать.
- Добавить яичную смесь к нарезанным куличам вместе с ягодами и щепоткой корицы. Оставить на 10 минут, чтобы мякиш пропитался жидкостью.
- Формочки для маффинов смазать сливочным маслом и присыпать их отложенной крошкой. Добавить хлебную массу.
- Выпекать маффины в течение 20-25 минут. За это время заливка должна загустеть и подрумянится.
- Готовые маффины немного остудить и посыпать просеянной сахарной пудрой.
Совет: Ягоды в рецепте можно заменить кусочками нарезанных фруктов: яблок, груш, консервированных ананасов или персиков.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить хлебный пудинг с бананом и изюмом. "Сегодня" также рассказывали о лучших способах использовать вчерашний хлеб.
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Источник: Сегодня