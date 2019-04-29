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Что приготовить из черствого кулича: рецепт хлебных маффинов с ягодами

Если у вас остались подсохшие куличи, испеките из них порционные хлебные кексы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:00
Маффины из черствых куличей
Маффины из черствых куличей
Фото: Pinterest

Какими бы вкусными не были пасхальные куличи, несколько кусочков обязательно останется. Мы предлагаем превратить их в простой и аппетитный десерт. 

Маффины из куличей с черникой

Ингредиенты:

  • 400 г подсохших куличей
  • 150 г черники или других замороженных ягод
  • 4 яйца
  • 400 мл молока
  • соль
  • 4 ст.л. сахара
  • щепотка молотой корицы
  • сливочное масло
  • сахарная пудра для посыпки
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Рецепт приготовления:

  1. Духовку разогреть до 180 С.
  2. Большую часть куличей нарезать кубиками или порвать на кусочки руками. Оставшийся мякиш раскрошить.
  3. Взбить яйца венчиком вместе с сахаром и щепоткой соли, влить молоко и перемешать. 
  4. Добавить яичную смесь к нарезанным куличам вместе с ягодами и щепоткой корицы. Оставить на 10 минут, чтобы мякиш пропитался жидкостью.
  5. Формочки для маффинов смазать сливочным маслом и присыпать их отложенной крошкой. Добавить хлебную массу. 
  6. Выпекать маффины в течение 20-25 минут. За это время заливка должна загустеть и подрумянится.
  7. Готовые маффины немного остудить и посыпать просеянной сахарной пудрой. 

Совет: Ягоды в рецепте можно заменить кусочками нарезанных фруктов: яблок, груш, консервированных ананасов или персиков. 

Напомним, ранее мы писали, как приготовить хлебный пудинг с бананом и изюмом. "Сегодня" также рассказывали о лучших способах использовать вчерашний хлеб.

Смотрите видео, как приготовить бисквитные кексы на собственной кухне:

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Источник: Сегодня
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