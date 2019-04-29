Что приготовить из черствого кулича: рецепт хлебных маффинов с ягодами

Если у вас остались подсохшие куличи, испеките из них порционные хлебные кексы

Маффины из черствых куличей Фото: Pinterest

Какими бы вкусными не были пасхальные куличи, несколько кусочков обязательно останется. Мы предлагаем превратить их в простой и аппетитный десерт.

Маффины из куличей с черникой

Ингредиенты:

400 г подсохших куличей

150 г черники или других замороженных ягод

4 яйца

400 мл молока

соль

4 ст.л. сахара

щепотка молотой корицы

сливочное масло

сахарная пудра для посыпки

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Рецепт приготовления:

Духовку разогреть до 180 С. Большую часть куличей нарезать кубиками или порвать на кусочки руками. Оставшийся мякиш раскрошить. Взбить яйца венчиком вместе с сахаром и щепоткой соли, влить молоко и перемешать. Добавить яичную смесь к нарезанным куличам вместе с ягодами и щепоткой корицы. Оставить на 10 минут, чтобы мякиш пропитался жидкостью. Формочки для маффинов смазать сливочным маслом и присыпать их отложенной крошкой. Добавить хлебную массу. Выпекать маффины в течение 20-25 минут. За это время заливка должна загустеть и подрумянится. Готовые маффины немного остудить и посыпать просеянной сахарной пудрой.

Совет: Ягоды в рецепте можно заменить кусочками нарезанных фруктов: яблок, груш, консервированных ананасов или персиков.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить хлебный пудинг с бананом и изюмом. "Сегодня" также рассказывали о лучших способах использовать вчерашний хлеб.

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